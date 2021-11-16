 ناسا تنجح في أول مهمة دفاعية في الفضاء لحماية كوكب الأرض | DW الأخبار | DW | 27.09.2022

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DW الأخبار

ناسا تنجح في أول مهمة دفاعية في الفضاء لحماية كوكب الأرض

في أول اختبار من نوعه في العالم نجح مسبار تابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في الاصطدام بكويكب صغير على بعد ملايين الكيلومترات من الأرض. وقد صمم هذا الاصطدام المدبر لتحريف مسار الكويكيب.

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