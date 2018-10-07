 ناخبو بافاريا يدلون بأصواتهم في انتخابات حبلى بالمفاجآت | أخبار | DW | 14.10.2018

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أخبار

ناخبو بافاريا يدلون بأصواتهم في انتخابات حبلى بالمفاجآت

يتوجه ناخبو ولاية بافاريا اليوم الأحد إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات قد تقلب موازين القوى السياسية ليس فقط في ولاية بافاريا، بل أيضاً في مصير الإئتلاف الحاكم ببرلين.

Deutschland Landtagswahl in Bayern (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

يتوجه حوالي 9.5 ملايين من الناخبين اليوم الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البافارية في إقتراع قد يغير موازين القوى في المشهد السياسي القائم في الولاية الجنوبية كما سيكون له تأثير ضار على حكومة المستشارة أنغيلا ميركل.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت قبل أيام أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المحافظ الذي كان يفوز بالأغلبية المطلقة في بافاريا على مدى عقود، سيحصل على ما بين 33 و34 في المئة فقط من الأصوات، بينما سيحل حزب الخضر ثانياً بحصوله على حوالي 18 في المائة.

ويعد الحزب المسيحي الاجتماعي النظير البافاري للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، ويشغل رئيس حزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر منصب وزير الداخلية في حكومة ميركل.

وبسبب موقف زيهوفر المتشدد حيال الهجرة، كان تحالف الحزبين - المسيحي الاجتماعي والديمقراطي المسيحي - على شفا الانهيار في وقت سابق من العام الجاري، لذا فإن الانتخابات البافارية تفسر جزئياً على أنها استفتاء على دور زيهوفر المثير للجدل في السياسة الوطنية.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت تتخوف من وجود تأثيرات للانتخابات في ولاية بافاريا على استقرار حكومتها، قالت ميركل يوم الجمعة الماضي: "بخصوص يوم الأحد، لا يسعني إلا أن أقول إنني بطبيعة الحال أتمنى نتيجة جيدة للحزب البافاري". واضافت: "أعرف أننا لا نعيش في أزمنة بالغة السهولة، وبغض النظر عن هذا، فأنا في انتظار النتيجة". 

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مخاوف من زلزال سياسي جراء انتخابات ولاية بافاريا جنوب ألمانيا

ويأتي تراجع الحزب المسيحي الاجتماعي وسط تصاعد في التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، والذي من المتوقع أن يستحوذ على ما بين 10 و14 في المئة من الأصوات، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي.

وإذا صدقت هذه التنبؤات فسيكون الحزب المسيحي الاجتماعي في حاجة إلى شريك آخر، يساعده على تشكيل ائتلاف حكومي في الولاية الكبرى من حيث المساحة في ألمانيا. وأكد رئيس وزراء الولاية ماركوس زودر في هذا السياق أن برنامج الخضر مثلاً لن يكون ملائماً لإقامة ائتلاف معهم.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (من 0600 إلى 1600 بتوقيت غرينتش) وسيتم الاعلان عن النتائج الأولية عبر وسائل الإعلام الألمانية بعد ذلك بفترة وجيزة.

م.س/ ع.غ ( د ب أ)

  • München Stiftung Maximilianeum Bayrischer Landtag (Bayerischer Landtag)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    مبنى البرلمان في الولاية

    تنتخب ولاية بافاريا برلمانها الجديد يوم الأحد القادم (14 تشرين الأول/أكتوبر 2018). وسيتم انتخاب 180 عضوا في الدورة البرلمانية القادمة. ويقع مقر البرلمان في مبنى "ماكسيميليانوم" بمدينة ميونيخ عاصمة الولاية.

  • Deutschland Landesflagge des Freistaats Bayern (picture-alliance/chromorange/R. Peters)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    ولاية بافاريا الحرة

    تحمل ولاية بافاريا اسم Freistaat أي " ولاية بافاريا الحرة" في الوثائق الرسمية. تسمية "الحرة" مصطلح ألماني قديم يعود إلى القرن التاسع عشر ويعني الدول التي لا تحكمها إمبراطوريات، إذ كانت بافاريا مملكة مستقلة قبل انضمامها إلى الرايخ الألماني الأول سنة 1871.

