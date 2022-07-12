"ناسا" تنشر أول صورة للتلسكوب الفضاء جيمس ويب

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بعد سنوات من الانتظار، كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمام العالم عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب، في لقطة مذهلة تظهر المجرات التي تشكلت بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.
تبشر الصور القادمة من تلسكوب ويب بثورة علمية، فهو قادر أن يرصد حركة النجوم والمجرات التي تشكلت بعد الانفجار العظيم الذي حدث قبل 13.8 مليار سنة، وذلك بفضل أجهزة استشعاره للأشعة تحت الحمراء، إليك بعض الحقائق حول التلسكوب.
قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن "جيمس ويب" أقوى تلسكوب لعلوم الفضاء تعرض لضربة من قبل نيزك بحجم الغبار. فهل تضرر التلسكوب الذي تبلغ تكلفته نحو 10 مليارات دولار؟
يستعد تلسكوب "جيمس ويب" للانطلاق إلى الفضاء والاستقرار في مداره، في حدث ينتظره علماء الفلك منذ ثلاثين سنة. ومن أهدافه سبر أغوار ما يُعرف بـ "الفجر الكوني" عندما بدأت أولى المجرّات تضيء الكون قبل مليار سنة.
يقول عالم الفيزياء يوتشي هاريكانه "عندما رصدت اللون الأحمر شعرت بالقشعريرة". يفترض علماء أنّ المجرة المكتشفة كونت نجوماً بمعدل مذهل، ربما نحو 100 نجم جديد في العام، وأن بوسطها ثقب أسود هائل يصدر إشعاعاً فوق بنفسجي قوياً.
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