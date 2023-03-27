 نازحو شمال غرب سوريا: العالم بأسره نسينا | DW الأخبار | DW | 28.03.2023

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نازحو شمال غرب سوريا: العالم بأسره نسينا

يقول السوريون، الذين تركوا ديارهم بسبب الحرب التي دامت 12 سنة، إن العالم نسيهم. ولا يزال شمال شرق البلاد بؤرة صراع على السلطة بين فصائل مختلفة من جهة والجيش السوري من جهة أخرى، ما دفع جماعات حقوقية إلى القول بأن المساعدات الإنسانية أصبحت مسيّسة.

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