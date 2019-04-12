 نائبات بريطانيات يدعمن ميغان ماركل في مواجهة الإعلام | عالم المنوعات | DW | 30.10.2019

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منوعات

نائبات بريطانيات يدعمن ميغان ماركل في مواجهة الإعلام

رغم هيمنة قضية البريكست على المناقشات الدائرة في بريطانيا حاليا، إلا أن 72 نائبة برلمانية، وجدن الوقت، للتضامن مع ميغان ماركل بهذه الطريقة، في معركتها مع الصحافة الشعبية البريطانية.

Symbolbild: Meghan kritisiert Journalisten (picture-alliance/J. Rainford)

أعربت نائبات بريطانيات عن دعمهن لدوقة ساكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، في رسالة  تضامنية معها في مواجهة طريقة تعاطي بعض الصحف البريطانية مع الأخبار المتعلقة بها. أكثر من 70 نائبة وقعن على رسالة  مفتوحة  يعربن فيها عن تضامنهن ضد " الطبيعة التي غالبا ما تكون بغيضة ومضللة للقصص التي يتم طباعتها في صحفنا الوطنية بشأنك وبخصوص شخصيتك وأسرتك".

وأضافت الرسالة أن بعض المقالات بشأن ميغان" تنطوي على ما يمكن وصفه بنبرات استعمارية عفا عليها الزمن". وجاء في الرسالة " نتوقع أن تتمتع وسائل الإعلام الوطنية بالنزاهة لكى تعرف "حقيقة الأمر" عندما تكون هناك قصة تصب في المصلحة العامة وعندما تكون بهدف السعي للنيل من سيدة بدون سبب".

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زوار من كل مكان يتوافدون على قلعة ويندسور التي احتضنت الزفاف الملكي

كانت ميغان / 38 عاما/  تحدثت عن مرورها بـ "وقت صعب" من أجل التعامل مع التعاطي الإعلامي على مدار العامين الماضيين، وذلك خلال فيلم وثائقي أذاعته قناة أي تي في البريطانية، كما تقدم الأمير هاري مطلع الشهر الجاري، بشكوى ضد اثنين من دور النشر البريطانية بتهمة الاستماع بشكل غير مشروع لرسائل هاتفية.

يذكر أن ميغان تزوجت من الأمير هاري / 35 عاما/ في آيار/مايو 2018، وأنجبت طفلهما الأول آرتشي في آيار/مايو الماضي.

ا.ف/ ط.أ (د.ب.أ)

  • Prince Harry and Meghan with Baby (Reuters/D. Lipinski)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    ارتشي هاريسون ماونتباتن وندسور في المرتبة السابعة لتولي العرش

    قام الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل بتقديم مولودهما الجديد للجمهور، ووصفت الأم ميغان ولادة طفلها بأنه أشبه بالحلم الذي رأى النور. وكشف القصر الملكي عن اسم المولود، وهو ارتشي هاريسون ماونتباتن وندسور، الذي يأتي في المرتبة السابعة لتولي العرش البريطاني.

  • UK Royal Baby (Reuters/J. Stillwell)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    الأمير لويس أمير مقاطعة كامبريدج في المرتبة الخامسة لتولي العرش

    بخلاف الأمير هاري قام أخوه الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة مقاطعة كامبريدج، بتقديم طفلهما الثالث لويس للجمهور في 23 أبريل/ نيسان 2018 بعد سبع ساعات على ولادته، وصادفت ولادته الاحتفال بعيد القديس جورج. وأطلقا على المولود الجديد اسم لويس آرثر تشارلز، ويأتي في المرتبة الخامسة لتولي العرش البريطاني، وسيُعرف فيما بعد باسم الأمير لويس.

  • Bildergalerie Prinz George, Catherine und William in Neuseeland und Australien

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    الأمير جورج في المرتبة الثالثة لتولي العرش

    أنجبت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج مولودها الأول الذي بات يُعرف رسمياً باسم الأمير جورج ألكسندر لويس في 22 يوليو/ تموز 2013 ، ويأتي في المرتبة الثالثة لتولي العرش البريطاني بعد جده الأمير تشارلز وأبيه الأمير ويليام.

