ناسا تطلق برنامج اختبار طيران جديد لمهمة "أرتيمس1" إلى القمر

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أخيراً أطلقت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية مهمة " أرتميس 1" غير المأهولة إلى القمر، بعد تأجيل العملية مرتين متتاليتن.
بعد العاصفة "نيكول" التي شهدتها ولاية فلوريدا، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن الإبقاء على التاريخ المقرر من قبل لإطلاق صاروخها الضخم الجديد إلى القمر. كما أعلنت الوكالة عن موعدين بديلين في حالة الطوارئ.
أطلقت شركة "سبيس اكس" الأميركية من فلوريدا ليل الثلاثاء صاروخها الثقيل "فالكون هيفي" الذي يُعتبر الأقوى حالياً في العالم، وتعد هذه الرحلة جزءا من مهمة تشغيلية لأمن الفضاء القومي وتشكيل قوة فضاء أمريكية.
المحاولة الثانية لم تنجح أيضًا: قبل ساعات قليلة من البداية المخطط لها، ألغت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الرحلة التجريبية بدون طيار لمهمة "أرتميس" مرة أخرى، وذلك بسبب تسرب وقود الهيدروجين.
في خيبة أمل لوكالة الفضاء الأميركية وللملايين من الناس الذين كانوا يترقبون الحدث، أعلنت "ناسا" عبر بثها المباشر تأجيل إطلاق صاروخها الجديد نحو القمر بسبب مشكلة فنية في أحد محركاته. الموعد الجديد قد يكون مطلع سبتمبر.
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