ناشطات يناضلن من أجل أوضاع أفضل

مؤتمر "أديان من أجل السلام" بألمانيا ..حوار حول دور النساء والشباب

غالبًا ما يُنظر إلى الأديان كمصدر للنزاعات. غير أن منظمة "أديان من أجل السلام" تعمل على تغيير ذلك وعلى تحفيز الشباب والنساء للمشاركة بشكل أوسع في الحوار حول قضايا تتجاوز موضوع الإيمان.