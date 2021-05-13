ناشطة بريطانية بارزة ضد العنصرية "في حالة حرجة" إثر تعرضها لإطلاق نار

تعرضت ناشطة بحركة بلاك لايف ماترز ( حياة السود مهمة) في بريطانيا لإطلاق نار في رأسها في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وصنفت حالتها على أنها خطيرة، وفقا لما قاله حزبها تيكينغ ذا انشيتيف (أخذ المبادرة).

وقال الحزب على صفحته على موقع انستغرام لمشاركة الصور إن الهجوم على ساشا جونسون (27 عاما) وقع" عقب تلقيها عددا من التهديدات بالقتل نتيجة لنشاطها".

بيد أن شرطة لندن أكدت في وقت مبكر من اليوم الاثنين (24 مايو/ أيار 2021)، عدم وجود ما يشير إلى أن ساشا كانت هدفا لهجوم أو أنها تلقت أي تهديدات ذات مصداقية قبل الحادث.

أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة مينيابوليس هز العالم مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 آيار/ مايو عام 2020 بعد ضغط شرطي بركبته على رقبة فلويد. مقتله أطلق موجة من التظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة". في مدينته وحيث قتل تنتشر صور مرسومة على جدران.

أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة وجوه مختلفة ورسالة واحدة... على هذا الجدار رسمت وجوه مواطنات ومواطنين أميركيين من أصول أفريقية قضوا نحبهم نتيجة عنف الشرطة. جورج فلويد، إيريك غارنر، بريونا تايلر، تامير رايس، فيلاندو كاستل. تعددت الوجوه والنتيجة واحدة.

أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة رسائل مختلفة فن الشارع المعادي للعنصرية في الولايات المتحدة تنوع بين صور على الجدران إلى صور معلقة على الرصيف تحيطها باقات الورد ورسائل ضد العنصرية.

أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة نيويورك "حياة السود مهمة" الجملة التي حركت مئات آلاف المتظاهرين المناهضين للعنف ضد السود. هذه الصورة في مانهاتن في قلب مدينة نيويورك، خُطت عليها أسماء ضحايا من أصول أفريقية على يد الشرطة.

أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة واشنطن بعد تنصيب الرئيس بايدن في العاصمة واشنطن، في قلب الصورة جورج فلويد وحوله ضحايا آخرين. جملة "حياة السود مهمة" كتبت بألوان العلم الأميركي، في إشارة إلى المواطنة والمطالبة بالمواساة.

أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة أغنية ورمز أغنية "Fight the Power" لفريق "Public Enemy" على جدار في مدينة واشنطن. أغنية الهب هوب الشهيرة ظهرت عام 1989 تطالب بالحرية والمساواة للمواطنين من أصول أفريقية.

أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة الحاضر الغائب مارتن لوثر كينغ جونيور زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية للسود في الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي. "عندي حلم"، "I have a dream" جملته الشهيرة التي مازالت حية، رغم مقتله في الرابع من أبريل 1968.

أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة حتى في فنزويلا في مدينة فالنسيا في فنزويلا المجاورة للولايات المتحدة، صورة جورج فلويد على جدار. رئيس بلدية المدينة طلب رسم الصورة مع مايكروفون، للتذكير بأن فلويد كانت له محاولات في عالم غناء الراب.

أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة برلين ... على جدار برلين ، فلويد حاضر مع جملته الاخيرة قبل أن يموت خنقا تحت ركبة شرطي: "لا أستطيع التنفس".

أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة كولونيا تظاهر الآلاف في ألمانيا لنصرة حركة "حياة السود مهمة"، في رابع أكبر مدينة بألمانيا، مدينة كولونيا، حيث رسمت هذه الصورة.

أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة حتى في غزة فلويد وصل إلى قطاع غزة، غادر الحياة لكن طريقة قتله بلغت كل مكان. أدانت محكمة أميركية ديريك تشوفين، الشرطي الذي مات فلويد تحت ركبته ولم يسمح له بالتنفس. يواجه ديريك شوفين (45 عاما) حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية. إعداد: كريستينا ليهنين/ عباس الخشالي.



وغردت النائبة ديانا أبوط على حسابها في تويتر: " الناشطة ضد العنصرية شاسا جونسون توجد بالمستشفى في حالة حرجة بعد إصابتها بعيار ناري في الرأس. لا ينبغي لأحد أن يدفع بحياته لأنه دافع عن العدالة العرقية".

وقالت الشرطة إن حفلا كان مقاما في مكان قريب عندما وقع حادث إطلاق النار في جنوب لندن. ووفقا لموقع بي بي سي، فإن التحريات جارية وأن الشرطة طالبت "مساعدة الجمهور" وشهود عيان بالتقدم للإدلاء بأي معلومات بشأن الحادث.

وأصبحت ساشا في المملكة المتحدة من الوجوه الشابة التي برزت في المشهد السياسي من خلال حركة (حياة السود مهمة). وهي أم لطفلين، أنهت دراستها في جامعة أوكسفورد بوكس. وقد كانت من الكوادر التنظيمية لاحتجاجات ضد العنصرية الممنهجة في بريطانيا خلال صيف 2020.

و.ب/م.س (د ب أ، أ ب)