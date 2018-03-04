ناشر نيويورك تايمز يحذر من "أمر هام" وترامب يرد مغردا

كشف ناشر صحيفة نيويورك تايمز أنه التقى الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وحذره بلهجة قاسية من التداعيات "الخطيرة والمؤذية" لهجماته المتكررة على الصحافة. لكن يبدو أن اللقاء مع ناشر الصحيفة آرثر غريغ سالزبرغر لم ينجح في تهدئة الأجواء المتوترة بين ترامب والإعلام. وهاجم ترامب على تويتر من وصفهم بـ"الكارهين المعادين لترامب في قطاع الصحافة المحتضر"، معتبرا انهم "غير وطنيين".

وعُقد الاجتماع بين ترامب وسالزبرغر في 20 تموز/ يوليو بناء على طلب البيت الابيض لإجراء لقاء بدا وكأنه جلسة تعارف روتينية. وقال سالزبرغر إن اللقاء الذي حضره مدير صفحة الرأي في الصحيفة جيمس بينيت بقي سريا بناء على رغبة البيت الابيض، إلى أن أعلنه ترامب على تويتر.

وأعلن ترامب في تغريدة انه "عقد لقاء جيدا جدا في البيت الابيض مع آرثر غريغ سالزبرغر". وتابع الرئيس الامريكي "لقد أمضينا الكثير من الوقت ونحن نتكلم عن الكم الهائل من الأخبار الكاذبة التي تنشرها وسائل الإعلام، وكيف باتت هذه الأخبار الكاذبة تختصر بكلمة واحدة (عدوة الشعب) هذا أمر محزن".

وفي بيان لاحق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أعلن سالزبرغر أن تغريدة ترامب تشكل عمليا "إلغاء لسريته"، مشيرا إلى أن الاجتماع اتّسم بالجدية. وتابع سالزبرغر في بيانه "قلت بصراحة للرئيس إنني أرى أن كلامه ليس عامل فرقة فحسب، بل هو خطير ويزداد خطورة". وتابع "قلت له إن تعبير (الأنباء المضللة) غير صحيح ومؤذ، إلا أنني أبديت قلقا أكبر ازاء وصفه للصحافيين بأعداء الشعب".

وأضاف ناشر الصحيفة "حذرته من أن هذه اللهجة النارية ستساهم في زيادة التهديدات ضد الصحافيين ويمكن أن تحض على العنف"، بعدما اعتبر أن "هذا ما يحصل بالفعل في الخارج". وقال أيضا "إن بعض الأنظمة تستغل اللغة التي يستخدمها الرئيس لتبرير قمعها الواسع للصحافيين". وتابع سالزبرغر "ناشدته العودة عن هذه الهجمات على الصحافة التي اعتقد بأنها خطيرة ومؤذية لبلدنا".

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وقال أيضا "حذرته بأن ذلك قد يعرض أرواحا للخطر، ويؤذي قيم أمتنا الديموقراطية، ويؤثر على التزامنا بالدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة"، مع التأكيد أن للرئيس بالطبع الحق على غرار ما كان يفعله أسلافه في انتقاد طريقة الصحافة لتغطية أعماله.

واكتفى البيت الأبيض بتأكيد حصول الاجتماع من دون الكشف عن أي تفاصيل. إلا أن ترامب أصدر أربع تغريدات بعد ساعات من صدور تقارير حول اللقاء هاجم فيها مجددا الصحافة، معتبرا أن وسائل الإعلام هي "التي تعرض أرواحا للخطر، وليس أرواح الصحافيين وحدهم (...) عبر كشف معلومات داخلية للإدارة" الاميركية.

كما اعتبر ترامب في هذه التغريدات أن "الصحيفة الفاشلة نيويورك تايمز وواشنطن بوست التابعة لامازون، تكتفيان بكتابة المقالات السيئة، حتى لو كان الأمر يتعلق بإنجازات ايجابية جدا". وغالبا ما تشكل صحيفة "واشنطن بوست"، التي يملكها صاحب شركة امازون جيف بيزوس، على غرار "نيويورك تايمز" هدفا لانتقادات ترامب.

وعندما تولى سالزبرغر صحيفة "نيويورك تايمز" خلفا لوالده بعد أن أمضى سنوات كمراسل ومحرر، اعتبر ترامب في تغريدة ان سالزبرغر الإبن يشكل "فرصة أخيرة" لكي تثبت الصحيفة حيادها وتنشر الأخبار "بدون خوف أو محاباة". لكن، وبعد أن تناولت التايمز وغيرها المشاكل الشخصية والسياسية لترامب و"مغالطاته" المتكررة، عمد ترامب مرارا الى شن هجمات مضادة. ومن بين الأوصاف التي أطلقها ترامب على صحيفة نيويورك تايمز في تغريداته شبه اليومية انها "فاشلة وفاسدة" و"منحازة" وبانها اسوأ الصحف "وتغطيتها الأقل دقة".

ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات الفندق الفخم الجديد الذي اقتتحه مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، كان المبنى الرئيسي القديم لدائرة البريد في واشنطن. المبنى التاريخي الذي بني عام 1899 يقع في شارع بنسلفانيا بين البيت الأبيض والكابيتول (مبنى الكونغرس).

ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات فوق ضباب سان فرانسيسكو (يمين الصورة) يظهر برج يعود لترامب. البرج الذي يضم مئات المكاتب بني عام 1969، وفي السابق كان مصرف "بنك أوف أمريكا" يتخذ من المبنى مقرا لإدارته الرئيسية. ولمدة ثلاثة أعوام بعد بنائه كان المبنى الأعلى على الساحل الغربي للولايات المتحدة، حتى تم بناء برج "ترانس أمريكا بيراميد" (يسار الصورة).

ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات نادي ترامب الوطني للغولف، يقع مباشرة على ساحل المحيط الهادي. في هذا النادي الفخم والجميل لا يلتقي الأثرياء والجميلات فقط للعب الغولف، وإنما تستأجره شركات الانتاج الفني لانتاج الأفلام السينمائية.

ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات "إنها ثابتة قوية صلبة، إنها جميلة جدا وأعمال فنية حقيقية.. وعند سؤالي أجيب: إنني أعشق العقارات" جاء هذا في تغريدة لترامب على تويتر. لكن إمبراطورية ترامب للمال والأعمال تتجاوز عالم الفنادق الفخمة وأندية الغولف وأبراج المكاتب.

ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات يشمل عالم ترامب للأعمال إلى جانب العقارات، العطورات أيضا. حيث ينتج عطورات رجالية مثل "الإمبراطورية" وهو عطر "لرجل حازم واثق من نفسه مثابر وعملي مصمم على الشهرة". كما ينتج عطرا اسمه "النجاح" مستخلص من مزيج نباتات مثل العرعر والتونكا والمسك مع لمسة من الكزبرة.

ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات وكالة ترامب للأزياء مقرها في نيويورك. وعارضة الأزياء "ميا كانغ" من هونغ كونغ تعد واحدة من أشهر العارضات العاملات مع وكالة ترامب، وقد فازت هذا العام بجائزة مسابقة مجلة "سبورتس إلوسترايتد" الأمريكية الأسبوعية الرياضية.

ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات كازينو وفندق تاج محل، الذي كان يملكه ترامب في أتالنتيك سيتي بولاية نيوجرسي، وبعد تغير مالكه بسنوات سيغلق أبوابه في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر القادم الساعة الخامسة و59 دقيقة صباحا.

ترامب.. رجل السياسة والأزياء والعطورات والعقارات أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن شركة ترامب العقارية "متاهة ديون وعلاقات غامضة" إذ أن ديون شركاته "لا تقل عن 650 مليون دولار". لكن رغم ذلك فإن فندقه الجديد في وشنطن يعد ثالث أعلى مبنى في العاصمة الأمريكية، وسيان من سيفوز في الانتخابات الرئاسية ترامب أم كلينتون، فإن الفندق أفضل مكان لإقامة حفل تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة. الكاتب: توماس كولمان/ عارف جابو



في المقابل، تدافع الصحيفة عن مهنية صحافييها وتؤكد أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون "فاشلة" وأنها حققت نموا في 2017 وارتفعت مداخيلها الى 1.7 مليارات دولار بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع العام السابق. ويقول مراقبون إن علاقة الرئيس بصحيفة نيويورك تايمز متقلبة، ولطالما كان تواقا للفوز بتغطيتها الصحافية، إلا أن انتقاداتها أثارت غضبه.

يبدو ان علاقة ترامب مع الاعلام بلغت ادنى مستوياتها. فالأسبوع الماضي نشب خلاف بين شبكة "سي ان ان" والرئاسة الأميركية التي رفضت دخول مراسلة الشبكة إلى البيت الأبيض للمشاركة في تغطية المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد بين ترامب ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر.

واعتبر اوليفييه نوكس رئيس رابطة المراسلين المكلفين تبغطية أخبار البيت الأبيض تصرف الرئاسة ردا "في الاتجاه الخاطئ" استهدف مراسلة تؤدي عملها فحسب. ويأتي تحذير سالزبرغر من أعمال عنف ضد صحافيين بعد بضعة اسابيع من مقتل خمسة موظفين في صحيفة جراء إطلاق نار داخل مكتبها في انابوليس في ولاية ميريلاند في 28 حزيران / يونيو.

وأكدت الشرطة أن مطلق النار كان يكن ضغينة قديمة للصحيفة على خلفية مقالة نشرت في 2011 عن قضية تحرش جنائي رفعت ضده من أحد زملاء المدرسة الثانوية.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)