 نائب تونسي يُضرب عن الطعام احتجاجا على الملاحقات العسكرية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.09.2021

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نائب تونسي يُضرب عن الطعام احتجاجا على الملاحقات العسكرية

بدأ النائب في البرلمان التونسي الموقوف ياسين العياري والذي انتقد الجيش والرئيس قيس سعيّد، إضرابا عن الطعام. وسبق للعياري أن انتقد بقوة تجميد الرئيس سعيّد للبرلمان قبل اعتقاله لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه.

النائب في البرلمان التونسي الموقوف ياسين العياري

بدأ النائب في البرلمان التونسي الموقوف ياسين العياري (الصورة) والذي انتقد الجيش والرئيس قيس سعيّد، إضرابا عن الطعام.

بدأ النائب التونسي المعتقل ياسين العياري معركة الأمعاء الفارغة احتجاجا على الملاحقات القضائية العسكرية في حق المدنيين، على ما أفاد محاميه الأربعاء (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021).

مختارات

لم يرفع قيس سعّيد حالة الإجراءات الاستثنائية ولم يعلن عن خارطة الطريق. لكنه لم يكن ليستمر في هذا الوضع لولا عجز قوى المعارضة. فهل يتجه إلى حكم فردي مطول؟ ولماذا أضحى القضاء في يده؟ ولماذا تقهقرت المعارضة إلى الوراء؟

دعت أمنستي تونس إلى التحقيق في تسليم "اللاجئ السياسي" سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، واصفة العملية بـ"الخطيرة جدا". وهناك تساؤلات تطرح عن مدى وجود علاقة بين تسليم بوحفص، والقبض على السياسي التونسي نبيل القروي بالجزائر.

حذر راشد الغنوشي من هجرات واسعة النطاق نحو أوروبا في ظل خطر توسع عدم الاستقرار في البلاد. هذا فيما تأكد ايقاف النائب ياسين العياري، رئيس حركة "أمل وعمل"، من مقر سكنه "دون أي أسباب معلومة".

وأوقف هذا المدون السابق المعروف بمواقفه الحادة خصوصا ضد السياسيين، نهاية تموز/يوليو الفائت تنفيذا لقرار قضائي بسجنه مدة شهرين صدر عن القضاء العسكري إثر نشره لتدوينة في صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك انتقد فيها الجيش في العام 2018.

وجاء توقيفه الذي انتقدته منظمات حقوقية بعد خمسة أيّام من قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة النيابية على كل النوّاب. واعتبر العيّاري (40 عاما) حينها أن قرارات سعيّد الاستثنائية "انقلاب عسكري".

وقال المحامي مختار الجماعي لوكالة فرانس برس الأربعاء إن العياري "دخل في اضراب جوع منذ الثلاثاء بالرغم من أنه يعاني من قرحة في المعدة للاحتجاج على ملاحقة القضاء العسكري للمدنيين". ويؤكد الجماعي أن القضاء العسكري فتح تحقيقا جديدا حول تدوينات ياسين العياري التي ينتقد فيها تولي سعيّد السلطة في البلاد.

واعتبر ياسين العياري أن قرارات سعيّد تشكل "انقلابا وإطاحة بالدستور والعقد الاجتماعي باستعمال الجيش". وعبّر المحامي عن مخاوف "من رغبة في تمديد سجن" العياري "لتصفية حسابات سياسية". وأوضح: "المدعي العام العسكري يعتبر أن التدوينات تستهدف الجيش".

وأوضحت حركة "أمل وعمل" التي يترأسها العياري الثلاثاء في بيان أن الاضراب عن الطعام يأتي احتجاجا على الملاحقات القضائية العسكرية الجديدة استنادا على تدوينات العياري بعد 25 تموز/يوليو الفائت.

صورة من الأرشيف تعود لعام 2015.

صورة من الأرشيف تعود لعام 2015.

وقالت الحركة التي تأسست في العام 2019 إن هذه الملاحقات "خرق جسيم لحرية التعبير وزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين".

وتعذر على وكالة فرانس التي حاولت الاتصال بالمدعي العام بالمحكمة العسكرية، الحصول على ردّ. وقال مدير القضاء العسكري منير عبد النبي لوكالة فرانس برس إنه ليس على علم بهذا التحقيق الجديد.

وفي العام 2015، أمضى العياري، وهو ابن عقيد قتل العام 2011 خلال الاشتباكات الأولى ضد الجماعات الإرهابية في البلاد، أكثر من أربعة أشهر في السجن بعدما دانته محكمة عسكرية بتهمة الازدراء بالقيادة العليا للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.

 ع.ا/أ.ح (أ ف ب)

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