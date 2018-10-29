 نائب ميركل السابق يتوقع تخليها عن منصبها في مايو المقبل | أخبار | DW | 30.10.2018

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أخبار

نائب ميركل السابق يتوقع تخليها عن منصبها في مايو المقبل

منذ أن أعلنت ميركل نيتها التخلي عن رئاسة حزبها بحلول نهاية هذه السنة، والاسئلة تطرح بكثافة: هل تكمل ميركل ولايتها الرابعة حتى 2021؟ نائبها ووزير خارجيتها السابق غابرييل توقع أن تتخلى عن منصبها كمستشارة في مايو القادم.

Deutschland Bundestag Kanzlerwahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

ميركل وغابرييل في صورة تعود لمطلع عام 2018.

توقع وزير الخارجية الألماني السابق  زيغمار غابرييل استقالة المستشارة أنغيلا ميركل من منصبها كمستشارة وانهيار الائتلاف الكبير في موعد أقصاه أيار/مايو 2019. ويعتبر غابرييل، الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أحد عرابي الائتلاف الكبير، الذي حكم ألمانيا بين عامي 2013 و2017. لكنه فقد منصبه في الائتلاف الكبير الحالي بعد تصريحات ضد رئيس حزبه السابق مارتن شولتس.

وكتب غابرييل في مقال بصحيفة "دي تسايت" في عددها الصادر غدا الأربعاء (31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أنه من المرجح أن إعلان ميركل استقالتها من رئاسة الحزب كان مجرد خطوة أولى "لتمهد الطريق في النهاية، من خلال التخلي عن المستشارية أيضا، أمام تشكيل ائتلاف جديد يضم التحالف المسيحي حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر"، والمعروف بـائتلاف "جامايكا". نسبة إلى ألوان علم جمايكا الأسود والأصفر والأخضر.

مختارات

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التخلي عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي والبقاء في الوقت نفسه مستشارة حتى 2021 قبل أن تنسحب كلياً من السياسة. فهل ينجح هذا الترتيب؟ عدة صحف ألمانية متشككة. (30.10.2018)

لطالما بدا أن المستشارة ميركل، التي تبلغ الرابعة والستين من العمر لا ينال منها التعب. لكن الأزمات المتلاحقة داخل ائتلافها والخلاف حول اللاجئين والنتائج الكارثية لحزبها في آخر انتخابات محلية، أنهكت أقوى سيدة في العالم. (29.10.2018)

وتابع غابرييل أن من المتوقع أن تتم هذه الخطوة "على أقصى تقدير بعد انتخابات برلمان أوروبا في أيار/مايو 2019، وأنغيلا ميركل تعرف ما الذي تدين به لحزبها". واستبعد غابرييل في حال حدوث ذلك، أن يتم إجراء انتخابات جديدة.

وكان كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، قد حمَّل ميركل مرارا المسؤولية عن خروج حزبه من المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف "جامايكا" في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وهي الخطوة التي جعلت الحزب الاشتراكي يقدم على الدخول في ائتلاف كبير جديد برئاسة ميركل.

ودعا غابرييل حزبه الاشتراكي إلى بداية جديدة شاملة مشيرا إلى أن "المضامين في الوقت الراهن تعتبر أمورا ثانوية، لأن كل الحديث والحكم الرشيد داخل الائتلاف الكبير في مسائل تتعلق بالتقاعد والإيجارات والرعاية الصحية والعمل بدوام كامل والتدريب والمدارس ورياض الأطفال، كل هذه الأمور للأسف لم تساعد الاشتراكية الديمقراطية"، وطالب حزبه بانتهاج "واقعية اشتراكية ذات صبغة راديكالية".

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مسائيةDW: ماذا بعد إعلان ميركل عدم ترشحها مجددا ؟

وأعرب غابرييل عن اعتقاده بأن على الحزب الاشتراكي أن يعيد هيكلة عمله الحزبي بشكل جذري، ورأى أنه بالاستعانة بمئة "من الشباب المؤثرين الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي ليلا ونهارا، سنكون في وضع أفضل من الاستعانة بضعف هذا العدد من موظفين يديرون مجموعات مصالح ويوازنون بينها داخل الحزب".

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب النتيجة السيئة التي مني بها حزبها في انتخابات البرلمان المحلي بولاية هيسن الألمانية أول أمس الأحد، أعلنت ميركل أمس الاثنين عزمها عدم الترشح مجددا لرئاسة حزبها المسيحي  والانسحاب من الحياة السياسية بالكامل بحلول عام 2021.

