ناشئو منتخب كرة القدم الألماني يتعرضون لإهانات عنصرية.. والاتحاد الألماني يتدخل

تأهل المنتخب الألماني إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً المقامة في إندونيسيا، بعدما تغلب على نظيره الأميركي 3 - 2 الثلاثاء في دور الستة عشر.

بعد المباراة، احتفل الاتحاد الألماني بفوز منتخب الناشئين من خلال صورة على فيسبوك ظهر فيها تشارلز هيرمان وألموجيرا كابار وباريس برونر وفيصل حرشاوي. لكن التعليقات على الصورة كانت صادمة، إذ نشر العديد من المستخدمين تعليقات عنصرية، وفق ما نشر موقع "فوكوس" الألماني.

وتصاعد الموقف مع تزايد التعليقات المسيئة ما حدا بالاتحاد الألماني لكرة القدم للتدخل من خلال إيقاف خاصية التعليق على المنشور، بحسب ما نشر موقع واشنطن تايمز الرياضي.

من جانبه، قال نجم المنتخب الوطني الألماني السابق جيروم بواتينغ إنه شعر بالفزع من الإهانات العنصرية التي وجهت للاعبين الصغار، وأضاف: "لاعبو المنتخب الألماني الشباب يتعرضون للإهانة العنصرية؟ في عام 2023؟ هل أنت جاد؟ متى سيتوقف هذا ...!؟»، بحسب ما جاء في منشور له على موقع اكس (تويتر سابقاً).

"لا تتردد في إلغاء المتابعة"

بدوره، قال الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان: "نحن فخورون بالتنوع في منتخب تحت 17 عاما، الذين يبذلون جهدهم على أرض الملعب في إندونيسيا. إن الالتزام بالتنوع راسخ بقوة في النظام الأساسي للاتحاد الألماني لكرة القدم وكذلك قيم التسامح والاحترام".

ويتابع البيان: "إذا كنت لا تشارك هذه القيم، فلا تتردد في إلغاء متابعتنا .. التعليقات التمييزية والعنصرية ليس لها مكان هنا وسيتم حذفها وفقا لذلك. سنتخذ إجراءات قانونية ضد المحتوى المسيء".

ونشر العديد من المعجبين تعليقات مشجعة ودعموا اللاعبين الأربعة في محاولة لشد أزر الفريق الذي سيواجه إسبانيا في ربع النهائي اليوم الجمعة.

عماد حسن