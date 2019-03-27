 ناسا: ″كويكب مزدوج″ كاد أن يسبب دماراً كبيراً ليلة السبت | عالم المنوعات | DW | 26.05.2019

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ناسا: "كويكب مزدوج" كاد أن يسبب دماراً كبيراً ليلة السبت

وكالة الفضاء الأمريكية تابعت كويكباً مزدوجاً اقترب من الكرة الأرضية ليلة السبت. فما هي مواصفاته وهل كان بالفعل يشكل خطراً على كوكبنا؟

Stills Sendung Projekt Zukunft | Asteroiden (NDR)

ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الأحد (26 مايو/ أيار 2019) أن كويكباً اقترب بشكل خطير للغاية من الكرة الأرضية وكاد أن يرتطم بها ليلة أمس السبت. ويتعلق الأمر بكويكب يحمل رقم "1999 KW4"، والذي رصدته الوكالة لأول مرة في العشرين من مايو/ أيار عام 1999.

وأضافت "ناسا" في بيان صحفي أن قطر هذا الكويكب يبلغ 1.3 كيلومتر ويدور في فلكه كويكب أصغر يبلغ قطره 500 متر. واقترب هذا الكويكب، بحسب معطيات الوكالة التي أوردها موقع "دير فيستن" الإخباري الألماني، على مسافة 0.0346 وحدة فلكية من الأرض، أي ما يعادل 5.2 مليون كيلومتر.

وبالرغم من أن هذه المسافة تبدو بعيدة للغاية للوهلة الأولى، إلا أنها بالنظر إلى النسب الكونية ضئيلة للغاية. ورغم أنه لم يكن بالإمكان رصد الكويكب المزدوج بالعين المجردة ليلة السبت، إلا أن "ناسا" صنفته كـ"خطر محتمل".

ي.أ/ ع.خ

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