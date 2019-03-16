نادي كيمنتس الألماني يطرد أفضل لاعبيه لقربه من اليمين المتطرف

وثّق لاعب فريق كيمنتس دانييل فران من جديد تعاطفه مع المشهد اليميني المتطرف. ولكن الرد جاء سريعاً متن فريقه، الذي يلعب في الدرجة الثالثة في البوندسليغا. قرار النادي جاء واضحا وبموجبه تم طرد كابتن الفريق وهدافه. النادي أصدر بيانا واضحا بهذا الشأن، حسب ما ذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية.
وكان النادي قد تعرض لانتقادات شديدة في شهر آذار/مارس الماضي بسبب نفس اللاعب عندما رفع قميصا بعد احتفاله بتسجيل هدف كتب عليه "ادعم الهوليغان المحليين". وكان اللاعب قد أكد بعد هذه الحادثة بأنه "ليس نازيا" وأضاف: "لم أكن أعلم أن هذا القميص متجذر بعمق عند النازيين الجدد". وعلى إثرها تمسك النادي باللاعب.
والآن، وبعد خمسة أشهر من تلك الحادثة، استنفد رصيد اللاعب عند النادي. وقال رومي بولستر نائب رئيس اجتماع مساهمي النادي إن "ندم اللاعب كان مهزلة".
وقرر النادي الانفصال وبشكل فوري عن اللاعب، ردا على تصرفه الأخير في المباراة التي جرت يوم السبت الماضي بين كيمنتس وهاليشن. وذلك بسبب أن مقرب من المشهد اليميني المتطرف.
وذكر النادي -في بيان صدر اليوم الاثنين (الخامس من أب/أغسطس 2019): "بكل أسف يجب علينا أن ندرك أن كابتن الفريق دانييل فراهن – الذي أصبح اللاعب السابق في الفريق- هو متعاطف بشكل كبير مع اليمين المتطرف والمجموعات اليمينية المعادية للإنسانية "كاوتيك كيمنتس"، وتسبب بالتالي في أضرار كبيرة للنادي".
وبذلك فقد النادي لاعبه الأكثر أهمية من الناحية الرياضية، حسب صحيفة "فيلت" الألمانية. بالإضافة إلى ذلك رأى المساهمون في النادي، وبعد اجتماع سابق للمساهمين، أن اللاعب "لم يستطع ولم يرد أن يتحمل المسؤولية كلاعب وككابتن للفريق في النادي، لأن ذلك يتضمن أكثر من مجرد تسجيل الأهداف والاحتفال بها: بل اتخاذ مواقف". وقال المساهمون لدانييل فراهن: "لم يتبق لك مكان في نادي كيمنتس".
ولم يذكر النادي تهمة محددة لتعاطف اللاعب مع المجموعة اليمينية المذكورة. ولذلك وردت تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي تصف قرار النادي بأنه مبالغ فيه. ووثق فراهن بتواجده مع كتلة المشجعين بأنه قريب من جميع مشجعي النادي، ووثق بذلك ضمنيا قربه من مجموعة "كاوتيك كمنيتس" اليمينية.
ويبدو أن رحلة اللاعب الرياضية في ألمانيا بعد بيان ناديه السابق لن تكون سهلة، وخاصة بعد اللهجة الواضحة والقوية تجاهه من قبل النادي.
ز.أ.ب/ف.ي
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
ثالث أكبر مدن ساكسونيا
بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
تغيير الاسم على طريقة السوفييت
اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
مشاهد من عصر النازية
كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
تأثير سوفيتي كبير
بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
مصاعب ما بعد الوحدة
رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف
مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
الاحتشاد أمام كارل ماركس
صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب
بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.
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كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟
"غير قابل للانقسام"
أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.
الكاتب: صلاح شرارة