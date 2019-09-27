 ناخبو النمسا يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات البرلمانية | أخبار | DW | 29.09.2019

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أخبار

ناخبو النمسا يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات البرلمانية

بدأت في النمسا الانتخابات التشريعية المبكرة التي دُعي إليها بعد الإطاحة بحكومة المستشار السابق سيباستيان كورتس، وسط توقعات بفوز الأخير مجددا، لبيقى التحدي الأكبر أمامه تشكيل الحكومة.

Österreich Wahlen Wahlkampf Wahlplakate (Reuters/L. Foeger)

بدأ نحو ستة ملايين ناخب التصويت في النمسا اليوم الأحد (29 سبتمبر/ أيلول)، في انتخابات تشريعية يفترض أن تقدم فرصة ثانية للمحافظ سيباستيان كورتس.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة حسب التوقيت المحلي،  لحوالي 6,4 ملايين ناخب. ويتوقع أن تعلن التقديرات الأولية بعيد انتهاء التصويت في الساعة في تمام الساعة الخامسة ظهرا.

مختارات

اليمينيون المتطرفون في النمسا وصلوا بوقاحتهم وغطرستهم إلى نهايتهم السياسية - ولو مؤقتاً. قضية حزب الحرية هي إنذار للمحافظين الذين يراهنون على تحالفات مع الأحزاب اليمينية. (20.05.2019)

يواجه الزعيم السابق لحزب "الحريّة" النمساوي اليميني الشعبوي اتهاماً جديداً بالفساد يتعلق باستغلاله مصروفات حزبه لأغراض خاصة، الأمر الذي قد يضع المزيد من الضغوط على الحزب قبيل الانتخابات التشريعية. (27.09.2019)

في سابقة تاريخية في النمسا، صوّت البرلمان بنجاح على سحب الثقة من حكومة المستشار سباستيان كورتس، وذلك في أعقاب شبه انهيار للحكومة بعد "فضيحة إيبيزا". وستقام انتخابات برلمانية مبكرة في سبتمبر/ أيلول. (27.05.2019)

قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية، طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمواجهة حاسمة لليمين الشعبوي بعد فضيحة نائب مستشار النمسا. هذا فيما قالت كارنباور إنه يجب عدم السماح لمثل هؤلاء بتولي مسؤولية في أوروبا. (18.05.2019)


وكان الائتلاف الذي شكّله كورتس (33 عاما) زعيم المحافظين في النمسا مع القوميين في حزب الحرية النمساوي، انهار في أيار/مايو بعد تسريب معلومات عن نائبه وزعيم حزب الحرية عرفت باسم "فضيحة إيبيزا" او "ايبيزا غيت". فقد أظهرت تسجيلات مصورة رئيس حزب الحرية هاينتس-كريستيان شتراخه وهو يناقش صفقات تتعلق بالبنية التحتية، والإعلام مع سيدة انتحلت شخصية متبرعة روسية ثرية.
واستقال شتراخه من منصب نائب المستشار، ويخضع الآن للتحقيق للاشتباه في قيامه بإساءة استخدام سلطته.

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ماذا تعني "فضيحة إيبيزا" بالنسبة للشعبويين الأوروبيين؟


ولم يتمكن التحالف بين كورتس وشتراخه الذي شكّل في خريف عام 2017 بغية تنفيذ سياسة مناهضة للهجرة، من الصمود أمام هذه القنبلة الإعلامية. لكن ورغم إطاحة البرلمان به بعد هذه الفضيحة، نجح كورتز في الحفاظ على شعبيته. وكانت تلك المرة الأولى التي يسحب فيها برلمان الثقة من مستشار بتاريخ النمسا. 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة التأييد لكورتس تتراوح بين 33 و35 بالمئة، أي أعلى بنقطتين ونصف من انتخابات عام 2017، مقابل 23 بالمئة فقط للاشتراكيين الديموقراطيين من الحزب الديموقراطي الاشتراكي النمساوي.
وإذا كان فوز كورتز بات الأكثر احتمالية، إلا أن الأخير قد يجد صعبات جمة في تشكيل تحالف حكومي. فمن الصعب العودة إلى الشعبويين بعد فضيحة شتراخه. لكن الديموقراطيين والخضر يطالبون بتنازلات عديدة، ما ينذر بأشهر طويلة من المفاوضات. 

و.ب/ (د ب أ، أ ف ب) 

  • Österreich Sonnenuntergang über Wien (Bob Berwyn)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة فيينا

    بـ 99 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط من التقييم المثالي؛ 100 كاملة، استطاعت فيينا للعام الثاني على التوالي أن تتصدر قائمة الدول الأفضل في العالم من حيث جودة الحياة فيها. ودائما ما تتصدر العاصمة النمساوية مثل هذا نوع من الاستطلاعات، حيث سيطرت لعشرة سنوات متتالية على استطلاع أخر مشابه تجريه سنويا شركة ميركير لاستشارات الموارد البشرية.

