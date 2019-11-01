 نائبة ألمانية ذات أصول مصرية تترشح لرئاسة كتلة حزبها في البرلمان | أخبار | DW | 03.11.2019

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أخبار

نائبة ألمانية ذات أصول مصرية تترشح لرئاسة كتلة حزبها في البرلمان

نائبة حزب اليسار، أميرة محمد علي ذات الأصول المصرية تعتزم الترشح لرئاسة الكتلة النيابية للحزب في البرلمان الألماني (بوندستاغ). وهي تعمل كمحامية ومتحدثة باسم الكتلة لشؤون حماية المستهليكن والحيوان.

Deutschland Abgeordnete Amira Mohamed Ali (Die Linke) (Imago Images/C. Spicker)

تعتزم أميرة محمد علي، النائبة البرلمانية عن حزب اليسار الألماني المعارض المنحدرة ذات الأصول المصرية، الترشح لرئاسة الكتلة البرلمانية لحزبها في البرلمان الألماني "بوندستاغ" خلفا لرئيسة الكتلة الحالية سارة فاغنكنشت. وجاء في خطاب النائبة الموجه لأعضاء الكتلة البرلمانية لحزبها: "قررت الترشح لانتخاباتنا لرئاسة الكتلة البرلمانية المقررة في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر (الجاري)".

مختارات

بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيسة كتلته البرلمانية من منصبيها، طالبت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض بإجراء انتخابات جديدة، واصفة الحكومة بأنها تعاني من "الشلل الداخلي". (04.06.2019)

زعيمة يسارية شابة ذات مواقف إشكالية حتى داخل حزبها، إنها سارة فاغنكنيشت. ولعل أكثر الانتقادات التي وجهت إليها هو موقفها من ملف اللاجئين حيث اتهمها البعض بتبني سياسات شعبوية. فاغنكنيشت أسست حركة يسارية عابرة للأحزاب. (04.08.2018)

وجاء في خطاب أميرة محمد علي لأعضاء الكتلة البرلمانية أيضا: "في أوقات التحول اليميني المسكوت عنه وتنامي معاداة السامية والعنصرية" يكون مهما بالنسبة لي "أن نوضح على أي جانب نقف". وأضافت أنها ترى "أن الأشخاص الذين يمرون بهذه الخبرات بشكل شخصي مثلي والذين يجلبون معهم القدرات على تحمل مسؤولية القيادة السياسية، ينبغي عليهم القيام بذلك أيضا".

وتابعت النائبة اليسارية في خطابها أن الكتلة البرلمانية سيمكنها تحقيق المزيد، "عندما نعمل سويا بشكل أكبر وأكثر اتساقا بدلا من تثبيط بعضنا البعض. وأرى أن دعم هذا التعاون يعد مهمة محورية بالنسبة لرئاسة الكتلة البرلمانية".

يذكر أن نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب كارن لاي أعلنت ترشحها أيضا لخوض هذه الانتخابات من قبل.

ويشار إلى أن أميرة محمد علي وُلدت في هامبورغ شمالي ألمانيا عام 1980 لأب مصري وأم ألمانية، وتعيش منذ أعوام طويلة في مدينة أولدنبورغ بولاية سكسونيا السفلى، وتعمل محامية ومتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار عن شؤون حماية الحيوان وحماية المستهلك، كما أنها نائبة بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" منذ عام 2017.

م.أ.م/ ع.ج ( د ب أ)

  • Deutschland Merkel und Schulz zum TV-Duell eingetroffen (Reuters/F. Bensch)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    اعتماد كبير على التبرعات

    تلعب التبرعات –بالإضافة لدعم الدولة الذي تحصل عليه جميع الأحزاب الأخرى- دوراً مهماً في تمويل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي ترأسه المستشارة أنغيلا ميركل. وبلغت التبرعات التي حصل عليها الحزب في عام 2017 وحده، أكثر من مليوني يورو. أما تكاليف الحملة الانتخابية للحزب لانتخابات 2017 فقدرت بنحو 20 مليون يورو، وفقا لبيانات الحزب نفسه.

  • Seehofer und Merkel (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    سرية تكاليف الحملة الانتخابية

    أما حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (الحزب البافاري)، الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي، والذي يشكل معه ما يعرف بـ"الاتحاد المسيحي"، فلم يكشف عن تكلفة حملته الانتخابية لأسباب استراتيجية داخله. لكن توقعات الخبراء، التي تعتمد على حملة الحزب الأخيرة في عام 2013، تشير إلى أن تكلفة الحملة الانتخابية هذا العام تقدر بنحو تسعة ملايين يورو.

