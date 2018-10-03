 ناشطات من حركة ″فيمن″ يقتحمن تظاهرة لإحياء ذكرى فرانكو | عالم المنوعات | DW | 18.11.2018

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منوعات

ناشطات من حركة "فيمن" يقتحمن تظاهرة لإحياء ذكرى فرانكو

اقتحمت ثلاث ناشطات من حركة "فيمن" تظاهرة في العاصمة الإسبانية مدريد لإحياء ذكرى الجنرال فرانكو، فيما اعتقلت الشرطة الناشطات اللائي أثرن غضب المتظاهرين وحاول بعضهم الاعتداء على الشابات بالضرب لولا تدخل الشرطة.

Spanien Madrid | Femen-Protest gegen Anhänger von Diktator Franco, 43. Todestag (picture-alliance/NurPhoto/O. Gonzalez)

ناشطة من حركة "فيمن" تقتحم المظاهرة.

اقتحمت ناشطات من حركة "فيمن" النسوية في مدريد اليوم الأحد ( 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018)، تظاهرة شارك فيها حوالى 200 شخص إحياء لذكرى الجنرال فرانكو قبل أن تعتقلهنّ الشرطة.

 وبينما كان المتظاهرون في بلازا دي اوريينتي (ساحة الشرق)، حيث اعتاد الجنرال فرانشيسكو فرانكو الذي توفي في(20 تشرين الثاني/نوفمبر 1975) على إلقاء خطاباته، اقتحمت المكان ثلاث ناشطات من الحركة النسوية عاريات الصدور، وقد كتبت على أجسادهن شعارات تندّد ب"الفاشية الشرعية" و"العار الوطني".

 وما أن اقتحمت الناشطات الثلاث المكان حتى ثارت ثائرة المتظاهرين، الذين حاول بعضهم الاعتداء بالضرب على الشابات، لكنّ تدخّل عناصر الشرطة حال دون ذلك.

مختارات

فاجأت ناشطة حركة فيمن بصدرها العاري كاردينال كاتدرائية كولونيا وهو يلقي عظته في أول أيام عيد ميلاد المسيح. الناشطة جوزيفين فيت ظهرت عارية الصدر أمام الكاردينال أثناء إلقائه عظة عيد الميلاد ما أحدث إرباكا في الكاتدرائية. (25.12.2013)

اعتراضاً على زيارة الرئيس الإيراني روحاني إلى باريس، قامت إحدى الناشطات من منظمة فيمن بشنق نفسها رمزياً على جسر بالقرب من برج إيفل، كما تظاهر مئات الأشخاص ولهذه الاحتجاجات أسباب تتعلق بحقوق الإنسان. (29.01.2016)

 وبحسب الشرطة، فقد شارك في التظاهرة التي جرت في وسط العاصمة حوالى 200 شخص رافعين أعلاماً ومظلات ومرتدين ربطات عنق بألوان الأحزاب المؤيّدة لفرانكو ومردّدين شعارات "الوحدة الوطنية" وفرانكو! فرانكو!" وإسبانيا تدافع عن نفسها".

وهذه التظاهرة السنوية، تأتي هذا العام بعد قرار الحكومة اليسارية نقل رفات فرانكو من ضريح مهيب قرب مدريد الى مقبرة عادية، وهو قرار يثير الانقسام ويظهر حجم الخلاف على ذاكرة الحرب الأهلية وإرث الراحل.

 وترى الحكومة في ضريح فرانكو تمجيدا لديكتاتور لا يتناسب مع بلد استقرّت فيه الديموقراطية منذ عقود.

  أما الحزب الشعبي ذو التوجّهات اليمينية فهو يعارض هذا القرار وقد هدّد باللجوء إلى المحكمة الدستورية، في ما يدلّ على عمق الانقسام في ما يتعلّق بذاكرة الحرب الأهلية وبعهد فرانكو.

وتنوي الحكومة الإسبانية أن تجعل الضريح، بعد رفع الرفات منه، مكاناً للمصالحة والذاكرة على غرار ما هو عليه الحال في المواقع، التي كانت معسكرات اعتقال وإعدام في ألمانيا ابان النازية.

ر.م/ع.ج.م ( أ ف ب)

  • Cover of the satirical magazine Mystiki Ellada with Angela Merkel, Copyright: picture-alliance /Rolf Haid

    قادة سياسيون كانوا عرضة للسخرية

    أنغيلا ميركل

    أثناء المفاوضات الأوروبية المتعلقة بحزمة الإنقاذ لليونان، غالبا ما صورت الصحف اليونانية ميركل وهي ترتدي العلامات النازية. هذا غلاف أحد أعداد المجلة الساخرة "ميستيكي إلادا" في عام 2012، وهو ربما لا يظهر ذلك صراحة، لكنه يصور المستشارة ترتدي الزي العسكري الخاص بالألمان في الحرب العالمية الثانية والنسر على كتفيها. ولم تقم الحكومة الألمانية بأي إجراءات قضائية ضد مثل هذه الصور.

  • Fiktives Cover des Boston Globe vom 09.04.2016

    قادة سياسيون كانوا عرضة للسخرية

    دونالد ترامب

    دونالد ترامب، السياسي المثير للجدل، وأحد المرشحين الرئاسيين المحتملين عن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، غالبا ما يكون هدفا للرسوم الكرتونية والسخرية. ويبدو أن قطب العقارات ليس منفحتاً لتقبل الانتقادات، فقد نشرت "بوسطن غلوب" يوم الأحد (14 أبريل/نيسان 2016)، في صفحتها الأولى صورة ساخرة لترامب تظهر العالم تحت رئاسته. فعلق ترامب لاحقا إنها قصة "غبية" و"لا قيمة لها".

