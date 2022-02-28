نادي شالكه الألماني يلغي شراكته مع "غازبروم" الروسية

قال نادي شالكه الألماني لكر القدم في تغريدة على تويتر اليوم (الاثنين 28 فبراير/ شباط 2022) "الإدارة إن أعضاء المجلس الإشرافي يجرون مناقشات مع ممثلي الراعي الرئيسي الحالي (غازبروم)، بشأن إلغاء الشراكة معه وسيتم نشر مزيد من المعلومات في الوقت المناسب". وأضاف شالكه في بيان أن القرار لا يؤثر على القدرات المالية للنادي المنافس حاليا في دوري الدرجة الثانية بعد هبوطه في موسم 2020-2021.

وكان ماتياس وارنيغ ممثل الشركة الروسية في المجلس الإشرافي على النادي، قد استقال قبل أيام بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات ضده وضد شركة خط أنابيب غاز "نورد ستريم"، التابعة لغازبروم، والتي يرأس مجلس إدارتها.

كما تحوم شكوك أيضا حول مستقبل رعاية غازبروم الحالية لدوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في بيان الجمعة إنه قرر إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022 في باريس بدلا من سان بطرسبرغ الروسية عقب غزو روسيا لأوكرانيا. وكان من المقرر إقامة النهائي في ملعب "غازبروم أرينا" معقل فريق زينيت المنافس في الدوري الروسي الممتاز. كما تم الإعلان سابقا أن شركة الغاز الروسية العملاقة، التي رعت شالكه منذ 2007، ستكون من بين رعاة بطولة أوروبا المقبلة التي ستقام في 2024 في ألمانيا وهو ما بات غير مؤكدا الآن.

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وذكر شالكه، الذي يعاني من ديون كبيرة، أنه لديه القدرة على التعامل مع الظروف وفقا لقدراته المالية وأنه يثق في إيجاد راع جديد في وقت قريب. وكان هانز يواخيم فاتسكه رئيس بوروسيا دورتموند ورئيس رابطة الدوري الألماني قال أمس الأحد إن شالكه سيستحق المساعدة إذا انفصل عن غازبروم.

وأكد فاتسكه أنه سيقدم عوناً مالياً لشالكه بعد فسخ العقد مع غازبروم وقال "يجب أن نذكّر أيضاً بالتضامن بين الأندية في ألمانيا، وإذا تعين علينا مساعدة شالكه على الخروج من هذا الوضع، يجب خوض نقاش بهذا الصدد".

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / رويترز/ أ.ف.ب)