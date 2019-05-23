 ناخبو 21 دولة يصوتون في آخر يوم لانتخابات البرلمان الأوروبي | أخبار | DW | 26.05.2019

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أخبار

ناخبو 21 دولة يصوتون في آخر يوم لانتخابات البرلمان الأوروبي

يتجه الناخبون في 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 751 نائباً في برلمان أوروبي جديد، حيث ترتفع إلى أقصى حد رهانات الجماعات اليمينية بعد وضعت نصب عينها التشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية.

Europawahl 2019 l Werbetafel für die EU-Wahlen in Brüssel (Reuters/Y. Herman)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش اليوم الأحد (26 أيار/ مايو 2019) في اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص لهذه الانتخابات التي تجري في 21 دولة أوروبية.

ودعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت لانتخاب 751 نائباً في البرلمان الأوروبي لولاية مدتها خمس سنوات، يلعبون خلالها دوراً حاسماً في صياغة القوانين الأوروبية.

وجرى الاقتراع في الدول السبع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدءا من 23 أيار/ مايو. وتتسم انتخابات هذه المؤسسة الأوروبية التي لم تكف عن تعزيز صلاحياتها بمشاركة ضعيفة عادة بلغت 42.6 بالمائة في 2014.

مختارات

مع دخول ثلاث دول جديدة المعترك الانتخابي الأوروبي، الذي سينتهي الأحد، يعود القلق مجدداً من صعود اليمين الشعبوي. ورغم المفاجآت التي حملتها نتائج بعض الدول، إلا أن انتخابات هذه الدورة ستشهد نهاية تكتلات سياسية تقليدية. (25.05.2019)

مع بدء عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وقبل يومين من الاقتراع في ألمانيا، حذرت زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي من مغبة انتخاب اليمينيين الشعبويين. ووزير الخارجية الفرنسي يحذر من تفكك أوروبا. (24.05.2019)

وترجح استطلاعات الرأي أن تحقق كل القوى المشككة في الوحدة الأوروبية والشعبوية والقومية على المستوى الأوروبي بشكل عام تقدماً كبيراً داخل البرلمان الاوروبي.

ويُطلق التصويت دورة سياسية جديدة، إذ يتضمن تغيير القيادة في المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. كما تأتي الانتخابات في وقت يشهد حالة من البحث عن الذات بسبب خروج بريطانيا المقرر والتهديدات من داخل التكتل وخارجه.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن اليمينيين المتطرفين والشعوبيين المتخوفين من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفوزوا بثلث المقاعد في البرلمان الجديد، ما قد يعيق عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ففي فرنسا وضع استطلاع للرأي أُجري مؤخراً حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تالياً خلف حزب الجبهة الوطنية بزعامة اليمينية المتطرفة مارين لوبان التي تعهدت بالانضمام إلى حزب الرابطة الشعبوي الإيطالي الحاكم داخل البرلمان الأوروبي.

وفي ألمانيا يبدو أن الأداء الضعيف للديمقراطيين الاشتراكيين - الذين سيتم اختبارهم أيضاً في انتخابات ولاية بريمن - يمكن أن يبشر بالسوء للشريك الأصغر في الائتلاف الكبير للمستشارة أنغيلا ميركل.

وتم تعليق إعلان النتائج إلى ما بعد انتهاء التصويت في الجولة النهائية اليوم الأحد، وذلك مع انتهاء التصويت في إيطاليا في الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (التاسعة مساء بتوقيت غرينتش).

أما في إسبانيا فيأمل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في تعزيز موقعه على المستوى الوطني وفي أوروبا، إذ يأتي هذا التصويت بعد شهر تقريباً من انتخابات 28 نيسان/ أبريل التي فاز فيها الحزب الاشتراكي بقيادة سانشيز الذي لا يملك مع ذلك أغلبية مطلقة في البرلمان.

وتعد إسبانيا التي لا يطالها صعود المشككين في أوروبا المتوقع في دول عدة أخرى، هي البلد الكبير الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع فيه الاشتراكيون بفرصة للوصول إلى الطليعة، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الاشتراكي سيحصل على حوالى ثلاثين بالمئة من الأصوات.

وينوي سانشيز الذي يرى فيه الاشتراكيون الديموقراطيون الأوروبيون أملاً كبيراً، الاستفادة من هذا الفوز المرجح، ليشغل إسباني أحد المناصب الأساسية في الاتحاد الأوروبي.