  • Deutschland Tradition in Bayern Symbolbild (picture alliance/dpa/R. Peters)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    أغنى ولاية ألمانية

    تملك بافاريا اقتصادا قويا هو الأفضل مقارنة بالولايات الأخرى في ألمانيا. وتصل نسبة البطالة فيها حاليا إلى 2.8 بالمائة، وهي الأقل مقارنة بالولايات الألمانية. ويعتمد اقتصادها بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات، على غرار شركة ((BMW و (AUDI)، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما أنها تحتوي على مقر عملاق الصناعة الألمانية سيمنس.

  • Deutschland Bayern CSU (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    وضع الحزب المسيحي الاجتماعي

    بعد انتكاسته في الانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت الخريف الماضي، يبدو أن الحظ لن يحالف الحزب المسيحي الاجتماعي هذا العام، إذ تراجعت شعبية الحزب البافاري بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي. وقد يخسر الحزب الأغلبية المطلقة، التي حكم بها طوال عقود.

  • Deutschland Bayern CSU Seehofer und Söder (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    تحديات داخلية كبيرة

    تطرح الانتخابات البرلمانية تحديات داخلية أمام وزير الداخلية هورست زيهوفر، الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي والمعروف بتحفظاته المعلنة على سياسة اللاجئين التي تتبناها المستشارة أنغيلا ميركل، وكذلك أمام رئيس وزراء الولاية ماركوس زودر بسبب موقفه من تغيير قانون الشرطة المثير للجدل.

  • Deutschland | Demonstration gegen die Politik der CSU in Bayern (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    تظاهرات ضد سياسات الحزب المسيحي الاجتماعي

    تظاهر عشرات الآلاف في ميونيخ ضد التوجهات اليمينية بالولاية وهاجموا كل من زيهوفر وزودر.

  • Bundestagswahl 2017 | Wahllokal in München, Bayern (Reuters/M. Rehle)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    الحزب البافاري يفقد شعبيته

    أفادت استطلاعات الرأي بأن الحزب المسيحي الاجتماعي، لن يحصل سوى على 32,9 بالمائة من الأصوات. في المقابل سيحصل حزب الخضر على 18,5 بالمائة وهي أعلى نسبة شعبية له في الولاية ليحتل بذلك المركز الثاني. أما حزب البديل من أجل ألمانيا فحصل على 12,8بالمائة من الأصوات حسب الاستطلاع، ليكون بذلك ثالث أقوى حزب في الولاية ويدخل برلمانها لأول مرة منذ تأسيسه، في حالة أكدت الانتخابات هذه النتيجة.

  • Angela Merkel CDU (picture-alliance/dpa/F. Sommer)

    بافاريا أمام انتخابات مصيرية في ظل تراجع شعبية الحزب المسيحي

    تحد مصيري أمام حكومة ميركل

    تكتسب الانتخابات البرلمانية أهمية خاصة بعد التوقعات بصعود حزبي الخضر والبديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي. كما أن تراجع شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي وتوقع خسارته الأغلبية المطلقة ستكون له عواقب على استقرار حكومة ميركل، التي يحملها البعض مسؤولية هذه الهزيمة. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

ولاية بافاريا تنتخب وبرلين تترقب مصير الحكومة

قد تنهي الانتخابات البرلمانية المقبلة في ولاية بافاريا عقوداً من الحكم المطلق للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المحافظ في بافاريا، لكن نتيجة الانتخابات قد تؤثر أيضاً على سياسة حكومة ميركل. (13.10.2018)  

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ظلت ولاية بافاريا الألمانية لعدة عقود معقل الحزب المسيحي الاجتماعي شريك المستشارة ميركل في التحالف المسيحي. ويحكم الحزب حاليا بأغلبية مطلقة. إلا أن استطلاعات الرأي تظهر أن الحزب بدأ يفقد شعبيته وقد يواجه خسارة كبيرة. (13.10.2018)  

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مخاوف من زلزال سياسي جراء انتخابات ولاية بافاريا جنوب ألمانيا  

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