  • Deutschland Wahlplakaten vom SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    الحزب الاشتراكي يكسب أموالاً بنفسه

    تكلفة الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال انتخابات عام 2013، تفوقت على كافة الأحزاب الأخرى وبلغت تحديداً 23 مليون يورو. وارتفعت إلى 24 مليون يورو خلال الحملة الانتخابية الحالية. وبدلا من الاعتماد بشكل كبير على التبرعات، يكسب الحزب الاشتراكي بنفسه أموالاً من خلال المشاركة في مؤسسات مختلفة، وهو ما يدر على الحزب سنوياً نحو مليوني يورو.

  • Deutschland Bundestagswahl - Wahlplakate FDP Lindner (picture alliance/dpa/S. Gollnow)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    اعتماد أساسي على التبرعات

    الحزب الديمقراطي الحر هو الآخر يعتمد بشكل كبير على التبرعات مثل الحزب المسيحي الديمقراطي، وتلقى الحزب خلال العام الجاري وحده، أكثر من 1.5 مليون يورو من كبار المتبرعين. ورغم قلة ميزانية الحملة الانتخابية للحزب مقارنة بالأحزاب الأخرى، والتي بلغت نحو خمسة ملايين يورو، إلا أن حملة الحزب هذا العام جذبت الاهتمام بشكل واضح.

  • Bildergalerie Bündnis 90 Die Grünen Luftballons (picture alliance / dpa)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    حملة انتخابية بأقل تكلفة ممكنة

    ميزانية الحملة الانتخابية لحزب الخضر كانت ضئيلة أيضا مقارنة بأحزاب أخرى، إذ بلغت هذا العام، بناء على أقوال الحزب ذاته، نحو 5.5 مليون يورو، مقارنة بنحو خمسة ملايين يورو خلال انتخابات 2013.

  • DW BTW-Reise Chorweiler Güldane Tokyürek Die Linke (DW/P. Böll)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    أعضاء الحزب يمولون حملته الانتخابية

    اختلاف واضح في طريقة تمويل حزب "اليسار"، الذي لا يعتمد على التبرعات وإنما على مساهمات الأعضاء، والتي تشكل نحو 34 بالمئة من مصادر دخل الحزب. وأنفق "اليسار" نحو 6.5 مليون يورو على الحملة الانتخابية لهذا العام، مقارنة بنحو 4.5 مليون يورو خلال انتخابات 2013.

  • Deutschland AFD Wahlkampfveranstaltung in Magdeburg (DW/M. Sileshi Siyoum)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    حيلة مذهلة- بيع الذهب لأجل المال!

    ابتكر حزب البديل من أجل ألمانيا، طريقة جديدة لتمويل نفسه، تعتمد على بيع الذهب للأعضاء بالحزب؛ بحجة أن الذهب أكثر أمناً من اليورو، الذي يعارضه الحزب أصلاً. وحصل الحزب من خلال عمليات البيع – التي تم منعها مؤخراً- على نحو مليوني يورو، تستخدم في تمويل الحملة الانتخابية، التي تشير تقديرات إلى أنها بلغت نحو ثلاثة ملايين يورو.

  • Deutschland Wahlplakate Schulz Merkel (picture-alliance/F. May)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    تبرع غير مباشر

    في الوقت نفسه يحقق الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مكاسب أيضا من خلال "الرعاية". فعن طريقها تحصل أحزاب على دعم مالي من شركات ومؤسسات، يتمثل في توفير مساحات للوحات الدعاية والإعلان للحزب. ينتقد الكثيرون غياب الشفافية في هذه الطريقة. ويتخلى حزب "اليسار" تماماً عن فكرة "الرعاية"، التي تلعب دورا محدودا بالنسبة لأحزاب أخرى مثل الخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي).

  • Symbolbild Wahlurne Bundestagswahl (picture-alliance/dpa/J. Güttler)

    كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

    مبلغ مقابل كل صوت!

    تشارك الدولة أيضا في تمويل الحملات الانتخابية، لكن بعد انتهاء الانتخابات، إذ يحصل كل حزب على مبلغ معين (83 سنتاً) مقابل كل صوت يحصل عليه في الانتخابات. وهي طريقة يمكن للأحزاب من خلالها تعويض تكلفة الحملات الانتخابية. اعداد: تابيا برونته/ ابتسام فوزي


مختارات

كيف تمول الأحزاب الألمانية حملاتها الانتخابية؟

لوحات الدعاية للمرشحين في الشوارع والمؤتمرات الانتخابية والشرح المفصل لبرامج الأحزاب، كلها أمور تكلف الأحزاب مبالغ طائلة. فمن أين تأتي الأحزاب الألمانية بالمال اللازم لتمويل حملاتها الانتخابية؟ (23.09.2017)  

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