ويتم التصويت اليوم أيضاً في كل من النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

م.أ.م/ ع.غ (د ب أ، أف ب)

  • BG Ungewöhnliche Orte in Deutschland für EU-Briefwahl (Alexandre Simoes)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

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  • Wahlplakate zur Europawahl 2019 (picture-alliance/dpa/R. Keuenhof)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

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  • Frankreich | Hagar Akhrouf und Marie Pouliquen | Europawahlen (P. Sentenac)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    شباب أوروبي في قلب الحملة الإنتخابية

    تشجع هاتان الفتاتان، من منظمة المجتمع المدني (الشباب الأوروبي)، في فرنسا على المشاركة بالانتخابات من خلال توزيع المناشير وتنظيم حملات للناس للتصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

  • BG Ungewöhnliche Orte in Deutschland für EU-Briefwahl (picture-alliance/dpa/A. Heimken )

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    "هنا تنتخب أوروبا"

    كتب على هذه الصورة "هنا تنتخب أوروبا". ضمن محاولة لجعل الإقبال على الانتخابات أكبر، انطلقت مبادرات مثل #SayYesToEurope للتشجيع على الانتخابات، من خلال ملئ أوراق الاقتراع في مواقع غير اعتيادية.

  • Deutschland | Europawahlen 2019 | Hamburg (picture-alliance/dpa/Bildfunk/A. Heimken)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    حلبة التصويت

    كما يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في حلبة المصارعة. حيث تم بناء كابينة التصويت السرية في هذه الحلبة في مدينة هامبورغ. وذلك للتشجيع فئة الشباب على التصويت أيضا.

  • Wahlkabine für Europawahl im Studio von Wer wird Millionär? (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    "من سيربح المليون"

    استوديوهات برنامج "من سيربح المليون"، في ولاية شمالي الراين وستفاليا، بنسخته الألمانية فتحت أبوابها للناخبين أيضا. وذلك في إيطار حملات تشجيعية للناخبين الأورببين للإدلاء بأصواتهم.

  • London Anti-Brexit Protest (Reuters/T. Melville)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    حمى البريكسيت تصيب الانتخابات الأوروبية

    يشارك البريطانيون بالانتخابات الأوربية وسط أزمة البريكسيت والجدل الصاخب حول كيفية خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الاوربي. وتبدو الأجواء أشبه ما يكون بفوضى إنتخابية بعد إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي استقالتها من زعامة حزب المحافظين، وتوقعات بفوز أشد لدعاة البريكسيت.

  • Wahlplakate zur Europawahl 2019 (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    عصفور بحاجة إلى الحماية!

    لم يخرج حزب الخضر عن تقاليده في الدفاع عن البيئة، واختار شعار "أوربا بحاجة للتضامن و حماية البيئة ولصوتك"، وفي هذه اللافتة يبرز عصفور يغرد من أجل حماية الطبيعة.

  • Symbolbild Europa & Fake News (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    هل تؤثر الأخبار الكاذبة على الانتخابات الأوربية؟

    كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 بمثابة دعوة للاستيقاظ بسبب حملة التضليل على فيسبووك. ليكثف بعدها الموقع الأزرق من جهوده لمكافحة المعلومات الكاذبة على موقعه والتي يمكن لها التأثير على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.

  • Belgien Brüssel Statue Europa vor Europaparlament (picture-alliance/dpa/D. Kalker)

    رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

    انتخابات مصيرية!

    كل خمس سنوات، يتوجه مواطنو الاتحاد الأوروبي المكوّن من 28 دولة (أو 27 بدون المملكة المتحدة) إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلين عنهم في البرلمان الأوروبي. وفي هذه الانتخابات أطلق الاتحاد الأوربي حملة "هذه المرة سأصوّت" للتشجيع على المشاركة في الإقتراع وذلك بعد صعود اليمين الشعبوي وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي وعزوف ملحوظ في الانتخابات السابقة.


مختارات

رموز ولقطات في حملات الانتخابات الأوروبية.. طرافة وإثارة

يتجه الأوروبيون هذه الأيام إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثلين عنهم في البرلمان الأوروبي. حيث انطلقت العديد من المبادرات للتشجيع على المشاركة بالتصويت. فما هي أغرب تلك الأماكن وأطرف اللافتات؟ (24.05.2019)  

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