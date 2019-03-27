 ناشطة ألمانية بارزة: ″عائلتي″ تنقل صورة للجزائر من الداخل! | سياسة واقتصاد | DW | 29.03.2019

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سياسة واقتصاد

ناشطة ألمانية بارزة: "عائلتي" تنقل صورة للجزائر من الداخل!

الجزائر بلد قريب إلى قلب الناشطة الحقوقية الألمانية أليس شفارتسر. في مقابلة مع DW تحدثت عن علاقاتها الوثيقة بـ"عائلتها الجزائرية"، وقراتها الخاصة للوضع في الجزائر وتوقعاتها لمألات الأحداث هناك، محذرة أوروبا من التداعيات.

Algerien Algier Proteste gegen Präsident Bouteflika (Reuters/R. Boudina)

من خلال كتابها "عائلتي الجزائرية"، نقلت الناشطة الألمانية في مجال حقوق المرأة، أليس شفارتسر، صورة الجزائر من الداخل. الكتاب لاقى صدى واسعاً، خاصة من قبل الجزائريين المقيمين في فرنسا. عن الجزائر والاحتجاجات الحالية ضد بوتفليقة، تحدث شفارتسر في حوارها التالي مع DW:

DW : سيدة شفارتسر، بداية ما هو سبب اهتمامك بالجزائر؟

أليس شفارتسر: عشت لفترتين طويلتين في باريس خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وفي ذلك الوقت كانت الجزائر موجودة في كل مكان. يمكن القول أن الجزائر، هي فيتنام بالنسبة لفرنسا، حيث تتكرر نفس مشاهد مقاومة الاستعمار والغضب وما إلى ذلك. بعدها قمت عام 1989 في تونس، بتنظيم حلقة دراسية للصحفيين من دول المغرب العربي. وكان من بين المشاركين، جزائريون. لكن جميلة، كانت من الذين بقيت على اتصال بهم. جميلة، هي الشخصية الرئيسية في كتابي "عائلتي الجزائرية". وباعتبارها صحفية وامرأة متحررة كانت تعيش جميلة في فترة التسعينات وضعية صعبة. أحضرتها إلى مدينة كولونيا، حيث عاشت خمس سنوات، تحسنت خلالها حياتها. من خلال تلك الفعالية كونت علاقة صداقة مع العائلة الجزائرية. كانوا يأتون لزيارتي، وأنا أذهب إلى الجزائر لزيارتهم. يمكن القول أنني نقلت صورة هذه العائلة كنموذج، لأنها عائلة كبيرة تضم ثلاثة أجيال.

ما هي ميزة الكتابة عن الجزائر من خلال عيون عائلة جزائرية بدلاً من الاعتماد على التحليل؟

كلاهما مشروع. قصة العائلة، تنقل صورة للجزائر من الداخل. الكتاب نُشر قبل عام في ألمانيا وقبل أسبوعين فقط في فرنسا. ويُقال في فرنسا، إنه أول كتاب عن الحياة في الجزائر اليوم. لا نعرف الكثير عن الجزائر اليوم. كانت الجزائر معروفة على الصعيد العالمي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وكانت تحظى بالإعجاب باعتبارها البلد، التي حررت نفسها من الحكم الاستعماري وأصبحت بعد ذلك قبلة الثوريين، التي حج إليها الجميع - تشي جيفارا، الفهود السود وآخرون. ثم دخلت في غياهب النسيان، خاصة خلال صدمة التسعينيات، التي يُطلق عليها الجزائريون اسم "العشرية السوداء". الحرب الأهلية، التي أشعلها الإسلاميون و راح ضحيتها أكثر من مأتي ألف شخص. ومازالت الجزائر تعاني من آثارها إلى اليوم. هناك صدمتان تعاني منهما الجزائر اليوم؛ الاستعمار: كما حكى لي شقيق جميلة الأكبر، الذي قاتل وهو طفل، الاستعماريين. والصدمة الثانية، الإسلاموية في التسعينيات. هذان هما الموضوعان الرئيسيان في وقتنا الحالي واللذان يمكن تسليط الضوء عليهما في هذا البلد. 

Alice Schwarzer (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

أليس شفارتسر، مؤلفة كتاب "عائلتي الجزائرية"

هناك مظاهرات في الوقت الحالي ضد الرئيس بوتفليقة، ما هو تقييمك لهذا التطور في ضوء سنوات خبرتك العديدة؟

لقد تنبأت بالفعل بهذه الاضطرابات في كتابي، لكن في هذا الشأن لا يحتاج المرء أن يكون عرافاً. لأنه كان من المتوقع أن يتقدم بوتفليقة للترشح للمرة الخامسة بدعم من العصابة المختبئة خلفه، على الرغم من أنه بالكاد قادر على الحركة. غير أني لم أكن أتوقع مثل هذه الاحتجاجات الواسعة والحاسمة. "عائلتي الجزائرية"، كما أعرفها في كتابي، تنزل بأكملها إلى الشوارع وتبقيني على إطلاع يومي بالمستجدات.

