ناشطة عراقية إيزيدية فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2018. سباها تنظيم داعش واغتصبها عناصره في العراق، بعد أن قتلوا أمها وستة من اشقائها، ثم هربت منهم لتروي قصتها للعالم وتصبح سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة.

نادية مراد الناجية من تنظيم داعش الإرهابي، وصلت ألمانيا بعد هروبها الاسطوري من الأسر، والتقت بالمستشارة ميركل، ثم عولجت من آثار الخطف والاغتصاب الذي تعرضت له أيام السبي، ورشحت وهي في ألمانيا لجائزة نوبل للسلام عام 2016. واصبحت شخصية دولية التقت بالعديد من زعماء وقادة العالم لتروي لهم مأساة شعبها. وفي عام 2018 تقاسمت الجائزة مع الطبيب الكونغولي دنيس موكويجي.