  • Princess Charlotte aged one (picture-alliance/dpa/Hrh The Duchess Of Cambridge/Han)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    الأميرة شارلوت إليزابيث ديانا في المرتبة الرابعة لتولي العرش

    ولدت الأميرة شارلوت إليزابيث ديانا في 2 مايو/ أيار 2015، وأعلن القصر الملكي عن اسمها الذي يحمل في طياته تكريماً لجدتيها الملكة إليزابيث والأميرة ديانا. ظهرت هذه الصورة للأميرة شارلوت في عام 2016 وهي في العام الأول من عمرها. تظل الأميرة شارلوت في المرتبة الرابعة لتولي العرش البريطاني على الرغم من وجود شقيقها الحديث الولادة.

  • queen Elizabeth as a baby (picture-alliance)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    الملكة المبتهجة

    صورة الملكة إليزابيث الثانية وهي في حضن والدتها إليزابيث دوقة مقاطعة يورك، الملكة إليزابيث الثانية هي إبنة الملك جورج الخامس، ولدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 إبريل/ نيسان 1926 واحتفلت قبل فترة قصيرة بعيد ميلادها الثاني والتسعين.

  • Prince Philip (picture alliance)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    صاحب السمو الملكي الأمير فيليب

    وُلِدَ هذا الطفل في 10 يونيو/ حزيران 1921 ولم يكن من المتوقع أنه في المستقبل وبعد 25 عاماً سيتقدم لطلب الزواج من الملكة إليزابيث الثانية وأنه سيحمل لقب دوق أدنبره، الأمير فيليب هو إبن الأمير اليوناني آندرو، وإبن أخ ملك اليونان قسطنطين الأول الذي تنازل عن العرش اليوناني عقب وقوع انقلاب عسكري. تخرج الأمير من الكلية الملكية البحرية ويبلغ السادسة والتسعين من عمره.

  • Prince Charles as a baby (picture-alliance)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    هل عرفتم لمن هذه الصورة؟

    إنها صورة تشارلز فيليب آرثر جورج المعروف باسم الأمير تشارلز، وُلِدَ في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 1948، تولت والدته الملكة إليزابيث الثانية مقاليد العرش عندما كان الأمير تشارلز في الرابعة من عمره، ويحمل الأمير تشارلز لقب دوق كورنوول، ويأتي في المرتبة الأولى لخلافة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

  • Pincess Diana as a baby (picture-alliance)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    أميرة القلوب

    هذه الطفلة ستنضم لاحقاً إلى العائلة المالكة. وُلِدَت ديانا فرانسيس سبنسر التي ستُعرف فيما بعد بالليدي ديانا في 1 يوليو/ تموز 1961. تزوجت في عام 1981 من الأمير تشارلز، وشاهد حفل الزفاف أكثر من 750 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، لقيت الأميرة ديانا حتفها إثر حادث سير أليم في 31 أغسطس / آب 1997، ولازالت قصة وفاتها تُلقي بظلالها القاتمة على العائلة الملكية حتى الآن.

  • Prince William as a baby (picture-alliance)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    الأمير صاحب الإبتسامة الدائمة

    وُلِدَ الأمير ويليام آرثر فيليب لويس ماونتباتن وندسور في 21 يونيو/ حزيران، وعقب انفصال والديه في عام 1992 عاش الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري في قصر كنسينغتون. وبدون شك كانت والدتهما الأميرة ديانا ستفتخر بهما وبأحفادها لوكانت لا تزال على قيد الحياة.

  • Prince Harry as a baby (picture-alliance/dpa)

    من الأجمل بين أطفال العائلة المالكة في بريطانيا؟

    هاري أمير شعبي

    اسمه الحقيقي هو: الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد ماونتباتن وندسور. غير أن الجميع يفضلون أن يسمونه بالأمير هاري. ولد الطفل ذو الشعر الأشقر في 15سبتمبر/ أيلول 1984. تميزت فترة مراهقة الأمير هاري بالصخب وكانت سيرته تتصدر عناوين الصحف الشعبية غير أن سلوكه تبدل بعد زواجه من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل. الكاتب: غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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