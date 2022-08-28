ناسا تطلق برنامج اختبار طيران جديد لمهمة "أرتيمس1" إلى القمر

أضخم صاروخ صنعته "ناسا“..هذا موعد إطلاقه إلى القمر

بعد العاصفة "نيكول" التي شهدتها ولاية فلوريدا، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن الإبقاء على التاريخ المقرر من قبل لإطلاق صاروخها الضخم الجديد إلى القمر. كما أعلنت الوكالة عن موعدين بديلين في حالة الطوارئ.