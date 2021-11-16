 ناسا تطلق مهمة غير مسبوقة لإنقاذ الأرض | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 24.11.2021

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علوم وتكنولوجيا

ناسا تطلق مهمة غير مسبوقة لإنقاذ الأرض

في تطور لافت، بدأت وكالة الفضاء الأميريكية "ناسا" مهمة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية لتصطدم بأحد الكويكبات. الخطوة "التاريخية" تهدف لتجنب الأرض خطر ارتطام جسم فضائي بها.

مهمة ناسا وصفت بأنها غير مسبوقة.

مهمة ناسا وصفت بأنها غير مسبوقة.

بدأت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مهمّة غير مسبوقة عبر إطلاق مركبة فضائية من كاليفورنيا بسرعة 24 ألف كيلومتر في الساعة لتصطدم بأحد الكويكبات في عملية تهدف إلى حَرف مساره، وقد تتيح مثيلاتها للبشرية تفادي اصطدام أي أجسام فضائية بكوكب الأرض مستقبلا.

 وأطلقت على المركبة تسمية "دارت"، وهي كلمة تعني بالإنكليزية "السهم الصغير"، مكوّنة في هذه الحالة من الأحرف الأولى لعبارة "دابل أستيرويد ريدايركشن تست" (تجربة مزدوجة لإعادة توجيه كويكب)، وقد أقلعت من كاليفورنيا محمولة على صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبايس إكس" عند الساعة 22,21 بالتوقيت المحلي الثلاثاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني).

وكتبت ناسا في تغريدة بعد إطلاق المركبة "كويكب ديمورفوس، نحن قادمون إليك".

وأضافت "تلقينا أولى إشاراتنا من مهمة دارت ميشن التي ستستمر في فتح مصفوفاتها الشمسية في الساعات المقبلة والاستعداد لرحلتها ذات الاتجاه الواحد التي تستغرق 10 أشهر إلى الكويكب".

 يدور ديمورفوس وهو "قمر صغير" يبلغ عرضه نحو 160 مترا، حول كويكب أكبر بكثير يُسمى ديديموس (قطره 762 مترا)، وهما يدوران معا حول الشمس. يفترض أن يحدث الاصطدام في خريف 2022 عندما يكون هذا الثنائي على مسافة 11 مليون كيلومتر من الأرض، وهي أقرب نقطة يمكنهما الوصول إليها.

وقال توماس تسوبوركن كبير العلماء في "ناسا" عن هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 330 مليون دولار وهو الأول من نوعه "ما نحاول تعلمه هو طريقة تفادي أي تهديد محتمل".

وفي الواقع، لا يشكل الكويكبان المعنيان أي خطر على كوكبنا. لكنهما ينتميان إلى فئة من الأجسام تعرف باسم "نير-إيرث أوبجكتس" (الأجسام القريبة من الأرض) التي تكون على بعد نحو 30 مليون ميل.

ومكتب تنسيق دفاع الكواكب التابع لوكالة "ناسا" مهتم خصوصا بالكويكبات التي يزيد حجمها عن 140 مترا ولديها القدرة على تسوية مدن أو مناطق كاملة بالارض إذ تزيد طاقة ارتطامها عدة أضعاف عن الطاقة الناجمة عن قنبلة نووية.

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ناسا تطلق أول مسبار لدراسة كويكبات طروادة حول المشترى

وهناك 10 آلاف من الكويكبات المصنفة "نير-إيرث أوبجكتس" يبلغ حجمها 140 مترا وأكثر، لكن ليس هناك احتمال لأن يصطدم أحدها بالأرض خلال الأعوام المئة المقبلة. لكن الخبراء يحذّرون من أنه ما زال هناك 15 ألف جسم إضافي مماثل في انتظار اكتشافها.

 ويمكن لعلماء الكواكب إنشاء تأثيرات مصغرة في المختبرات واستخدام النتائج لإنتاج نماذج معقدة حول طريقة حرف مسار كويكب، لكن تكون مستوياتها دائمًا أدنى من الاختبارات الواقعية.

ويقول علماء إن نظام ديديموس- ديمورفوس هو "مختبر طبيعي مثالي" لأنه يمكن استخدام التلسكوبات الأرضية للحكم على الوقت الذي يستغرقه دوران القمر الأصغر حول القمر الأكبر.

