نائب ترامب يتفقد القوات الأمريكية في قاعدة الأسد بالعراق

أفادت مصادر في الحكومة العراقية اليوم السبت (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) بأن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وصل إلى العراق في زيارة غير معلنة. وزار بنس قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق اليوم قبل فترة عطلة عيد الشكر. كما أجرى بنس خلال الزيارة اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وجاءت زيارة بنس الذي لم يكشف عن جدول زيارته، في خضم احتجاجات واسعة يشهدها العراق منذ قرابة شهرين، للمطالبة بـ"اسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة. وفي هذا الإطار قال نائب الرئيس الأمريكي بنس إنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي عن الاضطرابات وأن الأخير أكد له أن العراق يعمل على تجنب العنف.

كما تأتي الزيارة عقب تصريحات لقائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط أعلن فيها عن تصاعد العمليات العسكرية قريبا ضد تنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية". وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت إن هناك 500 جندي أمريكي في شرق سوريا مضيفا أنه يتوقع تصاعد العمليات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في الأيام والأسابيع المقبلة. وأدلى ماكنزي بتصريحاته على هامش مؤتمر المنامة للحوار في البحرين.

يشار إلى أنه لا يزال 5200 عنصر من القوات الأميركية متواجدين في قواعد عسكرية في العراق، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن. كما يعمل هؤلاء في مجال التدريب وتقديم الاستشارة للقوات العراقية.

ح.ع.ح/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)