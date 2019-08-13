 نائب رئيس البوندستاغ يطالب بالشفافية في عمل جماعات الضغط | أخبار | DW | 13.08.2019

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أخبار

نائب رئيس البوندستاغ يطالب بالشفافية في عمل جماعات الضغط

دعا نائب رئيس البرلمان الألماني، توماس أوبرمان، إلى إنشاء سجل ملزم بجماعات الضغط بعد أن اتهمت هيئة مراقبة أوروبية لمكافحة الفساد البرلمان الألماني بغياب الشفافية، ونتيجة لذلك تخضع ألمانيا الآن لنظام مراقبة خاص.

Thomas Oppermann Forderung NSA Untersuchungsauschuss (picture-alliance/dpa)

توماس أوبرمان، نائب رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ".

في تصريحات لصحيفة "تاغس شبيغل الصادرة اليوم الثلاثاء (13 آب/ أغسطس 2019) طالب نائب رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ"، توماس أوبرمان  بأن يكون عمل مجموعات الضغط أو المصالح (اللوبي)، التي تسمح بها النظم الديمقراطية، بشكل علني وشفاف.

وأضاف: "يتعين على جماعات المصالح الإفصاح عن تصرفاتها وكذلك مبالغ وأصول مساهماتها المالية"، معلنا عزمه فتح نقاش حول الموضوع في البرلمان عقب انتهاء العطلة الصيفية. وأكد أوبرمان، المنتمي للحزب الاشتراكي، والذي دعا من قبل في كانون الثاني/يناير الماضي إلى تسجيل جماعات الضغط، أنه يتعين على النواب في البرلمان أيضا الإفصاح عن جميع أسهمهم في الشركات ورؤوس المال.

مختارات

أظهر استطلاع حديث أن حالات الفساد والرشوة داخل المؤسسات الاقتصادية والعامة في ألمانيا تزايدت العام الماضي مقارنة بالعام 2017. وفضائح الفساد للشركات الكبرى تؤثر سلبا على إيمان المواطنين بدولة القانون. (29.01.2019)

بالأمس انتشر تقرير لموقع "شبيغل أونلاين" حول وجود إشارات لمخالفات في منح التأشيرات للسوريين في القنصلية الألمانية في أربيل. اليوم تحدث القنصل عن اتباع إجراءات وسياسة جديدة في منح التأشيرات لمنع الفساد أو سوء الاستخدام. (27.11.2018)

وكانت مجموعة أوروبية معنية بمكافحة الفساد أعلنت أمس الاثنين أن ألمانيا لم تذعن لتوصيات الشفافية خاصة فيما يتعلق بالبرلمان الاتحادي (بوندستاغ) وأنها تتهاون في محاربة الفساد.

وقالت "هيئة مناهضة الفساد" (غريكو) التابعة لمجلس أوروبا إن مستوى ألمانيا في الإذعان لتوصيات مناهضة الفساد الصادرة في 2015 "منخفضة للغاية بشكل عام". ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن مطالبة أعضاء البوندستاغ بالكشف عن تضارب المصالح المحتمل المتعلق بأمور يتم النظر فيها بالمجلس، بحسب غريكو.

وقالت المجموعة إنه لم يتم تطبيق توصية بتعزيز تنفيذ متطلبات الشفافية أيضا. وأضافت أن قواعد جديدة بشأن تعاملات النواب مع أفراد جماعات الضغط لم تتصد سوى بشكل جزئي لمخاوف المجموعة.

ونتيجة لذلك، فإن ألمانيا عرضة الآن لنظام مراقبة خاص للدول ذات مستويات الإذعان المنخفض. وهناك 12 من الدول الأعضاء بمجموعة غريكو البالغ عددها 48 دولة، عرضة أيضا لنظام المراقبة ومن بينها النمسا وفرنسا وهنغاريا وتركيا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا منفصل عن الاتحاد الأوروبي وليست له أي علاقة أو صلة به ويضم دولا من خارج القارة الأوروبية أيضا، ويتناول بشكل رئيسي حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ع.ج/ أ.ح (د ب أ)

  • عاملة في مصنع فولكسفاغن في مدينة فولفسبورغ

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    شبكة واسعة النطاق

    ما هو حال الاقتصاد الألماني دون قطاع صناعة السيارات؟ فإذا جمعنا عدد الشركات الموردة فقط والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة السيارات وتشغل أكثر من 20 عاملا، فإن العدد يصل إلى 1300 شركة.

  • مصنع فورد لصناعة السيارات في كولونيا

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    توفير الكثير من فرص العمل

    يعمل حوالي 828 ألف شخص في صناعة السيارات. بعبارة أخرى: كل واحد من سبعة أشخاص يعملون في مجال الصناعة في ألمانيا يجني نقوده من قطاع صناعة السيارات.

  • تصدير السيارات عبر ميناء بريمن

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    أرقام مدهشة

    عام 2016 بلغت إيرادات شركات صناعة السيارات الألمانية 407 مليار يورو، 63% منها جاءت من الزبائن خارج ألمانيا.

  • محرك لفولكسفاغن

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    مع فضيحة فولكسفاغن بدأ غروب محركات الديزل

    بعد أن اعترفت فولكسفاغن بالتلاعب بمستوى الانبعاث في سياراتها ذات محركات الديزل، لم يعد الزبائن يقبلون على شراء تلك السيارات.

  • ازدحام مروري في هامبورغ

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    نسبة السيارات ذات محركات الديزل انخفضت

    حسب إحصاءات جديدة، فإن نسبة عدد السيارات ذات محركات الديزل انخفضت إلى أقل من 45%، في أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

  • إنتاج السيارات في ألمانيا مستمر بمستوى جيد رغم فضائح التلاعب.

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    لكن النتائج بقيت مستقرة

    ولكن الفضائح لم يكن لها تأثير على إنتاج السيارات. منذ حوالي ثلاث سنوات والانبعاثات المرتفعة ثابتة، ولكن سنوياً يتم إنتاج 5,7 مليون سيارة. قبل خمس سنوات كان هذا العدد 4,1 مليون سيارة.


مختارات

قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

رغم الفضائح الكثيرة التي تورطت بها شركات صناعة السيارات الألمانية، إلا أنه لا يمكن التهكم بها، لأنها تشكل قطاعا استراتيجيا في الاقتصاد. جولة مصورة في عالم صناعة السيارات في ألمانيا وأهمية هذا القطاع الصناعي في البلاد. (02.08.2017)  

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