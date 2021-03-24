 ناسا في رحلة لاستكشاف سبب تحول الزهرة إلى″عالم شبيه بالجحيم″ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 03.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

ناسا في رحلة لاستكشاف سبب تحول الزهرة إلى"عالم شبيه بالجحيم"

تطلق ناسا مهمتين جديدتين إلى كوكب الزهرة في نهاية العقد لمعرفة سبب تحول الكوكب إلى "عالم شبيه بالجحيم". ستتم البعثات من عام 2028 إلى عام 2030 ورصدت لها الوكالة الأمريكية ميزانية ضخمة.

«DaVinci+» und «Veritas»: Nasa plant zwei Missionen zur Venus

ما هي أسباب تحول كوكب الزهرة إلى "عالم شبيه بالجحيم"؟

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن مهمتين استكشافيتين لكوكب الزهرة، أكثر كواكب المجموعة الشمسية حرّاً، لمحاولة تحسين فهم أسباب هذه "الأجواء الجهنمية" التي تمنع أي حياة فيما كوكب الأرض المجاور آهل بها.

مختارات

رصد فريق من العلماء ثلاثة كواكب تدور حول أقرب نجم للمجموعة الشمسية في المنطقة الصالحة للسكن. فهل بات انتقال البشر للعيش خارج كوكب الأرض قريباً؟

تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إثبات إمكانية طيران مركبة على كوكب آخر غير الأرض. وذلك بعد مرور أكثر من قرن لأول رحلة طيران بمحرّك على كوكب الأرض التي كانت في عام 1903.

وأشارت الوكالة في بيان صدر الأربعاء / الخميس (3 يونيو/ حزيران 2021) إلى أن المهمتين اللتين تحملان اسم "دافينتشي" و"فيريتاس" ستقلعان "في الفترة بين 2028 و2030".

وقال المدير الجديد لـ"ناسا" بيل نلسون خلال خطابه السنوي أمام طاقم الوكالة الفضائية إن المهمتين "ستتيحان للمجتمع العلمي درس كوكب غبنا عنه منذ 30 عاما".

وأضاف "هناك عطارد، أقرب الكواكب إلى الشمس، من دون غلاف جوي. بعدها هناك الزهرة الذي يضم غلافا جويا كثيفا بدرجة لا تُصدق. ثم هناك الأرض مع غلاف جوي قابل للحياة". وتابع نلسون قائلا "نأمل أن تتيح لنا هذه المهمات تحسين فهم تطور الأرض والسبب الذي جعلها قابلة للسكن حاليا خلافا لكواكب أخرى".

وستقيس مهمة "دافينتشي" تركيبة الغلاف الجوي في الزهرة ومعرفة ما إذا كان يضم محيطا في ما مضى".

وتقوم المهمة على إرسال كرة ستغوص في الغلاف الجوي الكثيف للكوكب مع إجراء قياسات دقيقة للغازات النبيلة وغيرها من العناصر"، وفق ناسا. أما مهمة "فيريتاس" فستدرس التاريخ الجيولوجي للكوكب، إذ ستوضع في المدار حوله.

وستعيد المهمة "تحديد التضاريس على كامل مساحة الكوكب لإعادة تشكيل نسخة ثلاثية الأبعاد من السمات السطحية والتأكد من إمكان وجود آليات مرتبطة بالتكتونيات أو بالنشاط البركاني".

كما ستحدد مهمة "فيريتاس" ما إذا كانت براكين ناشطة تقذف بخار الماء في الغلاف الجوي.

وخصص برنامج ديسكفري التابع لوكالة ناسا ميزانية قيمتها 500 مليون دولار (410 مليون يورو) للمهمتين، والتي ستتم بين عامي 2028 و 2030. ويعود تنفيذ آخر مهمة بقيادة الولايات المتحدة إلى كوكب الزهرة إلى عام 1978.

م.س/ ح.ز (أ ف ب، DW) 

  • default

    هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    لماذا كانت الحياة تعدّ مستحيلة هناك؟

    يتألف الغلاف الجوي لكوكب الزهرة من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 97 في المائة ويسبح في حرارة سطحية تقرب من 470 درجة مئوية مع ضغط أعلى بتسعين مرة من ذلك الموجود على كوكب الأرض، ما يجعل في الواقع الحياة مستحيلة فيه.

  • default

    هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    مؤشرات على احتمالية الحياة

    اكتشف الباحثون خطوطا طيفية عن طريق مراقبة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة وبالاستعانة بتلسكوبين راديويّين ما يدل على تواجد غاز الفوسفين. لكن من أين يأتي هذا الغاز؟ الفرضية التي توصل إليها العلماء هي احتمال أن يكون مصدر الغاز أحد أشكال الحياة.

  • default

    هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    المريخ جذب اهتمام العلماء قبل كوكب الزهرة

    كوكب الزهرة ليس وحده من طالته فرضية تواجد الحياة على سطحه. كوكب المريخ كذلك (الصورة) أصبح موضع اهتمام العديد من الفلكيين لاسيما بعد اكتشاف كميات من المياه الجوفية السائلة على سطحه. 

  • default

    هل يوحي الغاز المنبعث من كوكب الزهرة بوجود حياة هناك؟

    كوكب زحل أثار الاهتمام كذلك

    كوكب الزهرة موجود في الكواكب العملاقة الغازية في المجموعة الشمسية، مثل كوكب زحل (الصورة)، لكن ليس له أصل بيولوجي أي من المصادر المرتبطة بأشكال الحياة. أما آثار الفوسفين الموجودة في الغلاف الجوي الأرضي له فمصدرها حصرا الأنشطة العضوية أو الجرثومية.


مواضيع ذات صلة

Ingenuity Mars Helikopter

للمرة الأولى في التاريخ.. مروحية ناسا الصغيرة في سماء المريخ قريباً 24.03.2021

تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إثبات إمكانية طيران مركبة على كوكب آخر غير الأرض. وذلك بعد مرور أكثر من قرن لأول رحلة طيران بمحرّك على كوكب الأرض التي كانت في عام 1903.

Venus-Atmosphäre | Venus | Mögliche Lebensspuren

في كوكب الزهرة.. اليوم يناهز سنة والشمس تشرق من مغربها! 19.10.2020

تأتي الدراسات العلمية والفلكية حول كواكب المجموعة الشمسية دائما بمعلومات غريبة يصعب تصديقها. ومن بين المعلومات المتداولة أن يوما على كوكب الزهرة، يناهز طول سنة على كوكب الأرض. فما حقيقة هذه المعلومة؟