ح.ع.ح/ أ.ح (د ب أ)

  • Berlin Merkel-Pressekonferenz nach Hessen-Wahl (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    قرار سريع بعد انتخابات هيسن

    رغم أن الضغوط كانت قوية إلا أن كثيرين لم يتوقعوا أن يأتي الرد بهذه السرعة. فبعد ساعات من التراجع الكبير لحزبها في انتخابات ولاية هيسن بقيادة فولكر بوفيير (الصورة)؛ أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الإثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أنها لن تترشح مجددا لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي قضت 18 عاما من حياتها السياسية رئيسة له.

  • Archiv - Angela Merkel und Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    حلفاؤها في بافاريا يسجلون خسارة تاريخية

    وسبق التراجع الكبير لحزب ميركل في هيسن، خسارة تاريخية للحزب المسيحي الإجتماعي (البافاري) برئاسة زيهوفر (الصورة) في الانتخابات في بافاريا، التي نُظَّمت الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018). وحصل الحزب على 37.2 في المائة من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة له منذ نحو 60 عاما. وبهذه النتيجة بدأت الضغوط تتزايد على ميركل.

  • Berlin PK Merkel Seeehofer Nahles Neu (picture-alliance/AP/M. Sohn)

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    ائتلاف ميركل الكبير يتراجع

    صعود ميركل كأول امرأة إلى منصب المستشارة عام 2005 أصبح ممكنا بفضل ما عرف بالائتلاف الكبير، الذي يضم حزبها المسيحي الديمقراطي وشقيقه المسيحي الاجتماعي (التحالف المسيحي) إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي. لكن بعد انتخابات بافاريا تراجعت بحدة شعبية هذا الائتلاف الكبير فقد نشرت القناة الثانية الألمانية استطلاعا للرأي، بلغت فيه شعبية التحالف المسيحي 27%، أما الاشتراكيون فحصلوا على 14%.

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    أزمة اللاجئين تؤدي لتراجع شعبية ميركل

    خلال سنواتها الـ13 في منصب المستشارة حققت ميركل نجاحات كبيرة خصوصا على المستوى الاقتصادي ومسرح السياسة الدولية، وإلا لما أعيد انتخابها لثلاث ولايات أخرى. غير أن سياسة "الباب المفتوح" أمام اللاجئين بداية من عام 2015 أدت إلى تذمر الناخبين الألمان، خصوصا مع وقوع هجمات إرهابية وجرائم جنائية نفذها لاجئون. والنتيجة هو صعود اليمين الشعبوي.

  • Deutschland AfD Alice Weidel und Alexander Gauland (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    اليمين الشعبوي لأول مرة في البوندستاغ

    استغل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، اليميني الشعبوي تذمر قطاع عريض من الألمان من سياسة اللجوء، ليحقق النجاح في ولايات الشرق ويدخل البرلمان الألماني (بوندستاغ) في انتخابات خريف 2017 لأول مرة في تاريخه. وفي 2018 بدأ الحزب ينجح في دخول كافة برلمانات الولايات التي أجريت فيها انتخابات وبنسب مرتفعة. ليحمل متابعون سياسة ميركل السبب في صعود اليمين بهذا الشكل.

  • Deutschland Vereidigung der Bundeskanzlerin (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    مشهد لن يتكرر

    قسم ميركل اليمين الدستورية كمستشارة لألمانيا لولاية رابعة في مارس/ آذار 2018 لن يتكرر من جديد، فهي لن تترشح لانتخابات البرلمان الألماني (بوندستاغ)، المقررة في خريف 2021، وبذلك لن تكون أمامها فرصة لتولى منصب المستشارية. وستخرج ميركل برغبتها من الحياة السياسية الألمانية كلها، إن لم تضطر للخروج مبكراً لسبب ما.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    "لم أولد مستشارة لألمانيا"

    خلال إعلانها التاريخي في برلين عن عدم تشرحها من جديد لمنصب المستشارة قالت ميركل (64 عاما) "لقد قلت مرة إنني لم أولد كمستشارة وهذه المقولة لم أنسها أبدا". وفي هذه الصورة نرى الطفلة أنغيلا ميركل، عندما كان سنها نحو ثلاثة أعوام. وكبرت ميركل وأصبحت مستشارة لألمانيا وتوجت خلال الأعوام الماضية بأقوى امرأة في العالم حسب قائمة مجلة فوربس الأمريكية، كما أصبحت أشهر سياسية في العالم في السنوات الأخيرة.

