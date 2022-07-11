نائب شولتس: التخفيض الجديد للغاز "لعبة غادرة" من بوتين

وصف ووزير الاقتصاد الألماني التخفيض الجديد لتدفق الغاز الروسي القادم إلى بلاده عبر خط نورد ستريم 1 والذي اتخذته شركة غازبروم اليوم الاثنين (25 يوليو/ تموز 2022) بأنه "لعبة غادرة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس: "لا توجد أسباب فنية لتخفيضات التوريد. التوربين جاهز للتسليم إلى روسيا"، مشيرا إلى أن وثائق تصدير شركة سيمنس إنيرجي موجودة بالكامل لكن روسيا ترفض إصدار وثائق الاستيراد.

واتهم السياسي المنتمي إلى حزب الخضر روسيا بانها "تخرق التعاقدات وتلقي باللوم على الآخرين"، قائلا إن "بوتين يلعب لعبة غادرة".

ورأى هابيك أن استراتيجية بوتين واضحة "فهو يحاول إضعاف الدعم الكبير لأوكرانيا ودق إسفين في مجتمعاتنا. ولهذا السبب يؤجج الاضطراب ويرفع الأسعار. ونحن سنتصدى لذلك بالوحدة والعمل المركز، ونحن نتخذ احتياطات حتى نتجاوز الشتاء". وأوضح أن حكومة بلاده تنفذ منذ شهور خطة وقائية تم استكمالها في الأسبوع الماضي بحزمة لتأمين الطاقة.

وأضاف قائلا: "نحن نعمل بكل قوة وبوتيرة عالية للغاية على إنشاء بنية تحتية لمحطات الغاز الطبيعي المسال وملء الخزانات وتخفيض الاستهلاك. الأمر الواضح هو أنه يجب تخفيض استهلاك الغاز وأن الخزانات يجب أن تصبح مملؤة. والحكومة الألمانية تقوم دائما بما هو ضروري من أجل ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن من المنتظر تخفيض مقدار ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم1 إلى نصف الكمية التي يجري ضخها حاليا لتصبح اعتبارا من بعد غد الأربعاء 20% بعد أن كانت 40%. وتأتي هذه التطورات بعد مضي ستة أيام فقط على استئناف ضخ الغاز في الخط بعد انتهاء أعمال الصيانة السنوية الدورية في الخط. وجاء إعلان التخفيض الجديد حسبما أوضحت شركة غازبروم الروسية للطاقة في وقت سابق من اليوم.

وكان بوتين هدد الأسبوع الماضي بمزيد من تقليص عمليات توريد الغاز عبر نورد ستريم 1 مبررا ذلك بأن هناك توربينات أخرى بحاجة إلى إصلاح.

وترى الحكومة الألمانية في وصف موسكو ذريعة لتبرير استمرار تخفيض إمدادات الغاز إلى ألمانيا بعد أن تم تقليصها من قبل إلى 40% من الحد الأقصى لكميات الغاز التي يمكن توريدها عبر خط الانابيب.

نائب المستشار ووزير الاقتصتد روبرت هابيك

ارتفاع فوري لأسعار الغاز

ويشار إلى أنّ أسعار الغاز ارتفعت في البورصة الأوروبية على الفور بعد إعلان شركة غازبروم الروسية للطاقة اعتزامها تخفيض ضخ خط الغاز عبر خط نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى 20%.

وارتفع سعر العقد الآجل في مركز "تي تي إف" في هولندا، الذي يحدد اتجاه الأسعار، ليصل إلى 175 يورو لكل ميجاواط/ساعة بزيادة بنسبة 7,7% مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي.

من جانبه، توقع خبير الطاقة فلوريان شتراك الذي يعمل في بوابة الأسعار "تشيك 24" استمرار ارتفاع أسعار الغاز في البورصات، وقال إن السبب في ذلك يتمثل في أن الطلب على الغاز ثابت نسبيا ومن ثم يتعين البحث عن بديل تحسبا لانقطاع الغاز الروسي.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)