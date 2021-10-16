ناشطة زيمبابوي الجريئة

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تناضل الكاتبة والمخرجة السينمائية " تسيتسي دانغريمبغا" من زيمبابوي منذ سنوات عديدة من أجل حقوق المرأة والتغيير السياسي في بلادها. وقد تم تكريمها بجائزة السلام لرابطة دور النشر الألمانية.
في اليوم الأخير من معرض فرانكفورت للكتاب منح اتحاد تجارة الكتب الألمانية جائزة السلام للكاتبة الزيمبابوية تسيتسي دانغاريمبغا التي تعتبر "صوتا مسموعا على نطاق واسع لأفريقيا في الأدب المعاصر".
فتح مسلحون من طالبان النار على محتجين في جلال أباد فقتلوا ثلاثة بحسب شهود، أفادوا بأن القتلى حاولوا رفع العلم الوطني الأفغاني بوسط المدينة، بينما قال عضو بطالبان إنهم "مثيرو شغب". ومن جهة أخرى تم تدمير تمثال لزعيم شيعي.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال جلسة خاصة للبرلمان مكرسة للوضع في أفغانستان أن المملكة المتحدة أجلت 306 بريطانيين و2052 أفغانيًا مؤكدا أنه سيحكم على الحركة من خلال أفعالها.
أكدت حركة طالبان التزامها بمحادثات السلام لكنّها أصرت على أنّ "نظاما إسلاميا أصيلا" هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أفغانستان، مؤكدة أن جميع الحقوق يجب أن تندرج تحت هذا النظام، بما في ذلك حقوق المرأة.
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