  • Bildergalerie Metropolen der Welt (Fotolia/peshkov)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة ملبورن

    قبل تراجعها أمام فيينا خلال عامي 2018 و 2019، تصدرت مدينة ملبورن قائمة المدن الأفضل حول العالم لسبع سنوات على التوالي. وحصلت المدينة الأسترالية على 98.4 من أصل 100 نقطة، لكنها حققت العلامة كاملة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. وبفضل ازدهار الحياة الفنية بها، غالبا ما تحتل ملبورن مكانة العاصمة الثقافية لأستراليا.

  • Australien Stadtansicht Sydney (picture alliance/dpa/robertharding)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة سيدني

    وفقا لاستطلاع مجلة الإيكونوميست، صعدت العاصمة الأسترالية سيدني من المرتبة الخامسة للمرتبة الثالثة هذا العام بفضل جهودها لمواجهة التغيرات المناخية بما حسن من تقييم المدينة في مجالي البيئة والثقافة. ولكن تظل المدينة ذات الكثافة السكانية الأكبر في استراليا في المرتبة الثانية بعد مدينة ملبورن.

  • Japan | Osaka City (Getty Images/UIG/Dukas)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة أوساكا

    هبطت أوساكا اليابانية من المركز الثالث للمركز الرابع هذا العام. ولم تصل إلى أفضل عشر مدن سوى بداية من العام الماضي فقط، بسبب انخفاض معدلات الجريمة ورفع جودة المواصلات العامة بها. وتعد أوساكا واحدة من الركائز الاقتصادية لليابان وثاني أكبر منطقة بعد العاصمة طوكيو.

  • Blick vom Calgary Tower auf aufragende Wolkenkratzer (picture-alliance/blickwinkel/M. Lohmann)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة كالغاري

    بالرغم من هبوطها من المركز الرابع للخامس هذا العام، تظل مدينة كالغاري الكندية ذات المليون نسمة أفضل مدينة من حيث جودة الحياة في قارة أمريكا الشمالية، متفوقة بذلك على مدن فانكوفر وتورونتو الكنديتين.

  • Vancouver (Don Emmert/AFP/Getty Images)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة فانكوفر

    ما بين عامي 2002 و 2010، صُنفت مدينة فانكوفر كأفضل مدينة في العالم من حيث جودة الحياة بها. وبالرغم من هبوطها لبضعة مراكز، مازالت فانكوفر على قائمة الأفضل بـ 97.3 نقطة والعلامة الكاملة في مجالات العناية الصحة والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

  • Kanada Toronto Panoramaaufnahme (picture alliance/All Canada Photos)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة تورونتو

    حققت تورونتو 97.2 نقطة بالتقييم العالمي لأفضل المدن، كما تم تصنيفها المدينة الأكثر تعددية ثقافية في العالم. المدينة التي تعد الأكثر كثافة من حيث السكان في كندا، وُلد 51% من سكانها خارج كندا وهي حاليا موطنا لمهاجرين يحملون أكثر من 230 ينحدرون.

  • Japan Tokio Skyline (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة طوكيو

    مع استعدادها لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في صيف 2020، ساهم خضوع طوكيو لعمليات تطوير سريعة في تحقيقها لـ 97.2 نقطة في التصنيف العالمي للمدن الأفضل من حيث جودة الحياة. كما تُعرف العاصمة اليابانية بكونها المدينة الأكثر أمنا في العالم، والجهة المفضلة للسائحين ممن يرغبون في التمتع بمظاهر الحياة العصرية والأصالة في مكان واحد.

  • Flash-Galerie Kopenhagen Tourismus - Nyhavn (Morten Jerichau/Wonderful Copenhagen)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة كوبنهاغن

    كوبنهاغن هي ثاني مدينة أوروبية، بالإضافة إلى فيينا، ضمن أفضل عشر مدن حول العالم. وبالرغم من تكلفة المعيشة التي تعد مرتفعة نسبيا بها، توفر العاصمة الدنماركية بنية تحتية ورعاية صحية ممتازة لسكانها. كما تأمل المدينة بأن تصبح الأكثر اعتمادا على الدراجات في العالم من خلال خطة لرفع أعداد راكبي الدراجات بها لتصل إلى 50% من السكان بحلول عام 2025.

  • default

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة أداليدا

    وتأتي مدينة أداليدا في المركز العاشر بما يرفع عدد المدن الأسترالية على قائمة أفضل 10 مدن حول العالم إلى ثلاث مدن. أداليدا التي تسمى بمدينة الكنائس هي أصغر حجما مقارنة بمنافسيها، ولكنها تزداد شهرة بفضل صناعة النبيذ الفاخر فيها وشواطئها الطبيعية وصناعة الأغذية النامية بها. إعداد: أنيكا مولس/د.أ


مختارات

أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

تربعت فيينا على رأس أفضل المدن في العالم لعام 2019، وفقا لمجلة الإيكونوميست. تم الاختيار من بين 140 مدينة من خلال تقييم الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية. فما هي المدن الأخرى؟ (04.09.2019)  

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ماذا تعني "فضيحة إيبيزا" بالنسبة للشعبويين الأوروبيين؟  

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