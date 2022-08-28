 ناسا تطلق برنامج اختبار طيران جديد لمهمة ″أرتيمس1″ إلى القمر | DW الأخبار | DW | 16.11.2022

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DW الأخبار

ناسا تطلق برنامج اختبار طيران جديد لمهمة "أرتيمس1" إلى القمر

أخيراً أطلقت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية مهمة " أرتميس 1" غير المأهولة إلى القمر، بعد تأجيل العملية مرتين متتاليتن.

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FILE PHOTO: NASA’s next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) Artemis 1, is shown at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. June 27, 2022. REUTERS/Joe Skipper/File Photo

أضخم صاروخ صنعته "ناسا“..هذا موعد إطلاقه إلى القمر 13.11.2022

بعد العاصفة "نيكول" التي شهدتها ولاية فلوريدا، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن الإبقاء على التاريخ المقرر من قبل لإطلاق صاروخها الضخم الجديد إلى القمر. كما أعلنت الوكالة عن موعدين بديلين في حالة الطوارئ.

05.10.2022 *** A SpaceX Falcon 9 rocket and the Dragon capsule, with a multinational crew of four astronauts, lifts off from Launch Complex 39-A Wednesday, Oct. 5, 2022, at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla., beginning a five-month mission to the International Space Station. (AP Photo/John Raoux)

أول رحلة منذ 3 سنوات لصاروخ "سبايس اكس" الثقيل "فالكون هيفي" 02.11.2022

أطلقت شركة "سبيس اكس" الأميركية من فلوريدا ليل الثلاثاء صاروخها الثقيل "فالكون هيفي" الذي يُعتبر الأقوى حالياً في العالم، وتعد هذه الرحلة جزءا من مهمة تشغيلية لأمن الفضاء القومي وتشكيل قوة فضاء أمريكية.

TITUSVILLE, FLORIDA, UNITED STATES - SEPTEMBER 2: NASAÄôs Artemis 1 moon rocket sits on pad 39-B at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida after sunrise on September 2, 2022, as seen from Titusville, Florida. The launch was scrubbed on August 29 due to an engine issue, and is now scheduled to launch on a 37-day test flight around the moon on September 3, 2022. Paul Hennessy / Anadolu Agency

من جديد.. ناسا تلغي محاولة لإطلاق صاروخ أرتميس إلى القمر 03.09.2022

المحاولة الثانية لم تنجح أيضًا: قبل ساعات قليلة من البداية المخطط لها، ألغت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الرحلة التجريبية بدون طيار لمهمة "أرتميس" مرة أخرى، وذلك بسبب تسرب وقود الهيدروجين.

The NASA moon rocket stands ready less than 24 hours before it is scheduled to launch on Pad 39B for the Artemis 1 mission to orbit the moon at the Kennedy Space Center, Sunday, Aug. 28, 2022, in Cape Canaveral, Fla. (AP Photo/John Raoux)

بسبب مشكلات فنية.. إرجاء إطلاق صاروخ ناسا الجديد إلى القمر! 29.08.2022

في خيبة أمل لوكالة الفضاء الأميركية وللملايين من الناس الذين كانوا يترقبون الحدث، أعلنت "ناسا" عبر بثها المباشر تأجيل إطلاق صاروخها الجديد نحو القمر بسبب مشكلة فنية في أحد محركاته. الموعد الجديد قد يكون مطلع سبتمبر.