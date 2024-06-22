نادي القلم الألماني يحظر انتماء أعضاء حزب "البديل" إليه

يرفض نادي القلم في ألمانيا أن يكون هناك أعضاء من "حزب البديل من أجل ألمانيا" في صفوفه. ويقول النادي، الذي هو فرع لنادي القلم العالمي، إن مبادئ نادي القلم تتعارض تماما مع الأهداف السياسية لحزب البديل اليميني الشعبوي.

قرر "نادي القلم الألماني" عدم انضمام أي عضو من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي إلى صفوفه. وأعلن النادي المعروف رسميا في ألمانيا باسم "مركز القلم الألماني"، وهو الفرع الألماني لنادي القلم العالمي المعني بالكتاب، (أعلن) السبت (22 يونيو/ حزيران 2024)، أنه مرر بالإجماع خلال اجتماع عام في هامبورغ أمس الجمعة القرار الذي يحظر عضوية متزامنة للحزب والنادي.

المبادئ والقيم - تعارض بين النادي والبديل

وقال الأمين العام للنادي، ميشائيل لاندغراف: "بهذا القرار يؤكد أعضاء مركز القلم بالإجماع على التزامهم بالقيم والمبادئ التي صيغت في الميثاق الدولي لنادي القلم"، مضيفا أن هذه القيم والمبادئ تتعارض بشكل مباشر مع أهداف وأفكار حزب "البديل من أجل ألمانيا".

ويلزم الميثاق الدولي لنادي القلم أعضاءه باستخدام نفوذهم في جميع الأوقات لتعزيز التفاهم الجيد والاحترام المتبادل بين الدول ومكافحة جميع أشكال الكراهية.

وجاء في بيان صادر عن الفرع الألماني للنادي أن حزب البديل من أجل ألمانيا (ِAfD) ينشر وجهات نظر وأهداف تتعارض تماما مع هذه المبادئ. وأضاف البيان أن الأجندة السياسية لحزب البديل من أجل ألمانيا تهدف إلى التأكيد على الحدود الوطنية والثقافية، وفي كثير من الأحيان تأجيجها.

انقسام بعد قرن من تأسيسه

وتأسس فرع النادي في ألمانيا قبل 100 عام. واسم النادي "قلم" هو ترجمة مجازية لاختصار الحروف الإنجليزية الثلاثة (PEN)، والتي تشير إلى الشعراء وكاتبي المقالات والروائيين. ويهتم النادي بالأدب وحرية التعبير والتفاهم الدولي. وفي عام 2022 حدث انقسام لفرع النادي في ألمانيا وتم تأسيس ناد ثان تحت اسم "قلم برلين".

ص.ش/ف.ي (د ب أ)