ناسا تعرض تسجيلا لهبوط "برسيفيرانس" التاريخي على الكوكب الأحمر

بث علماء إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تسجيلا مصورا فريدا من نوعه للهبوط التاريخي لمركبة الفضاء (برسيفيرانس) على سطح المريخ الأسبوع الماضي. ويظهر التسجيل وبوضوح شديد لحظة انفتاح مظلة لإبطاء سرعة المركبة الجوالة استعدادا للهبوط فوق سطح الكوكب الأحمر واقترابها من السطح، حسب ما ذكر موقع "فوكوس" الألماني.

وأمكن تسجيل اللقطات من خلال مجموعة من الكاميرات وضعت في زوايا مختلفة من المركبة التي حملت (برسيفيرانس) عبر الغلاف الجوي للمريخ إلى أن هبطت بسلاسة في حوض واسع على السطح يعرف باسم فوهة "جيزيرو". كما يُظهر فيديو لموقع الصحيفة اليومية البريطانية "الغارديان".

كما عرضت ناسا مقطعا صوتيا قصيرا سجلته مكبرات صوت مثبتة فوق المركبة الجوالة بعد الهبوط وشملت صوت خافت للريح. وهذه أول أصوات مسجلة من الكوكب الرابع من حيث ترتيب البعد عن الشمس.

وقال مات والاس، نائب مدير مشروع البعثات في ناسا إنه يأمل في أن تسجل مكبرات الصوت أصواتا أخرى كأصوات عجلات المركبة وهي تتحرك فوق السطح وذراعها الآلية وهي تحفر لأخذ عينات من صخور المريخ.

وصرح آل تشين رئيس فريق النزول والهبوط للصحفيين: "هذه التسجيلات المصورة وهذه الصور هي لب أحلامنا". وأشار والاس إلى أن مقطع الفيديو المصور بالألوان بمعدل 75 لقطة في الثانية يظهر الهبوط بوضوح شديد ومن زوايا عديدة، وذلك في أول تسجيل مصور لهبوط مركبة فضائية على كوكب آخر.

ع.اع. / هـ.د