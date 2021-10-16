 ناشطة زيمبابوي الجريئة | واحة الثقافة | DW | 23.10.2021

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واحة الثقافة

ناشطة زيمبابوي الجريئة

تناضل الكاتبة والمخرجة السينمائية " تسيتسي دانغريمبغا" من زيمبابوي منذ سنوات عديدة من أجل حقوق المرأة والتغيير السياسي في بلادها. وقد تم تكريمها بجائزة السلام لرابطة دور النشر الألمانية.

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