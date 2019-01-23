 نائب رئيس برشلونة يكشف عن سر الفوز بالموهبة الهولندية | عالم الرياضة | DW | 05.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

نائب رئيس برشلونة يكشف عن سر الفوز بالموهبة الهولندية

كشف نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني جوردي ميستري أن المال لم يكن أبداً الوسيلة للفوز بخدمات الهولندي فرانكي دي يونغ، إذ تقدم باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بعرضين أكبر مما تقدم به برشلونة لضم الموهبة الهولندية.

Ajax Amsterdam Frenkie de Jong (picture-alliance/PRO SHOTS)

كشف نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني جوردي ميستري أن المال لم يكن السر وراء الظفر بخدمات الموهبة الهولندية فرانكي دي يونغ. وأضاف في تصريحات لصحفية "سبورت" الإسبانية أن النجم الهولندي رفض عرضي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي رغم كونهما أكثر إغراء مما تقدم به برشلونة لضمه.

وأوضح ميستري: "لو تعلق الأمر بالمال، لما حصلنا على توقيعه لصالح برشلونة، ولكنا قد خسرنا المنافسة على خدماته"، مضيفاً للصحيفة الإسبانية: "لا يمكن لبرشلونة منافسة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مالياً. لكن علينا إقناع اللاعبين بطريقة أخرى"، ولم يبدي ميستري المزيد من التفاصيل، لكنه استدرك قائلا إن اللاعب الهولندي الشاب طالما تمنى اللعب في وسط ميدان القلعة الكاتالونية.

كما كشف ميستري أن صفقة انتقال فرانكي دي يونغ كانت قد حُسمت قبل نحو شهر من الإعلان عنها رسمياً. "وقعت عقد انتقال دي يونغ بصحبة رئيس النادي والمدير التنفيذي في اليوم الذي تم تقديم المدافع جيسون موريلو"، وكان ذلك في الـ 27 من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

لكن لم يتم الإعلان عن انتقال اللاعب إلا في 23 كانون الثاني/ يناير. ويكلف اللاعب الهولندي  فرانكي دي يونغ خزينة الفريق الكتالوني 75 مليون يورو، لكنه سيبقى في صفوف الفريق الهولندي حتى نهاية الموسم الحالي، لينضم إلى برشلونة في الصيف المقبل.

وتبلغ مدة التعاقد مع دي يونغ خمسة أعوام، وربما ترتفع قيمة التعاقد إلى 86 مليون يورو، وفقاً لامتيازات مرتبطة بأداء اللاعب.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

بعد صفقة دي يونغ..برشلونة متوجس من ردة فعل سان جيرمان

بعدما نجح برشلونة في الظفر بخدمات الموهوب الهولندي فرينكي دي يونغ، ذكرت تقارير صحفية أن النادي الكتالوني متوجس من ردة فعل باريس سان جيرمان، الذي قد يستخدم طريقة خاصة للرد على "صفعة" ضياع صفقة دي يونغ من بين أيديه. (24.01.2019)  

رابيو يلجأ لسلاح السخرية في صراعه مع سان جيرمان

وصلت العلاقة بين أدريان رابيو وفريقه باريس سان جيرمان إلى الباب المسدود. النجم الفرنسي الشاب لجأ إلى سلاح السخرية في صراعه مع النادي الباريسي، من أجل الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية، فيما يبدو برشلونة الأقرب لضم رابيو. (26.01.2019)  

ريال مدريد يبحث عن خليفة بنزيما في البوندسليغا

أكدت صحيفة إسبانية سعي ريال مدريد إلى التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني، ليخلف الفرنسي كريم بنزيما في قلب هجوم النادي الملكي، وسط منافسة غريمه برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني. (30.01.2019)  

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Champions League SL Benfica - FC Bayern München

البرتغالي ريناتو سانشيز.. منقذ وسط ميدان سان جيرمان؟ 23.01.2019

في ظل حاجة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتعزيز وسط ميدانه، كشفت تقارير إعلامية عن قرب إتمام صفقة مع بايرن ميونيخ للحصول على خدمات لاعبه البرتغالي ريناتو سانشيز.

Ajax Amsterdam Frenkie de Jong

باريس سان جيرمان يتحرك لإفساد خطة برشلونة 04.01.2019

أوضحت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان بدأ التحرك من أجل الظفر بخدمات نجم شاب يحمل قميص أياكس أمستردام. النادي الباريسي يريد قطع الطريق على العملاق الإسباني برشلونة، والذي يرغب بدوره في التعاقد مع الموهوب الهولندي.

UEFA Champions League Group E - Ajax v FC Bayern Muenchen

رابيو قد يُعقِّد صفقة انتقال الموهوب الهولندي دي يونغ إلى برشلونة! 01.01.2019

ذكرت تقارير صحفية أن انتقال نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو المرتقب إلى برشلونة، قد يعقد من مهمة النادي الكتالوني في الظفر بخدمات لاعب أياكس دي يونغ، فيما يستعيد باريس سان جيرمان لنصب شباكه حول الموهوب الهولندي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

نائب رئيس برشلونة يكشف عن سر الفوز بالموهبة الهولندية

دورتموند يثير الجدل بين مشجعيه بعد بيع باروكة نجمه

خسر حوالي 8 مليون ـ بن عرفة يطالب سان جيرمان بيورو واحد

الدحيل القطري بوابة ناكاجيما الى باريس سان جيرمان؟

قبيل موقعة الأبطال.. ليفاندوفسكي ينحني أمام كلوب

المرحلة 20 للبوندسليغا تُغرق بايرن وتقوي شوكة غلادباخ