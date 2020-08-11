نادي كولونيا يفاجئ مشجعاً استقال بسبب رسم مسجد على قمصان اللاعبين

رحب فريق كولونيا الألماني لكرة القدم بتقديم أحد مشجعيه استقالته من العضوية بالنادي اعتراضا على وضع رسم لمسجد على قميص النادي. وكتب المشجع للنادي قائلاً: "لا أستطيع التعرف على نفسي مع وجود المساجد والمسلمين".

وبجانب كاتدرائية كولونيا الشهيرة ونهر الراين ومعالم المدينة الأخرى، يحتوي قميص كولونيا أيضا على رسم لمسجد.

وتابع الرجل في خطاب استقالته أيضا أنه يتوقع أن يصبح لون القميص في المستقبل "ورديا، لكي يكتمل الانفتاح على العالم".

ورد نادي كولونيا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء (11 أغسطس/ آب 2020) أنهم "وافقوا بسعادة على إلغاء" عضوية المشجع. ووضع النادي صورة لقميص "وردي" وكتبوا للمشجع المستقيل "وشكرا على فكرة القميص" الوردي!

وأكدت إدارة نادي كولونيا في "تغريدتها" على تويتر على ميثاق النادي، ذاكرة أن به 11 مادة تم فيها تلخيص معايير وقيم التعاون بين النادي والأعضاء والمشجعين. وأنه جاء فيها بشكل خاص: "نريد التسامح والإنصاف والانفتاح والاحترام - دائمًا وفي كل مكان".

ورد أحد المغردين على النادي قائلا إن المسجد تابع لإحدى الجمعيات، زاعما أن أفكارها "تتناقض مع ميثاق نادي كولونيا..."، ليرد النادي قائلا: "فكرنا في الأمر والمسجد هو رمز للجالية التركية الكبيرة في كولونيا، والتي بها كثير من عشاق نادي كولونيا، لقد أصبحت جزءًا من أفق كولونيا، وهذا بغض النظر عن موقف الشخص من الناحية السياسية تجاه من يدير المسجد".

إ.ع./ص.ش (د ب أ)