ونظرا إلى أن فترة الدوران الحالية معروفة، سيكشف التغيير تأثير الاصطدام المقرر حدوثه بين 26 أيلول/سبتمبر والأول من تشرين الاول/أكتوبر 2022. وكذلك، نظرا إلى أن مدار الكويكبات لا يتقاطع بتاتا مع كوكبنا، يعتقد أنها أكثر أمانا لإجراء اختبارات عليها. ومركبة "دارت" الفضائية، وهي عبارة عن صندوق بحجم ثلاجة كبيرة مزودة ألواحا شمسية بحجم سيارة ليموزين على جانبيها، ستصطدم بالكويكب بسرعة تزيد قليلا عن 24,140 كيلومترا في الساعة.

وهناك بعض عدم اليقين بشأن مقدار الطاقة التي ستنقل عبر الاصطدام لأن التركيب الداخلي للقمر ومساميته غير معروفين.

وقال آندي ريفكن المسؤول في مهمة "دارت"، "في كل مرة نقترب من كويكب، نكتشف أشياء لا نتوقعها".

مركبة دارت الفضائية هي عبارة عن صندوق بحجم ثلاجة كبيرة مزودة ألواحا شمسية.

مركبة "دارت" الفضائية هي عبارة عن صندوق بحجم ثلاجة كبيرة مزودة ألواحا شمسية.

 وتضم المركبة الفضائية أيضا أدوات متطورة للملاحة والتصوير، من بينها "لايت إيتالين كيوبسات" التابع لوكالة الفضاء الإيطالية لتصوير الكويكبات بهدف مشاهدة عملية الاصطدام وآثارها اللاحقة.

وقال العالم في "ناسا" المشارك في هذه المهمّة توم ستاتلر في مؤتمر صحافي إن هذا الاختبار "سيكون تاريخيا"، مشيرا إلى أن "البشرية ستغيّر للمرة الأولى حركة جرم فضائي طبيعي في الفضاء".

 وهذه الطريقة المستخدمة في مهمة "دارت" ليست الوحيدة لتحويل مسار كويكب، لكنها التقنية الوحيدة الجاهزة للعمل بموجبها بالتكنولوجيا الحالية.

ومن بين الطرق الأخرى التي تم افتراضها، تحليق مركبة فضائية قرب الكويكب لإرسال قوة جذب صغيرة. وهناك أيضا اللجوء إلى انفجار نووي قريب من الكويكب لكن ليس عليه، كما حصل في فيلمي "أرماغدون" و"ديب إمباكت"، وهي تقنية يحتمل أن تنتج العديد من الأجسام الخطرة.

ويقدر علماء أن كويكبات يبلغ حجمها 140 مترا تضرب الأرض مرة كل 20 ألف عام. أما الكويكبات التي يبلغ عرضها 10 كيلومترات تقريبا، مثل تلك التي اصطدمت بالأرض قبل 66 مليون سنة وأدت إلى انقراض معظم الحياة على الأرض بما في ذلك الديناصورات، فتصطدم بالأرض كل 100 إلى 200 مليون عام تقريبا.

ر.م/ أ.ح ( أ ف ب)

  • Flash-Galerie USA Arizona Barringer Meteor Krater

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    كلمة كويكبات تعني النيازك والأجرام السماوية الأخرى، التي تخترق الغلاف الجوي للأرض وتسقط على الأرض، وقد تتسبب في دمار شديد في مواقع سقوطها.

  • Asteroid Flash-Galerie (picture-alliance/ dpa)

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    مرّ الكويكب 2011 ES4 على مسافة قريبة من كوكبنا الأزرق في الأول من أيلول/ سبتمبر. وكان مساره يبعد عن الأرض بـ 120000 كيلومتر، أي أقرب بثلاث مرات من القمر، لكنها تبقى مسافة آمنة، كما طمأنت مراكز الفضاء. ورغم أن العلماء يجهلون الكثير عن هذا الكويكب، إلا أنهم حددوا قطره بين 22 و49 متراً.

  • Weltraum ESA AIM and Didymos binary system

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    تنوي وكالة الفضاء الأوروبية إرسال مسبار إلى الكويكب "ديديموس" (Didymos) الذي يبلغ طول قطره حوالي 800 متر، وله قمر صغير تابع له يبلغ 170 متراً اسمه "ديديمون".

