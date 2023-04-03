نائب المستشار الألماني يصل كييف في زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

وصل نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك إلى كييف صباح اليوم الاثنين (الثالث من أبريل/ نيسان) في أول زيارة له إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي، على ما ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية.

ويرافق هابيك، وهو وزير المناخ أيضاً، الكثير من ممثلي قطاع الاقتصاد بينهم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بحسب وسائل اعلام ألمانية عدة.

وذكرت مجلة شبيغل الإخبارية أن جدول الأعمال يشمل بحث ملف إعادة إعمار أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ غزو موسكو لها في فبراير شباط 2022، وكذلك ملف التعاون في قطاع الطاقة. فيما نقلت صحيفة بيلد عن هابيك لدى وصوله إلى كييف قوله إن زيارته هو مؤشر إلى "أننا نعتبر أن (أوكرانيا) ستنتصر، وسيعاد بناؤها". وأضاف أن أوكرانيا ستكون "شريكا اقتصاديا رئيسيا في المستقبل". وتعرض قطاع الطاقة الأوكراني مرارا وتكرارا لهجمات روسية خلال الصراع، مما أدى في بعض الأحيان إلى ترك ملايين الأشخاص بدون كهرباء.

وأدت الحرب أيضا إلى إصلاح شامل لسياسة الطاقة في برلين، والتي اضطرت للبحث عن شركاء جدد في مجال الطاقة بعد تخليها عن علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع روسيا.

وبعد الانتقادات الأولية لترددها في إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، أصبحت ألمانيا أحد الداعمين العسكريين الرئيسيين للبلاد، إذ زودت كييف في الآونة الأخيرة بثماني عشرة دبابة قتالية من طراز ليوبارد2 والتي تعتبر من أقوى الأسلحة في ترسانة الغرب.

ويدعم نائب المستشار، من حزب الخضر، منذ فترة طويلة ارسال الأسلحة، وخصوصا الدبابات الثقيلة، إلى كييف، بينما كان المستشار الألماني أولاف شولتس متردداً في الأمر.

وزار شولتس كييف في حزيران/يونيو 2022، وبعد حوالي أربعة أشهر من بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

كما زارتوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أوكرانيا ثلاث مرات منذ ذلك الحين.

ع.أج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب، رويترز)