  • EU Gipfel Riga Merkel mit Tsipras

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    ابنة القس

    ترعرعت أنغيلا ميركل في أسرة بروتستانتية في مدينة تيمبلين بولاية براندنبورغ. كان والدها قس، في حين كانت الأم ربة بيت تعمل على رعاية "إنجي" واثنين من إخوتها الصغار. ولم يكن أحد يعتقد أن أنغيلا دوروثيا كازنر، ستصبح أقوى امرأة في العالم. لكن صفات كالاجتهاد والموضوعية وضبط النفس والتواضع كانت وراء هذا النجاح الخارق.

  • Fußball WM 2014 Brasilien Deutsche Fußballnationalmannschaft mit Angela Merkel und Joachim Gauck

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    مشجعة كرة

    تعد ميركل من أكثر المتابعين لمنتخب بلادها لكرة القدم، إذ كانت من أبرز الحاضرين في نهائي كأس العالم بين ألمانيا والأرجنتين في البرازيل. وقد تفاعلت المستشارة مع مجريات المباراة، لتتوجه بعدها إلى غرفة تغيير ملابس اللاعبين وأخذت صورا تذكارية معهم، معبرة عن فخرها بالمنتخب الألماني وإنجازاته.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    أصول بولندية

    تظهر هذه الصورة غريتا ولودفيغ جدي المستشارة الألمانية، مع والدها هورست كاتسمرساك. كانت الأسرة تعيش في بوسن ببولندا، ثم استقرت في وقت لاحق ببرلين. بعدها قامت العائلة بتغيير اسمها سنة 1930 إلى كازنر. وعندما عرفت الجذور البولندية للمستشارة الألمانية سنة 2013، أثار ذلك اهتماماً كبيراً وخاصة في بولندا نفسها.

  • Angela Merkel als junges Mädchen

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    تلميذة مجتهدة

    درست ميركل في براندنبورغ. هذه الصورة تظهر ميركل في مخيم "هيمل فوت" الصيفي بعد فترة وجيزة من حصولها على شهادة الثانوية العامة سنة 1973 بتفوق. وكانت المستشارة بارعة في اللغة الروسية والرياضيات. وخلال فترة دراستها كانت ميركل أيضاً عضوا في منظمة الشباب الاشتراكي، وهي أول مستشارة لألمانيا نشأت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    طالبة الفيزياء

    بعد حصولها على شهادة التعليم الثانوي بدأت ميركل دارسة الفيزياء في جامعة لايبزيغ. بعدها مباشرة بدأت بالعمل في أكاديمية العلوم في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في مجال تفاعلات التحلل الكيمائي. وفي ذلك الوقت التقت بزوجها الأول أولريش ميركل، الذي قال عنها إنها كانت تحب السفر. في هذه الصورة تظهر ميركل في العاصمة التشيكية براغ.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    البداية من القمة

    بعد انفصال ميركل عن زوجها الأول زاد اهتمامها بالمجال السياسي، حيث انخرطت في الحزب المسيحي الديمقراطي. وبعد تجاوزها العقبات السياسية وجدت نفسها آنذاك قريبة من المستشار الألماني هلموت كول، الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي والراعي، الذي فسح لها المجل لتولي أعلى المناصب.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    صعود سريع

    في سنة 1998 اقترح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي آنذاك فولفغانغ شويبله، ميركل لتولي منصب الأمين العام للحزب. وبعد أربع سنوات أصبحت ميركل رئيسة للحزب. وفي سنة 2005 فازت مع حزبها بالانتخابات لتصبح أول مستشارة لتخلف بذلك غيرهارد شرودر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

    "Mutti"

    تمكنت المستشارة ميركل أو "ماما ميركل" كما يلقبها الألمان من كسر الصور النمطية، فهي تعد أول امرأة قادمة من شرق ألمانيا تتولى منصب المستشار باعتبارها زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أحد أبرز الأحزاب السياسية في ألمانيا. الكاتبة الألمانية جولي زيه خصصت لها قطعة مسرحية بعنوان "Mutti" أي "الماما".


مختارات

نهاية حقبة في ألمانيا - ميركل تحدد موعد رحيلها السياسي

عندما تولت منصب مستشارة ألمانيا قبل 13 عاما، كانت أنغيلا ميركل مفعمةً بالأمل، ونجحت في سنواتها الأولى. لكن أمام تراجع شعبية حزبها في انتخابات البرلمانات المحلية، أعلنت ميركل أنه "حان الوقت" لتفتح ألمانيا "صفحة جديدة". (29.10.2018)  

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