 مژده جمالزاده.. أفغانية كندية تطالب بحقوق المرأة بالغناء! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 07.09.2021

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ثقافة ومجتمع

مژده جمالزاده.. أفغانية كندية تطالب بحقوق المرأة بالغناء!

اضطرت للرحيل وهي طفلة ولكن هجرتها مع أسرتها لم تكسر يوما الرابط الذي جمعها ببلدها. المطربة الأفغانية الكندية مژده جمالزاده تحدثت لموقع دويتشه فيله DW عن الوضع في أفغانستان والتهديد بقتلها لتناولها قضايا المرأة.

المطربة الأفغانية الكندية مژده جمالزاده

المطربة الأفغانية الكندية مژده جمالزاده تحدثت لـ DW عن الوضع في أفغانستان.

منذ أكثر من ثلاثة عقود، اضطرت "مژده جمالزاده Mozhdah Jamalzadah" للرحيل مع أسرتها عن أفغانستان بعد سقوط البلاد في حرب أهلية أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي. هربت الأسرة الأفغانية أولا إلى باكستان، لترحل من هناك لاحقا نحو كندا حيث استقرت بمدينة فانكوفر.

وبعد سنوات من متابعة أخبار بلادها في المهجر، قررت جمالزاده دراسة الصحافة. إلا أن الشابة الأفغانية سرعان ما استبدلت حلمها بالعمل في مجال الإعلام بحلم آخر، إذ أدركت أن الغناء ربما يكون وسيلة "أسرع وأكثر تأثيرا" لإيصال رسائلها السياسية.

وفي حوار أجراه موقع دويتشه فيله DW معها، تقول جمالزاده إن قراراها بالدخول لعالم الموسيقى كان لرغبتها في رفع الوعي لدى الأفغان حول دور المرأة "والتذكير بأن النساء تمثلن جزءا كبيرا من المجتمع"، على حد تعبيرها.

وتمكنت جمالزاده من العودة لبلادها عام 2009. وفي مواجهة القيود المفروضة على الكثير من النساء في المجتمع الأفغاني، أصدرت أغنيتها الأولى "شير باشا Sher bacha" حيث ظهرت في النسخة المصورة وهي ترقص مرتدية فستانا بلا أكمام فيما وصفته بالأمر ”المستفز"، على حد تعبيرها.

واستطاعت المطربة الشابة بأغنيتها الأولى أن تلفت الانتباه إليها، إلى أن قام والدها بتأليف أغنيتها الثانية عن النساء في أفغانستان لتحقق بها نجاحا كبيرا. وتعتبر الأغنية الثانية سياسية حيث تطالب بكلمات رقيقة بتقدير المرأة و"عدم كسر أجنحتها". وتقول جمالزاده: ”تفاجأت وصُدمت من أن رجالا ونساء في أفغانستان من أعمار مختلفة كانوا داعمين للغاية وأحبوا الأغنية".

ولما حققته من نجاح، حصلت جمالزاده على فرصة لتقديم برنامج على قناة تليفزيونية جديدة بالعاصمة كابول. وبظهورها على الشاشة الصغيرة، حاولت الشابة الأفغانية تناول العديد من الملفات الشائكة كالعنف ضد الأطفال والعنف المنزلي والزواج المبكر. ولكن في المقابل تلقت المطربة والإعلامية الأفغانية التهديدات بشكل متكرر، على حد وصفها، والتي وصلت لحد الاتصال بالمحطة و"التهديد بنسف المقر".

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أفغانستان: طالبان تقمع مظاهرات مطالبة بحقوق النساء

ورغم ذلك، ترى جمالزاده أن المرأة الأفغانية، ما قبل عودة حركة طالبان للحكم، استطاعت أن تحقق بعض النجاحات للحصول على حقوقها.

وفي عام 2012، ظهرت إشاعة حول مقتل جمالزاده بعد "اغتصابها وتقطيع أذنيها وأنفها وإطلاق النار عليها حتى الموت"، لتكون السبب في رحيلها عن أفغانستان.

وكانت الإشاعة قد انتشرت خلال تواجد المطربة ومقدمة البرامج في كندا، لكنها أصرت حينها على الرجوع للعاصمة الأفغانية بعد معرفتها بالأمر. وفور عودتها لأفغانستان، حذرت السفارة الكندية جمالزاده من خطورة الموقف وأوضحت لها أنها لن تقدر على حمايتها هناك وأوصتها بالرحيل.

وعادت جمال زاده إلى كندا وتوقف برنامجها التليفزيوني في كابول. ولم تجد المطربة الأفغانية أمامها سوى العودة للغناء، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت في انتشار رسائل جمالزاده السياسية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار تقول: "الأشياء تتغير. عقول الناس تتغير. ولكن أكثر ما أخشاه الآن هو أن كل ذلك المجهود، مجهود المجتمع الدولي والأفغان أنفسهم من أجل تقدم النساء وحقوق المرأة يعود للصفر".

