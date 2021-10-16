ناشطة زيمبابوي الجريئة

طالبان تؤكد تمسكها بمحادثات السلام وبـ"نظام إسلامي أصيل"

أكدت حركة طالبان التزامها بمحادثات السلام لكنّها أصرت على أنّ "نظاما إسلاميا أصيلا" هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أفغانستان، مؤكدة أن جميع الحقوق يجب أن تندرج تحت هذا النظام، بما في ذلك حقوق المرأة.