 ناشطات يناضلن من أجل أوضاع أفضل | واحة الثقافة | DW | 30.10.2021

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واحة الثقافة

ناشطات يناضلن من أجل أوضاع أفضل

ثلاث ناشطات يكافحن من أجل مستقبل أفضل: في الفيلم الوثائقي "أعزائي أطفال المستقبل" نتعرف على هيلدا من أوغندا، ورايان من تشيلي وبيبر من هونغ كونغ. ثلاثتهن يطالبن بحماية البيئة وتحقيق العدالة والديمقراطية.

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