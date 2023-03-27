نازحو شمال غرب سوريا: العالم بأسره نسينا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يقول السوريون، الذين تركوا ديارهم بسبب الحرب التي دامت 12 سنة، إن العالم نسيهم. ولا يزال شمال شرق البلاد بؤرة صراع على السلطة بين فصائل مختلفة من جهة والجيش السوري من جهة أخرى، ما دفع جماعات حقوقية إلى القول بأن المساعدات الإنسانية أصبحت مسيّسة.
قال سكان شمال سوريا إن تأخر وصول المساعدات الطارئة بعد الزلزال أدى إلى تفاقم الأزمة وسقوط المزيد من الضحايا مع تحميل الأمم المتحدة مسؤولية ذلك على وجه الخصوص. وقد دعت لجنة أممية إلى التحقيق في الأمر، فما فرص نجاح ذلك؟
بعد الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في شمال غرب سوريا، هناك خشية من تفشي أمراض معدية في المنطقة وعلى رأسها الكوليرا. فما مخاطر ذلك وما هي الإجراءات التي يمكن أن تمنع أو توقف على الأقل انتشار الأمراض المعدية هناك؟
عقب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، اضطر آلاف السوريين إلى العودة من المناطق المنكوبة في تركيا إلى بلادهم. مراقبون يخشون على حياتهم في سوريا أو إغلاق باب عودتهم إلى تركيا.
وكأنّ ويلات الحرب لا تكفي، ليأتي الزلزال بكل هذا الدمار والضحايا. وهو الأمر الذي يثقل كاهل المرأة أكثر فأكثر ويزيد الأعباء عليها في شمال غرب سوريا، لاسيما وأن النقص هناك يشمل كل شيء، بما في ذلك الأدوية والرعاية الطبية.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول