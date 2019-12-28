 نائب أردوغان يرهن عدم إرسال قوات إلى ليبيا بوقف هجوم حفتر | أخبار | DW | 01.01.2020

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أخبار

نائب أردوغان يرهن عدم إرسال قوات إلى ليبيا بوقف هجوم حفتر

قبيل ساعات من اجتماع البرلمان التركي لمناقشة طلب الرئيس أردوغان منحه تفويضا لإرسال قوات إلى ليبيا، رهن نائبه فؤاد أوقطاي عدم إرسال الجنود بوقف قوات حفتر هجومها. أوقطاي قال إن مذكرة التفويض حول إرسال جنود تسري لعام واحد.

نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يرهن عدم إرسال جنود أتراك إلى ليبيا بوقف هجوم قوات حفتر

نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يرهن عدم إرسال جنود أتراك إلى ليبيا بوقف هجوم قوات حفتر

عشية انعقاد البرلمان التركي جلسة طارئة لمناقشة مذكرة وقع عليه الرئيس رجب طيب أردوغان للحصول على تفويض بإرسال جنود إلى ليبيا، أطلق نائبه فؤاد أوقطاي سلسلة مواقف بهذا الخصوص. أقطاي رهن، في تصريحات له، اليوم الأربعاء (الأول من كانون الثاني/ يناير 2020) عدم ارسال قوات من بلاده إلى ليبيا بوقف قوات حفتر هجومها على حكومة الوفاق في طرابلس وتراجعها عنه 

وشدد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، على أن الاتفاق التركي الليبي "يصب في مصلحة المنطقة وهو مشروع سلام". ولفت أوقطاي  خلال مشاركته في اجتماع مع محرري وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية بأنقرة اليوم: إلى أن مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا تسري لعام واحد، ويتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر اللازم.

مختارات

لن تكون مهمة رجب طيب أردوغان بتمرير قانون في البرلمان يسمح بنشر قوات تركية في ليبيا باليسيرة، فالحزب المعارض الرئيسي، يرفض ذلك بشدة، في وقت زادت فيه موسكو من انتقاداتها لخطط حلف الناتو في ليبيا. (30.12.2019)

يتعقد المشهد الليبي يوما بعد آخر إثر تعدد الجهات المتورطة في أزمته، حيث تستعد تركيا لإرسال قوات لدعم حكومة طرابلس، فيما ينتقد برلمان طبرق التدخل العسكري التركي معتبرا إياه بأنه يزعزع "الاستقرار" في ليبيا وفي المنطقة. (28.12.2019)

وأشار أوقطاي في تصريحاته الأربعاء إلى أن محتوى مذكرة التفويض يتيح كل شيء، بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري. واستطرد أوقطاي في السياق: "نأمل أن يؤدي ذلك دورا رادعا، وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح".

وشدد على أن هدف أنقرة في ليبيا وقبرص، يتمثل في إحباط ما وصفها بـ "المكائد" التي تستهدف بلاده. وتابع "أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا". وأوضح أن "أي خطة دون تركيا في المنطقة لا فرصة لها للنجاح مهما كان الطرف الذي يقف وراءها"، دون تقديم توضيحات أكثر.

وأكد أوقطاي أن الحكومة التركية ستتخذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لإحباط المشاريع الموجهة ضدها حتى وإن كانت هناك مخاطر.

وفي الـ 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق  الليبية فايز السراج بشأن التعاون الأمني وترسيم الحدود.، ما أثار حفيظة مجلس النواب في شرق ليبيا.

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مجلس النواب الليبي في طبرق يشجب

وفي سياق متصل دعا مجلس النواب الليبي في طبرق جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل في بنغازي لمناقشة ما وصفه بـ"تداعيات الاتفاقية الباطلة".

ووفق ما أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم كان المجلس يشير بذلك إلى مذكرتي التفاهم اللتين أبرمهما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما ترتب عليهما من "تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وانتهاك السيادة الوطنية"، حسب الموقع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلبت حكومة  حكومة السراج الدعم، في مواجهة هجوم قوات رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

م.أ.م/ أ.ح ( رويترز، د ب أ)

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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