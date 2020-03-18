 نائب ميركل يشكر الصحفي مكتشف فضيحة وايركارد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

نائب ميركل يشكر الصحفي مكتشف فضيحة وايركارد

شكر وزير المالية الألماني أولاف شولتس الصحفي دان ماكرام الذي كشف عن فضيحة التلاعب في ميزانية شركة وايركارد، والتي طالبت المعارضة بتوضيح ملابساتها وشكل البرلمان الألماني (بوندستاغ) لجنة لتقصي الحقائق للنظر فيها.

وزير المالية الألماني أولاف شولتس يشكر الصحفي دان ماكرام الذي كشف عن فضيحة التلاعب في ميزانية شركة وايركارد.

وزير المالية الألماني أولاف شولتس يشكر الصحفي دان ماكرام الذي كشف عن فضيحة التلاعب في ميزانية شركة وايركارد.

وجه وزير المالية الألماني أولاف شولتس الشكر إلى الصحفي دان ماكرام الذي كشف عنفضيحة التلاعب في ميزانية شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع. وقال نائب المستشارة أنغيلا ميركل إن ماكرام كشف بتحقيقاته المستمرة لصالح صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الممارسات التجارية المريبة للشركة المفلسة.

وسيلقي مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، كلمة التكريم لماكرام الذي حصل على جائزة "المراسل الألماني". ووصف شولتس ماكرام في نص كلمته المسجلة بالفيديو بشكل مسبق بأنه "مستكشف في أفضل تاريخ لحرية الصحافة"، كما وصف تقاريره عن وايركارد بأنها "علامة فارقة في الصحافة الاستقصائية". وأضاف شولتس: "عزيزي دان ماكرام، أنا ممتن لك للغاية ولزملائك ولاسيما ستيفاني، لعملكم".

نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية الألماني أولاف شولتس

نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية الألماني أولاف شولتس

مختارات

أرادت شركة "كاسيك" الحكومية الصينية الاستحواذ على "إيمست" الألمانية المتخصصة في مجال الاتصالات والتي طورت مكونا رئيسيا في قمر صناعي لمراقبة الأرض؛ لكن برلين رأت أن ذلك قد يضر بأمن البلاد فتدخلت وأوقفت علمية الاستحواذ.

شبه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الألماني تهديدات إدارة ترامب بفرض عقوبات على شركات ألمانية تشارك في خط أنابيب الغاز "نوردستريم2"، بأساليب "المافيا". فيما تعول الأوساط الاقتصادية على تحسّن العلاقات بفدوم بايدن.

وكانت واير كارد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية حزيران/يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9مليار يورو (2.1 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9.1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.

ويتهم الادعاء الألماني في ميونخ الإدارة التنفيذية السابقة للشركة، وعلى رأسها ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق، بالمسؤولية عن "الاحتيال التجاري الذي تم بشكل عصابي"، حيث قيدت إدارة الشركة أعمالا وهمية بمليارات اليورو على مدار سنوات من أجل الحفاظ على الشركة والحصول من خلال ذلك على قروض عبر الاحتيال، ما تسبب في أضرار لبنوك ومستثمرين بقيمة وصلت إلى 3.2  مليار يورو.

ع.ش/ ف.ا (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:30

افلاس وايركارد للخدمات المالية يخلف ديونا بأربعة مليارات دولار

مواضيع ذات صلة

Deutschland UNESCO Welterbe Dom in Köln

على خطى إيطاليا.. سكان كولونيا يتجمعون ويهتفون من شرفات المنازل 18.03.2020

على خطى ايطاليا وأسبانيا سكان مدينة كولونيا الألمانية يتجمعون في شرفات المنازل في وقت واحد ويهتفون ويوجهون الشكر للمساعدين وللمتطوعين في مواجهة أزمة كورونا. مبادرة لقيت ترحيبا من البعض وانتقادات من آخرين، فلماذا؟

Deutschland Corona-Pandemie | Merkel

ميركل: أزمة كورونا أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه 06.04.2020

خلافات حادة حول الوضع الاقتصادي والمالي بين دول الاتحاد الأوربي، مع الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها وباء كورونا المستجد. المستشارة الألمانية تتعهد بالمساهمة لدفع التكتل قدما وتدعو للاكتفاء ذاتيا من المعدات الطبية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  