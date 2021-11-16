ناسا تنجح في أول مهمة دفاعية في الفضاء لحماية كوكب الأرض

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في أول اختبار من نوعه في العالم نجح مسبار تابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في الاصطدام بكويكب صغير على بعد ملايين الكيلومترات من الأرض. وقد صمم هذا الاصطدام المدبر لتحريف مسار الكويكيب.
في تطور لافت، بدأت وكالة الفضاء الأميريكية "ناسا" مهمة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية لتصطدم بأحد الكويكبات. الخطوة "التاريخية" تهدف لتجنب الأرض خطر ارتطام جسم فضائي بها.
قامت روسيا بتجربة "صاروخ" مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء، وهو ما خلف آلافاً من قطع الحطام وأدانته الولايات المتحدة الأمريكية بشدة. التجربة أحيت المخاوف من تحوّل الفضاء إلى ساحة حرب بين القوى العظمى.
رغم اكتشافه عام 2016، عاد "كامو أوليوا" ليثير الجدل من جديد حول نشأته وما إذا كان جزءا من القمر التابع للأرض أم أنه جاء من مكان آخر. علماء يقولون إن تركيب الجسيم الغريب يتشابه كثيراً مع تركيب صخور القمر.
هل هناك مخلوقات فضائية؟ سؤال يشغل بال سكان كوكب الأرض منذ عقود! وزاد الجدل في الآونة الأخيرة بعد تقرير أمريكي اعترف بوجود "أجسام طائرة مجهولة". لكن مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أشعلت الجدل مجدداً، فماذا قالت؟
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