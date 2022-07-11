 ″ناسا″ تنشر أول صورة للتلسكوب الفضاء جيمس ويب | DW الأخبار | DW | 12.07.2022

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DW الأخبار

"ناسا" تنشر أول صورة للتلسكوب الفضاء جيمس ويب

بعد سنوات من الانتظار، كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمام العالم عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب، في لقطة مذهلة تظهر المجرات التي تشكلت بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.

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Die künstlerische Darstellung des James Webb Weltraumteleskops im All, zur Verfügung gestellt am 08.01.2022, zeigt alle Hauptelemente vollständig entfaltet. Der über sechs Meter große Hauptspiegel des Weltraumteleskops wurde vollständig ausgefahren, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Damit ist nach Nasa-Angaben der letzte Schritt zur Vorbereitung der Inbetriebnahme des Weltraumteleskops «James Webb» erfolgreich ausgeführt worden. (zu dpa Meilenstein: Riesiger Spiegel von Weltraumteleskop ausgefahren) +++ dpa-Bildfunk +++

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Künstlerische Darstellung des «James-Webb»-Weltraumteleskops, zusammengefaltet in der «Ariane 5»-Rakete beim Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana. Der Entstehungsweg von «James Webb» war lang und steinig, aber jetzt soll das bislang größte und leistungsfähigste Weltraumteleskop endlich starten. (zu dpa «Markiert neue Zeitrechnung»: «James Webb»-All-Teleskop soll starten) +++ dpa-Bildfunk +++

استعدادات لإطلاق أقوى تلسكوب فضائي في تاريخ الإنسان 25.12.2021

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HD1, object in red, appears at the center of a zoom-in image. An international team of astronomers, including researchers at the Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, has spotted the most distant astronomical object ever: a galaxy. Named HD1, the galaxy candidate is some 13.5 billion light-years away and is described today in The Astrophysical Journal. In an accompanying paper published in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, scientists have begun to speculate exactly what the galaxy is.

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