  • Weltraum ESA Laser link

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    وسيتم الدخول أولا إلى مدار كويكب "ديديموس" عن طريق مسبار في مهمة تعرف اختصارا باسم(AIM) ، ثم يوضع روبوت أرضي على الكويكب. وسيقوم المسبار بنقل معلومات عن الكويكب ويرسلها باستخدام الليزر إلى الأرض. وبالإضافة إلى ذلك سيقوم قمران صناعيان صغيران على شكل مكعبين بالاقتراب من القمر التابع لديديموس.

  • Weltraum ESA Target: Didymoon

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    وبعد عامين من ذلك أي في سنة 2022، سيمر الكويكبان بالأرض على بعد مسافة أحد عشر مليون كيلومتر، وهذه مسافة قريبة نسبيا. وفي ذلك الوقت، ستضع مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا القمر ديديمون هدفا لها....

  • Asteroiden Kollosion

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    ثم تقوم بدكه بقوة، وسينتج عن ذلك إزاحة القمر عن مداره حول ديديموس شيئا ما. وسيقوم المسبار والروبوت والقمران الصناعيان بمتابعة كل شيء بالتفصيل. ومن المفترض أن تساعد الصور ذات الدقة العالية ونتائج القياس في التوصل إلى معرفة كيفية إخراج الكويكبات في المستقبل عن مدارها، لمنع اصطدامها بالأرض.

  • Illustration eines Asteroides, der die Oberfläche des Planeten trifft (Imago Images/Science Photo Library)

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    هناك عدد لا يحصى من الكويكبات تموج عبر الفضاء، يبلغ قطرها عدة كيلومترات. ويلاحظ العلماء هذه الكويكبات عن كثب.، لكنهم لم يكتشفوا حتى الآن أي كويكب ينتظر أن يضرب الأرض في غضون السنوات المئة المقبلة

  • Asteroid fliegt knapp an Erde vorbei

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    في فبراير/ شباط عام 2013 توجه كويكب يزن 130 ألف طن، ويسمى 2012 DA14 نحو الأرض بشدة. واقترب منها على بعد مسافة 27 ألف كيلومتر، مسافة أقرب إلينا من بعض الأقمار الاصطناعية.

  • Asteroid schlägt auf Erde ein

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    قبل نحو 65 مليون سنة سقط نيزك ضخم في شبه جزيرة يوكاتان التابعة حاليا للمكسيك. وقد أدى ذلك إلى ظهور "حفرة تشيكسولوب " التي يبلغ قطرها 300 كيلومتر. ويعتقد الخبراء أن هذه الواقعة أدت إلى القضاء على الديناصورات.

  • Flash-Galerie Meteoriten

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    النيازك تشبه من حيث المظهر الحجارة الموجودة على الأرض. لكن سطحها الخارجي يبدو محروقا وبه ثقوب. والسبب في ذلك هو انصهار النيزك عند دخوله الغلاف الجوي للأرض.

  • Astrologie Feuerwerk der Perseiden

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    أما المذنبات فتتكون من سحابة غاز وذيل ضخم من غاز وصخور وعدد لا يحصى من جزيئات الغبار.. وإذا وصلت حبيبات غبار من المذنبات إلى الغلاف الجوي للأرض، ترتفع درجة حرارة الحبيبات إلى ثلاثة آلاف درجة مئوية وتبدأ تضيء، وهكذا تتولد الشهب.

  • AP Iconic Images Komet Hale-Bopp über Stonehenge

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    وعندما يمر مذنب بالقرب من الأرض بشكل كبير، يسقط منه على عدد لا يحصى من الشهب. وفي كل مرة يسقط شهاب على الأرض يكون المنظر رائعا كما هنا في موقع "ستون هنج" الأثر في انغلترا.

  • Teneriffa - ESA Optical Ground Station

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    وتقوم وكالة الفضاء الأوروبية ببناء نظام للإنذار المبكر ضد النيارزك في في "فراسكاتي" بإيطاليا. بيانات من التلسكوبات. وستصب فيه بيانات تسجلها مراصد مثل هذا المرصد الموجود في جزيرة "تينيريفي" أكبر جزر الكناري التابعة لإسبانيا.


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