 ناديان لن يدربهما غوارديولا أبدا حتى لو بقي بدون عمل! | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 07.01.2020

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رياضة

ناديان لن يدربهما غوارديولا أبدا حتى لو بقي بدون عمل!

تتمنى أكبر أندية أوروبا لو كان يدربها بيب غوارديولا. إنه أحد أعظم المدربين في عالم الكرة على مستوى الأندية. لكنْ هناك ناديان لا يمكن لـ"الفيلسوف" أن يدربهما أبدا. من هما ياترى؟ وأين سيذهب لو بقي بدون عمل؟

الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي

بيب غوارديولا مازالا مخلصا لبرشلونة، رغم تركه للنادي الكاتالوني منذ سنوات طويلة وذهابه للتدريب في ألمانيا ثم في إنجلترا بعد ذلك

في عالم كرة قدم المحترفين أصبح الولاء لناد ما أمرا نادرا فاللاعبون والمدربون بل والإداريون ينتقلون الآن بين الأندية ويغيرون ولائهم من هذا إلى ذاك. رغم ذلك هناك دائما نماذج تثبت العكس، فتظل مخلصة لأنديتها حتى لو تركت تلك الأندية لسنوات. وهنا يقودنا الحديث إلى بيب غوارديولا، المدرب الحالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الفائز معه موسمين متتاليين بلقب البرمييرليغ.

مختارات

كانت مفاجأة من العيار الثقيل، حين أعلن أنه وعلى الورق يمكن لبيب غوارديولا الرحيل عن مان سيتي مبكرا، لكن يبدو أن النادي الإنجليزي قادر على ابقائه، لكن بشروط (20.12.2019)

يبدو أن انطلاقة ليفربول الرائعة هذا الموسم قد أزعجت بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي. المدرب الإسباني يرى أن فريقه ساعد "الريدز" في الوصول إلى هذا المستوى في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. (17.12.2019)

تدريبه للسيتي يجعل من المستبعد تماما لديه تدريب الغريم التقليدي في مانشستر، نادي مانشتسر يونايتد. وحتى لو لم يحصل غوارديولا على عرض للتدريب سوى من مان يونايتيد؛ لا يدور أبدا بخلد المدرب الإسباني الإقدام على خطوة تدريب الشياطين الحمر، حسبما يقول موقع "شبورت 1" الألماني.

وقال غوارديولا قبل مباراة فريقه ضد مانشتسر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، التي تقام مساء اليوم الثلاثاء: "إذا لم أتلق (عروضا للتدريب) فسأذهب إلى (جزر) المالديف". وأضاف المدرب صاحب الأعوام الـ48: "بعدما دربت سيتي، لن أدرب يونايتد".

ويواصل غوارديولا إخلاصه لإقليم كاتالونيا ونادي برشلونة، الغريم التقليدي للنادي الملكي: ريال مدريد. ورغم أن مان يونايتد والريال يعتبران من أكبر الأندية في أوروبا فإن قرار غوارديولا نهائي لن يدرب أي منهما "بأي حال من الأحوال"، حسبما يقول "شبورت 1".

ص.ش/ح.ز

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    بعد نجاحه وهو في سن 13 بدخول "لاماسيا" مدرسة برشلونة لكرة القدم للتدريب، صار لاعباً في الفريق الأول بعد بلوغه 18 عاما. وبين عامي 1990 و2001 فاز مع ناديه ببطولة الدوري ست مرات ومرتين بالكأس وأبطال أوروبا.

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    وفي عام 1992، ربح غوارديولا (في يمين الصورة) مع فريق مدينته الميدالية الذهبية الأولمبية. آنذاك كان يلعب معه لويس إنريكه (يسار الصورة)، مدرب برشلونة الحالي.

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    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    في عام 2001 غادر غوارديولا برشلونة، لأن مدربها الهولندي لويس فان غال اعتمد على لاعبين شبان مثل شافي هيرنانديز. وبعد تنقلات في إيطاليا وقطر والمكسيك، عاد غوارديولا عام 2007 كمدرب إلى برشلونة.

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    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    ومنذ البداية كان واضحاً أنه لا يراهن على الأسماء اللامعة للاعبين مثل إيتو وديكو ورونالدينو. وهو يفضل لاعبين يضعون أنفسهم في خدمة الفريق ويمكنهم تطبيق فلسفته الكروية القائمة على الاستحواذ على الكرة وسرعة التمريرات، والمعروفة باسم تيكي – تاكا.

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    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    نهج غوارديولا جلب نجاحا، نجاحاً باهراً: 14 فوزاً خلال أربع سنوات جمعها الكتالانيون معه. وأسلوب برشلونة في اللعب صار موضة يحاول الآخرون تقليدها. في السنة الأولى فاز بالثلاثية.

  • Bildergalerie Pep Guardiola und der FC Barcelona

    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    غوارديولا أصبح بطلا كتالونيًّا، ومثلما كان ناجحا كصانع للألعاب في صفوف برشلونة، ها هو ينجح في الإطاحة بسيادة ريال مدريد على الكرة الإسبانية. حتى صار برشلونة هو المقياس وليس الريال.

  • Bildergalerie Pep Guardiola und der FC Barcelona

    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    من أسباب نجاح غوارديولا اللاعب الأرجنتيني ميسي (يساراً)، الذي نال من مدربه حرية كاملة في اللعب. كما اعتمد على محور الوسط ممثلا بإنيستا وشافي وحارس المرمى فالديس.

  • Josep Guardiola

    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    وبعد أربع سنوات من الجلوس على مقعد برشلونة، قرر غوارديولا التوقف، بسبب الضغوط النفسية المتواصلة. خاصة وأن الموسم الأخير له مع برشلونة لم يكن ناجحاً كالمواسم السابقة. ريال يفوز بالدوري وتشيلسي بأبطال أوروبا، وغوارديولا يقرر الاستقالة.

  • Bildergalerie Pep Guardiola und der FC Barcelona Tito Vilanova

    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    تيتو فيلانوفا كان دائماً الساعد الأيمن لغوارديولا، لكن وحين أصبح مدربا لبرشلونة تصدعت الصداقة بينهما. وحين أصيب فيلانوفا بالسرطان وذهب إلى نيويورك للعلاج، لم يقم غوارديولا بزيارته رغم وجوده في نفس المدينة.

  • Champions League Josep Guardiola Zuschauer bei Barcelona vs Manchester City

    مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

    لكن وبغض النظر أين يعمل غوارديولا، مع بايرن أو غيره، يخفق قلبه لناديه المفضل برشلونة. في آذار/مارس الماضي شاهد مع والده مباراة برشلونة ومانشستر سيتي. إعداد: أندرياس تسين زيموس/ عبد الرحمن عثمان

    الكاتب: أندرياس تسين زيموس/ عبد الرحمن عثمان


مختارات

مواجهة برشلونة تثير شجون غوارديولا مع "الحبيب الأول"

القسم الأكبر من مسيرته الرياضية أمضاها مدرب بايرن ميونيخ بيب غوارديولا مع فريق برشلونة. في البداية كلاعب ثم كمدرب ناجح، والآن ولأول مرة، يقود بايرن كخصم لـ "ناديه". (05.05.2015)  

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