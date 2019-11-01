نائبة ألمانية ذات أصول مصرية تترشح لرئاسة كتلة حزبها في البرلمان

تعتزم أميرة محمد علي، النائبة البرلمانية عن حزب اليسار الألماني المعارض المنحدرة ذات الأصول المصرية، الترشح لرئاسة الكتلة البرلمانية لحزبها في البرلمان الألماني "بوندستاغ" خلفا لرئيسة الكتلة الحالية سارة فاغنكنشت. وجاء في خطاب النائبة الموجه لأعضاء الكتلة البرلمانية لحزبها: "قررت الترشح لانتخاباتنا لرئاسة الكتلة البرلمانية المقررة في الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر (الجاري)".

وجاء في خطاب أميرة محمد علي لأعضاء الكتلة البرلمانية أيضا: "في أوقات التحول اليميني المسكوت عنه وتنامي معاداة السامية والعنصرية" يكون مهما بالنسبة لي "أن نوضح على أي جانب نقف". وأضافت أنها ترى "أن الأشخاص الذين يمرون بهذه الخبرات بشكل شخصي مثلي والذين يجلبون معهم القدرات على تحمل مسؤولية القيادة السياسية، ينبغي عليهم القيام بذلك أيضا".

وتابعت النائبة اليسارية في خطابها أن الكتلة البرلمانية سيمكنها تحقيق المزيد، "عندما نعمل سويا بشكل أكبر وأكثر اتساقا بدلا من تثبيط بعضنا البعض. وأرى أن دعم هذا التعاون يعد مهمة محورية بالنسبة لرئاسة الكتلة البرلمانية".

يذكر أن نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب كارن لاي أعلنت ترشحها أيضا لخوض هذه الانتخابات من قبل.

ويشار إلى أن أميرة محمد علي وُلدت في هامبورغ شمالي ألمانيا عام 1980 لأب مصري وأم ألمانية، وتعيش منذ أعوام طويلة في مدينة أولدنبورغ بولاية سكسونيا السفلى، وتعمل محامية ومتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار عن شؤون حماية الحيوان وحماية المستهلك، كما أنها نائبة بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" منذ عام 2017.

م.أ.م/ ع.ج ( د ب أ)