يمكنني أن أخبركم أن معظم المحتجين في الجزائر العاصمة وكذلك في وهران وفي سطيف وفي تيبازة، من الشباب والنساء اللائي يخرجن بأعداد كبيرة إلى الشوارع، لأنهم ليسوا متساوين في الحقوق المدنية بعد. طابع الاحتجاجات كان ولا يزال سلمياً ويدعو للبهجة. النساء تطلق الزغاريد، هذه الصيحات العربية، التي تطلق في نطاق عائلي فقط، كما أخبرتني "عائلتي" والكثير من الأشخاص، الذين يكتبون لي. منذ نشر الكتاب في فرنسا، يكتب لي جزائريون، لا أعرفهم. لكن في الوقت نفسه الناس قلقون، وقلقهم هذا مشروع، لأنهم يحتجون على ما هو موجود. ولأنهم لا يعلمون ما الذي يمكن أن يحدث. كما لا يُعرف بعد كيف سيكون رد فعل النظام في نهاية المطاف، في حالة استمرت المقاومة. في حين يبقى الإسلامويون متربصين في الخفاء.

هل هذا هو السبب بالضبط وراء كبح جماح الاحتجاجات في الجزائر خلال ثورات ما يُعرف بالربيع العربي عام 2011 ؟

خلال "الربيع العربي"، قال الجزائريون على الفور "لا شكراً"، وكانوا على حق. لأنه سرعان ما تحول "الربيع العربي" إلى "شتاء عربي". لقد أشعل القليل من العطشى للحرية شرارة هذا الربيع. لكن على الفور، دخل الإسلامويون المنَظَّمون بشكل جيد والمدعومون بأموال النفط في هذه الفوضى وحاولوا في جميع البلدان، الاستيلاء على السلطة.

كان الجزائريون يدركون هذا الخطر، لأنهم لن يصوتوا بعد الآن للإسلاموين بعد ما حدث في التسعينيات، ولأنهم يعلمون جيداً أن هؤلاء عصابة قتل.

لكن بالطبع حاليا هناك تخوف من خطر التطرف الديني ما بعد الصدمة. هناك الكثير من الأمل والكثير من القلق. كيف ستتطور الأمور؟ بالطبع، هذا يعتمد إلى حد كبير على الغرب، وكيف سيكون رد فعله ؟ هل سيحاول دعم القوى الديمقراطية الحقيقية هناك؟ الأمر ليس سهلاً. أم أنه سيختار في نهاية المطاف دعم النظام الحالي. لكن مع كل هذه الأسئلة، فإنه من الواضح، أنه لو دخلت الجزائر في حالة فوضى، ستدخل معها منطقة شمال إفريقيا بأكملها، وحينها سنعرف ما ذا يعني تدفق اللاجئين بشكل جيد. لذلك فمصير الجزائر لا ينبغي أن يثير اهتمامناً بدافع التعاطف فقط!

أجرت الحوار: لويزا فون ريشتهوفن

أليس شفارتسر، هي واحدة من أشهر الناشطات الحقوقيات في  مجال حقوق المرأة في ألمانيا. أسست الصحفية والكاتبة الألمانية، مجلة المرأة بعنوان " Emma ". كما صدر كتابها "عائلتي الجزائرية" باللغتين الألمانية و الفرنسية.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    الجنرال أحمد قايد صالح

    رجل الجزائر الأقوى بعد بوتفليقة كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السابعة عشر. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962. ينافسه على النفوذ الجنرال بشير طرطاق، والجنرال محمد مدين.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abderrazak Makri (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    عبدالرزاق مقري

    رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Ali Benflis 2014 (Imago/Chahine Sebiaa)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    علي بن فليس

    هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Geschäftsmann Rachid Nekkaz (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    رشيد نكاز

    رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى ابعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abdelmadjid Tebboune (Imago/PanoramiC)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    عبد المجيد تبون

    جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن اصلاحات وصفها أنها تريد الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Chakib Khelil (Imago/Imagespic Agency)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    شكيب خليل

    شكيب خليل من رجال النخبة السياسية المحيطة بالرئيس بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس بوتفليقة انقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.

  • Wahlen Algerien 2014 Louisa Hanoune gibt ihre Stimme ab (Reuters)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    لويزه حنون

    لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد اعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019. وتصنف حنون بأنها يسارية وتستهدفها حملات الإسلاميين بشدة بسبب نشاطها المتفرد.

  • Algerien Spezialeinsatzkommando im Training ARCHIVBILD (Reuters)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    الجنرال المتقاعد علي غديري

    ابن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن

    يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ الشعب يرفض الولاية الخامسة، ويهتف "سلمية، سلمية"، وقد يقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء .

    الكاتب: ملهم الملائكة


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