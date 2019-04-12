نائبات بريطانيات يدعمن ميغان ماركل في مواجهة الإعلام

أعربت نائبات بريطانيات عن دعمهن لدوقة ساكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، في رسالة تضامنية معها في مواجهة طريقة تعاطي بعض الصحف البريطانية مع الأخبار المتعلقة بها. أكثر من 70 نائبة وقعن على رسالة مفتوحة يعربن فيها عن تضامنهن ضد " الطبيعة التي غالبا ما تكون بغيضة ومضللة للقصص التي يتم طباعتها في صحفنا الوطنية بشأنك وبخصوص شخصيتك وأسرتك".

وأضافت الرسالة أن بعض المقالات بشأن ميغان" تنطوي على ما يمكن وصفه بنبرات استعمارية عفا عليها الزمن". وجاء في الرسالة " نتوقع أن تتمتع وسائل الإعلام الوطنية بالنزاهة لكى تعرف "حقيقة الأمر" عندما تكون هناك قصة تصب في المصلحة العامة وعندما تكون بهدف السعي للنيل من سيدة بدون سبب".

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كانت ميغان / 38 عاما/ تحدثت عن مرورها بـ "وقت صعب" من أجل التعامل مع التعاطي الإعلامي على مدار العامين الماضيين، وذلك خلال فيلم وثائقي أذاعته قناة أي تي في البريطانية، كما تقدم الأمير هاري مطلع الشهر الجاري، بشكوى ضد اثنين من دور النشر البريطانية بتهمة الاستماع بشكل غير مشروع لرسائل هاتفية.

يذكر أن ميغان تزوجت من الأمير هاري / 35 عاما/ في آيار/مايو 2018، وأنجبت طفلهما الأول آرتشي في آيار/مايو الماضي.

ا.ف/ ط.أ (د.ب.أ)