  • Putinator, depicting Vladimir Putin during a Carnival parade in 2015, Copyright: picture-alliance/ dpa /R. Weihrauch

    قادة سياسيون كانوا عرضة للسخرية

    فلاديمير بوتين

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحب استعراض عضلاته في الصور التي ينشرها عن أوقات عطلته. بعد أن سمح للعالم برؤية صورة له أثناء ركوبه الخيل وهو عاري الصدر، أصبحت صورة صدر الرئيس بوتين تستخدم أيضا في استعراضات ساخرة - مثل التي تظهر في هذه الصورة، خلال موكب الكرنفال بمدينة دوسلدورف في عام 2015.

  • Still from film The Interview with actor depicting Kim Jong-un, Copyright: picture-alliance / Columbia Pictures / Sony

    قادة سياسيون كانوا عرضة للسخرية

    كيم جونغ أون

    الحاكم الشيوعي لكوريا الشمالية لا يستطيع أن يتخيل أن يكون هدفا لمزحة. وبعد الإعلان عن الفيلم الساخر "المقابلة"، الذي يعرض قصة خطة لاغتيال الزعيم الكوري الشمالي من قبل صحفيين بعد الحصول على فرصة إجراء مقابلة معه، قام قراصنة الكترونيين بمهاجمة استوديوهات شركة "سوني بيكتشرز" المنتجة للفيلم. ويعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن حكومة كوريا الشمالية تقف وراء هذه الهجمات الإلكترونية.

  • 1915 cartoon of Winston Churchill as Achilles, Copyright: picture-alliance / AKG images

    قادة سياسيون كانوا عرضة للسخرية

    ونستون تشرشل

    هناك تقليد طويل من السخرية من كبار الساسة: هذا الرسم الكاريكاتوري البريطاني الذي يعود لعام 1915 يصور ونستون تشرشل، ثم وزير البحرية، على شكل آخيل خلال حرب طروادة، منتقدا فشل قيادته خلال معركة غاليبولي في مضيق الدردنيل.

  • Cartoon of US President George W. Bush, Copyright: Getty Images /M. Tama

    قادة سياسيون كانوا عرضة للسخرية

    جورج دبليو بوش

    كان الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة واحدا من أكثر مصادر الإلهام للكوميديين الساخرين في برامج السهرة. وكثيرا ما كانت رسوم كاريكاتيرية ساخرة تصفه بـ"افتقاده للذكاء". كما عاد الكوميديون مرة أخرى للسخرية منه عندما كشف عن توجهه إلى فن الرسم.

  • Controversial Carnival float depicting Jaroslaw Kaczynski and Poland, Copyright: picture-alliance / dpa /Gambarini

    قادة سياسيون كانوا عرضة للسخرية

    ياروسلاف كاتشينسكي

    طفت على السطح في موكب الكرنفال في مدينة دوسلدورف هذا العام آثار التوتر الدبلوماسي بين بولندا وألمانيا. الصورة تظهر بولندا وكأنها امرأة تتعرض للتعنيف والدوس بحذاء زعيم حزب القانون والعدالة اليميني، ياروسلاف كاتشينسكي. فعلق وزير الخارجية البولندي أن الصور تظهر "ازدراء للشعب والسياسيين البولنديين."

  • Israeli satirical show Eretz Nehederet paraodies Netanyahu, Copyright: Getty Images / AFP / J. Guez

    قادة سياسيون كانوا عرضة للسخرية

    بنيامين نتنياهو

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بصوته العميق المميز يتعرض بانتظام للسخرية من قبل الكوميديين في البرنامج التلفزيوني الساخر "بلد رائعة"، وهو برنامج أسبوعي من أكثر البرامج شعبية في إسرائيل. ولم يحدث أن استاء نتنياهو من محاكاة البرنامج الساخرة له، بل على العكس من ذلك، "بيبي"، كما يُطلق عليه، كان ضيف شرف على البرنامج في عرض عام 2013.

  • Rudi Carrell on his show Rudis Tagesshow, Copyright: picture-alliance/dpa/I. Wagner

    قادة سياسيون كانوا عرضة للسخرية

    آية الله الخميني

    تماما مثل بوميرمان، تسبب الفنان الهولندي المولد رودي كاريل، الذي عاش في ألمانيا، بجدل دبلوماسي في عام 1987 بسبب مونتاج صورة لزعيم الثورة الإيرانية آية الله الخميني، تظهر تعرضه للرشق بملابس داخلية خلال زيارة رسمية. ونتيجة لذلك، طرد اثنان من الدبلوماسيين الألمان من طهران.

  • Screen shot of Jan Böhmermann in ZDF Neo Magazin Royale reciting Erdogan poem, Copyright: ZDF Neo Magazin Royale

    قادة سياسيون كانوا عرضة للسخرية

    أردوغان وبوميرمان

    لا يزال علينا أن نرى إذا كانت قصيدة بوميرمان الاستفزازية لأردوغان ستؤدي إلى أزمة دبلوماسية مرة أخرى، مماثلة لما حصل في عام 1987 مع إيران. شيء واحد مؤكد، هو أنها ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها سخرية سياسية إلى توتر بين الدول، وطرق التعامل معها متنوعة تماما كالأساليب السياسية الحاكمة.

    الكاتب: يان بروك / ر. أ.


مختارات

قادة سياسيون كانوا عرضة للسخرية

عرض الإعلامي الساخر بوميرمان في برنامج "نيو ماغازين رويال" على تلفزيون ZDF فيديو يحتوي على قصيدة، انتقد فيها القيود التي فرضها أردوغان على حرية التعبير في تركيا. لكن هذه الصور الساخرة ليست الأولى من نوعها. (14.04.2016)  

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