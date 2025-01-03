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عالم الرياضةأوروبا

نادي زيدان السابق - هل يستحوذ أوليفر كان على بوردو الفرنسي؟

٣ يناير ٢٠٢٥

بوردو الفرنسي هو ناد عريق فاز مرات عديدة بدوري وكأس فرنسا وهو أيضا النادي الذي توهج فيه سابقا زين الدين زيدان، لكنه يعاني منذ إفلاسه، وأبدى العملاق أوليفر كان، حارس مرمى ألمانيا السابق، اهتمامه بالاستثمار في النادي.

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أوليفر كان، عملاق حراسة المرمى الألماني السابق، يؤكد وجود محادثات في مهدها بشأن نادي بوردو الفرنسي (صورة من الأرشيف)
أوليفر كان، عملاق حراسة المرمى الألماني السابق، يؤكد وجود محادثات في مهدها بشأن نادي بوردو الفرنسي (صورة من الأرشيف)صورة من: Emrah Gurel/AP/dpa/picture alliance

أبدى عملاق حراسة مرمى منتخب ألمانيا السابق أوليفر كان اهتمامه بالاستثمار في  نادي بوردو الفرنسي المتعثر.

وأوليفر كان، الذي أقيل من الرئاسة التنفيذية لبايرن ميونيخ، هو خبير تلفزيوني ورجل أعمال من بين امور أخرى. وقد يرغب الحارس العالمي السابق في إعادة خبرته إلى نادي بوردو العريق الذي يعاني منذ إعلان إفلاسه الصيف الماضي وهبط إلى الدرجة الرابعة.

ناد فرنسي عريق

وبوردو هو النادي العريق بجنوب فرنسا والذي فاز بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا مرات عديدة، وهو أيضا النادي الذي شاهد توهج زين الدين زيدان على مدار أربع سنوات، بداية من عام 1992، قبل انتقاله إلى يوفنتوس في عام 1996. ونجح زيدان في قيادة الفريق للصعود لنهائي بطولة كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوربي حاليا) في عام 1996.

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وقال أوليفر كان لصحيفة (بيلد) الألمانية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن "المحادثات حول دخول محتمل إلى الاستثمار في  نادي بوردو لا تزال في مرحلة مبكرة. ليس هناك ما يقال أكثر في الوقت الحالي".

وبحسب صحيفة (سود أوست) الفرنسية، فإن رئيس  نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي السابق جاك هنري إيرود، أجرى اتصالات أولية مع مالك نادي بوردو جيرارد لوبيز نيابة عن كان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيمثل استحواذًا كاملاً للنادي من عدمه.

يُذكر أن كان (55 عامًا)  قد أقيل من منصبه كرئيس تنفيذي  لبايرن ميونيخقبل 19 شهرًا، ومن المتوقع أن يضطلع بمهمة كبيرة لإحياء بوردو.

ن.ف/ ص.ش (د ب أ)

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