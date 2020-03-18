نائب ميركل يشكر الصحفي مكتشف فضيحة وايركارد

وجه وزير المالية الألماني أولاف شولتس الشكر إلى الصحفي دان ماكرام الذي كشف عنفضيحة التلاعب في ميزانية شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع. وقال نائب المستشارة أنغيلا ميركل إن ماكرام كشف بتحقيقاته المستمرة لصالح صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الممارسات التجارية المريبة للشركة المفلسة.

وسيلقي مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، كلمة التكريم لماكرام الذي حصل على جائزة "المراسل الألماني". ووصف شولتس ماكرام في نص كلمته المسجلة بالفيديو بشكل مسبق بأنه "مستكشف في أفضل تاريخ لحرية الصحافة"، كما وصف تقاريره عن وايركارد بأنها "علامة فارقة في الصحافة الاستقصائية". وأضاف شولتس: "عزيزي دان ماكرام، أنا ممتن لك للغاية ولزملائك ولاسيما ستيفاني، لعملكم".

نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية الألماني أولاف شولتس

وكانت واير كارد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية حزيران/يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9مليار يورو (2.1 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9.1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.

ويتهم الادعاء الألماني في ميونخ الإدارة التنفيذية السابقة للشركة، وعلى رأسها ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق، بالمسؤولية عن "الاحتيال التجاري الذي تم بشكل عصابي"، حيث قيدت إدارة الشركة أعمالا وهمية بمليارات اليورو على مدار سنوات من أجل الحفاظ على الشركة والحصول من خلال ذلك على قروض عبر الاحتيال، ما تسبب في أضرار لبنوك ومستثمرين بقيمة وصلت إلى 3.2 مليار يورو.

ع.ش/ ف.ا (د ب أ)