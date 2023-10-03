 نائب جمهوري موالٍ لترامب يقدّم مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.10.2023

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نائب جمهوري موالٍ لترامب يقدّم مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب

في واقعة تشعل المعركة بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، قدم نائب جمهوري مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي. الخطوة جاءت بعد إقرار الكونغرس ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية.

صورة لكيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي بتاريخ 30 سبتمبر 2023

من المرجّح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري الذي يتمتّع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب

قدّم نائب أمريكي جمهوري من الجناح اليميني المتشدّد الإثنين (2 تشرين الأول/أكتوبر 2023) مذكّرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، معيداً بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وطرح النائب عن فلوريدا مات غايتز في قاعة مجلس النواب مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب" وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوّت عليها في الحال. وهذه المناورة الإجرائية التي نادراً ما تمّ اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتّحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونغرس السبت الماضي ميزانية مؤقتة للإدارة الديموقراطية رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.

صورة للنائب الجمهوري المقرب من ترامب، مات غايتز

مات غايتز: مكارثي لم يعد يحظى بدعمي، ولا بدعم العدد المطلوب من الجمهوريين لاستمرار في منصب رئيس مجلس النواب

ومن المرجّح أن تعيد هذه المذكرة إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري الذي يتمتّع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب. وبفضل هذه الأغلبية الضئيلة انتُخب كيفن مكارثي (58 عاماً) في كانون الثاني/يناير رئيساً لمجلس النواب. لكنّ انتخابه لم يكن بالأمر السهل إذ تعيّن عليه أن يقدّم تنازلات كبيرة لحوالي عشرين نائباً من أنصار ترامب، بما في ذلك أن يتمكّن أيّ نائب ساعة يريد من أن يدعو لإجراء تصويت لتنحيته. وسارع مكارثي إلى الردّ على خطوة التحدّي هذه بمثلها، وكتب على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "أنا جاهز".

وتوقّع رئيس مجلس النواب السبت مثل هذه الخطوة، مؤكّداً استعداده للمخاطرة بمنصبه حماية لمصالح الأمريكيين. وقال "أتعلمون ماذا؟ إذا تعيّن عليّ المخاطرة بمنصبي للدفاع عن الشعب الأمريكي فسأفعل ذلك".

وبعد تقديمه مذّكرته قال غايتز للصحفيين إنّ "مكارثي لم يعد يحظى بدعمي، ولا بدعم العدد المطلوب من الجمهوريين لاستمرار في منصب رئيس مجلس النواب الجمهوري". ومن أجل الاحتفاظ بمقعده قد يضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري إلى الاعتماد على أصوات نواب ديموقراطيين. لكنّ الحزب الديموقراطي لم يقرّر بعد ما إذا كان مكارثي يستحق الإنقاذ أم لا.

ا.ف/ و.ب  (أ.ف.ب)

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