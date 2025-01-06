  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
قضايا راهنة
الانتخابات الألمانية 2025الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
بث مباشر
سياسةألمانيا

هابيك: "العمل معيار بقاء" اللاجئين السوريين في ألمانيا

٦ يناير ٢٠٢٥

قال نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، إن العمل سيكون المعيار الرئيسي لمستقبل بقاء اللاجئين السوريين في ألمانيا. وتتماشى التصريحات مع مواقف مماثلة صدرت عن قيادات حزبية.

https://p.dw.com/p/4orYC
أكد قادة أحزاب ألمانيا على أن العمل سيكون معيار بقاء اللاجئين السورييين في البلاد.
أكد قادة أحزاب ألمانيا على أن العمل سيكون معيار بقاء اللاجئين السورييين في البلاد.صورة من: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

قال نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، إن العمل هو المعيار الرئيسي لآفاق مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا في إطار استمرار مناقشة ساسة ألمان مصير اللاجئين السوريين في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت محطة "دويتشلاند فونك" الألمانية عن هابيك قوله: "يمكننا حقا الاستفادة من أولئك الذين يعملون هنا.. أولئك الذين لا يعملون هنا سيكونون - إذا كانت بلادهم آمنة - قادرين على العودة بأمان أو حتى مضطرين إلى ذلك".

ويعد هابيك مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار خلال الانتخابات العامة التي سوف تُجرى في 23 فبراير/شباط المقبل.

وتتماشى تصريحات هابيك مع تصريحات صدرت عن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أشارت فيها إلى أن التدريب والاندماج الجيد تمثل معايير بقاء السوريين في ألمانيا.

وفي المقابل، يرى الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري الحزب المسيحي الاجتماعي أن العمل وحده لا يكفي للبقاء في ألمانيا.

وفي ذلك، قال المدير التنفيذي لشؤون الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي: "من يرغب في البقاء في ألمانيا بوجه دائم، عليه أن يكسب ما يكفي للحصول على معاش تقاعدي أعلى من التأمين الأساسي في سن الشيخوخة".

وعقب زيارة وفد ألماني إلى دمشق، حذرت وزارة التنمية الألمانية من إعادة الدولة للاجئين إلى بلادهم بسرعة، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني هناك لا يزال سيئا، كما أن هناك خطر نشوب صراعات جديدة داخل البلاد خلال العملية الانتقالية.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، يعيش في ألمانيا نحو 975 ألف سوري جاء معظمهم منذ عام 2015. وحصل أكثر من 300 ألف سوري على حق حماية فرعية في ألمانيا، ما يعني أن البلاد لا تأويهم بسبب تعرضهم للاضطهاد على المستوى الشخصي، بل بسبب الحرب الأهلية في وطنهم.

وقرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين مؤخرا عدم البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الوقت الحالي بسبب التطورات المتسارعة في سوريا عقب الإطاحة بنظام الأسد.

 م ف (د ب أ)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي "البافاري"

الإقامة لمن يعمل فقط - خطط صارمة للحزب البافاري تجاه المهاجرين

الإقامة لمن يعمل فقط - خطط صارمة للحزب البافاري تجاه المهاجرين

قبل 8 أسابيع من الانتخابات، اقترح الحزب "البافاري" الألماني توجهات أكثر صرامة في سياسة الهجرة مقارنة بشقيقه المسيحي الديمقراطي. ويقترح الحزب "حظر دخول المهاجرين غير النظاميين وترحيل المجرمين ومن يشكلون تهديدا أمنيا".
سياسة٢ يناير ٢٠٢٥
لاجئ سوري يجري تدريباً مهنياً في ألمانيا

قطاع الحرف اليدوية في ألمانيا يأمل بقاء عامليه السوريين

قطاع الحرف اليدوية في ألمانيا يأمل بقاء عامليه السوريين

في ضوء حاجة سوق العمل الألماني لليد العاملة الماهرة، أعرب مسؤول ألماني عن رغبته ببقاء السوريين ممن لديهم عمل في ألمانيا. ومنذ سقوط نظام الأسد، يناقش ساسة ألمان بارزون مصير اللاجئين السوريين في ألمانيا.
الهجرة٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
تظاهرة في ألمانيا لسوريين احتفالاً برحيل نظام الأسد

استطلاع: غالبية الألمان لا يؤيدون التعجل في إعادة السوريين

استطلاع: غالبية الألمان لا يؤيدون التعجل في إعادة السوريين

بعد إسقاط النظام الحاكم في سوريا، أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن عدم دعمهم لأي تعجل في إعادة مئات الآلاف من المهاجرين السوريين إلى بلادهم.
الهجرة٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
المزيد من الموضوعات