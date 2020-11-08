 نائب ميركل يرى في نتيجة الانتخابات الأمريكية تحذيرا لألمانياً أيضاً | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.11.2020

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أخبار

نائب ميركل يرى في نتيجة الانتخابات الأمريكية تحذيرا لألمانياً أيضاً

يرى نائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس أن بلاده معنية باستنتاج الدروس من الانتخابات الأمريكية، معتبراً أن مجريات فرز الانتخابات الأمريكية واتهامات ترامب بالتلاعب فيها، هو تحذير لألمانيا أيضاً في انتخاباتها المقبلة.

US Wahl 2020 Deutschland Protest Berlin (Fabrizio Bensch/REUTERS)

متظاهرون مريدون لبايدن أمام بوابة براندنبورغ في برلين يرفعون شعار احتساب كل صوت

اعتبر نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاشتراكي أولاف شولتس، بأنه يرى في فرز الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي خيّمت عليها اتهامات بالتلاعب من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيراً لألمانيا أيضاً.

وكتب شولتس الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية الألماني في مقال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أن فرز الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية  لم يكن مجرد إثارة سياسية استمرت لأيام، بل كان أيضاً تحذيراً قوياً. إنه تحذير لنا في ألمانيا أيضاً مما يمكن أن يؤول إليه الأمر، عندما ينقسم مجتمع ما".

Olaf Scholz (picture-alliance/dpa/Schmidt)

نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاشتراكي أولاف شولتس

وأضاف الوزير الألماني، القيادي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أن الانقسام ليس من اختراع ترامب، ولكنه كان موجوداً بالفعل من قبل، وتابع في مقاله: "الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) تناوله فقط واستغله بلا هوادة خلال فترة رئاسته وقام بتعميقه".

وأشار شولتس إلى أنه يمكن أيضاً في ألمانيا رصد "أن المجتمع يتباعد"، لافتاً إلى أن البعض يشعرون كما لو أنهم مواطنين من درجة ثانية، وأضاف أن هذا التطور يعد سيئاً للغاية. وأكد نائب ميركل أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الحليف الأهم والأكثر قرباً لأوروبا وسوف تظل كذلك بعد الانتخابات، واستدرك: "ولكن دعونا نتعلم من الولايات المتحدة الأمريكية ونتجنب الأخطاء التي تجلب الكثير من المصائب".

Deutschland Berlin | Kanzleramt | Merkel und Biden (Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance)

ألمانيا تتطلع إلى انطلاقة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة الأميريكية، الصورة للمستشارة ميركل مع بايدن عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي سنة 2013 في برلين

برلين كانت من أوائل المهنئين لبايدن

وكانت ألمانيا بالإضافة إلى كندا وفرنسا  التي تصدعت علاقاتها مع إدراة ترامب رغم أنها شريكة لها في مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، من بين أوائل مهنئي بايدن بُعيد إعلان كبرى الشبكات التلفزيونية الأمريكية فوزه بالرئاسة.

وقالت أنغيلا ميركل المستشارة الألمانية على تويتر: "أتطلع للتعاون مستقبلاً مع الرئيس بايدن". واضافت: "صداقتنا عبر الأطلسي لا غنى عنها إذا كنا نريد التصدي للتحديات الجسام في عصرنا".

وكان وزير المالية الألماني أولاف شولتس بدوره من أوائل المهنئين لبايدن إثر إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات.

وذهب أولاف شولتس إلى ما هو أبعد بشأن مستقبل العلاقات مع واشنطن، مشيراً إلى أن إدارة بايدن ستعيد صياغة العلاقات عبر الأطلسي. وقال على تويتر: "الآن توجد فرصة لفصل جديد ورائع في العلاقات عبر الأطلسي".

م.س/ ع.غ (د ب أ، رويترز)

  • US Wahl 2020 Sarah McBride (Jason Minto/AP Photo/picture alliance)

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  • Bildergalerie US Wahlen Sieger und Verlierer Deb Haaland (Reuters/B. Snyder)

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  • USA PK der Demokratinen Ocasio-Cortez, Omar, Pressley und Tlaib (picture-alliance/AP Photo/A. S. Applewhite)

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  • NASA Astronaut - Mark E. Kelly (picture-alliance/Consolidated News Photos/NASA)

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