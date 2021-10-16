ناشطات يناضلن من أجل أوضاع أفضل

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ثلاث ناشطات يكافحن من أجل مستقبل أفضل: في الفيلم الوثائقي "أعزائي أطفال المستقبل" نتعرف على هيلدا من أوغندا، ورايان من تشيلي وبيبر من هونغ كونغ. ثلاثتهن يطالبن بحماية البيئة وتحقيق العدالة والديمقراطية.
غالبًا ما يُنظر إلى الأديان كمصدر للنزاعات. غير أن منظمة "أديان من أجل السلام" تعمل على تغيير ذلك وعلى تحفيز الشباب والنساء للمشاركة بشكل أوسع في الحوار حول قضايا تتجاوز موضوع الإيمان.
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