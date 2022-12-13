نادي فولفسبورغ الألماني يعاقب لاعبيه بقضاء يوم كامل على متن قطار!

قرر نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء (13 ديسمبر/كانون الأول 2022) معاقبة لاعبيه بمرافقة محصلي التذاكر على متن قطار على مدار يوم كامل، بسبب السلوك غير المحترم تجاه طاقم قطار خلال رحلة للفريق لخوض مباراة البوندسليغا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولم يرتد لاعبو فولفسبورغ الكمامات الإلزامية خلال رحلتهم لمواجهة باير ليفركوزن ، واستهزأوا بالمحصل الذي طلب منهم ارتداء الكمامات، وجرى تسجيل هذه اللقطات بواسطة صحفي بقناة "دبليو دي ار" التليفزيونية، والذي تواجد بالصدفة على متن القطار.

وانتقدت إدارة نادي فولفسبورغ "السلوك غير الاحترافي وغير الملائم" للاعبيه خلال الموقف المذكور.

وقال يورغ شماتكه المدير الرياضي لفولفسبورغ، لصحيفة "فولفسبورغر الغماينه تسايتونغ" اليوم الثلاثاء أن النادي يدرس العديد من الأفكار. وأشار أن الحل الذي تم التوصل إليه في الوقت الراهن هو "مرافقة محصلي تذاكر القطار ليوم كامل".

يذكر أن بعض اللاعبين اعتذر عن ذلك السلوك، لكن ذلك لم يكن كافياً.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)