ماناسي غوبالاكريشنان / د.ب

  • Film still from 'Hava, Maryam, Ayesha': a woman on a Kabul rooftop looking at pigeons.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "هافا" - إنتاج عام 2019

    هو أخر أفلام المخرجة الأفغانية ساهرا كريمي، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا للأفلام عام 2019. ويحكي الفيلم قصة ثلاث سيدات يعشن في كابول، محاطين بثلاثة سياقات اجتماعية مختلفة، وتتعامل كل منهن بطريقتها مع حملها. وقبل سقوط العاصمة الأفغانية تحت سيطرتهم، وجهت صانعة الفيلم خطابا مفتوحا للعالم تحذر فيه من حركة طالبان. وتمكنت المخرجة الافغانية من الرحيل والتوجه للعاصمة الأوكرانية كييف.

  • Film still from 'Osama' (2003) - a young person holding a bucket in a mountainous desert landscape.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "أسامة" - إنتاج عام 2003

    تحت حكم طالبان من عام 1996 وحتى 2001، منعت الحركة النساء من العمل في أغلب المجالات بما حرم الأسر، التي فقدت عائلها من الرجال بسبب الصراع، من الدخل الذي كانت المرأة تتحصل عليه سابقا من عملها. ويحكي فيلم "أسامة" قصة فتاة اضطرت للتنكر كصبي لتتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. ويعتبر الفيلم العمل السينمائي الأول الذي يتم تصويره بالكامل في أفغانستان منذ عام 1996، إذ منعت الحركة أنذاك أيضا إنتاج الأفلام.

  • Film still from 'The Breadwinner' - cartoon figures, a young girl with a headscarf embraced by an older man in Afghan dress.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "المُعيل" - إنتاج عام 2017

    أصدرت كارتون صالون، وهي شركة إنتاج سينمائي أيرلندية حاصلة على عدة جوائز، فيلم رسوم متحركة مأخوذ عن رواية "المُعيل" للكاتبة ديبورا إليس. وتحكي الرواية قصة فتاة تتنكر في زي صبي حتى تتمكن من العمل ومساعدة أسرتها. وعملت الممثلة الأمريكية أنجيلنا جولي كمنتج منفذ للفيلم، والذي تم ترشيحه لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

  • Film still from 'The Kite Runner' - people crowded along a snowy path while children fly a kite.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "عداء الطائرة الورقية" - إنتاج عام 2007

    الفيلم مأخوذ عن الرواية الشهيرة، التي تحمل نفس الأسم، للكاتب خالد حسيني، ومن إخراج المخرج الألماني السويسري مارك فورستر. ويتناول الفيلم مفاهيم واسعة كالشعور بالذنب والرغبة في التكفير عنه من خلال عرض ما شهدته أفغانستان من أحداث على مدار نصف قرن بداية بإنهيار الملكية، مرورا بالغزو الروسي، ووصولا إلى وصول طالبان للسلطة.

  • Film still from 'Kandahar' (2001) - a woman wearing a burqa.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "قندهار" - إنتاج عام 2001

    الفيلم من إخراج محسن مخملباف، والذي يعد ضمن أفضل مخرجي إيران، ويحكي قصة سيدة أفغانية كندية تقرر العودة لأفغانستان لتمنع شقيقتها من الانتحار. لم يلقى "قندهار" الكثير من الاهتمام عند عرضه للمرة الاولى بمهرجان كان السينمائي عام 2001. ثم وقعت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول لتثير الرغبة في التعرف أكثر عما يدور في أفغانستان والمصاعب التي تواجهها المرأة هناك.

  • Film still 'At Five in the Afternoon' - rows of women wearing a burqa and sitting on mats in the sand behind book stands, with an elderly bearded man alone in the first row.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في الساعة الخامسة بعد الظهر" - إنتاج عام 2003

    بعد ذلك بعامين وفي مهرجان كان أيضا، عرضت المخرجة سميرة ماكملباف، إبنة المخرج الإيراني محسن ماكملباف، فيلمها عن أفغانستان. ويحكي الفيلم قصة شابة أفغانية تعيش بالعاصمة الممزقة بسبب الحرب وتحلم بأن تصبح يوما رئيسة لبلادها. وبعد هزيمة طالبان، تسعى الفتاة للتعلم من أجل تحقيق حلمها. وتم تصوير الفيلم في العاصمة الأفغانية كابول.

  • Film still from 'In This World' - a boy standing against a wall with his arms crossed.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "في هذا العالم" - إنتاج عام 2002

    يحكي الفيلم قصة طفلان لاجئان أفغانيان خلال رحلتهما للهجرة غير القانونية من مخيم اللجوء في باكستان إلى لندن. الفيلم من إخراج مايكل وينتربوتم، وتم تصويره كفيلم تسجيلي من بطولة ممثلين هاوين غير محترفين. وحاز الفيلم على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين للسينما عام 2003، كما حصل أيضا على جائزة البافتا لأفضل فيلم أجنبي.

  • Film still 'Lone Survivor' - Mark Wahlberg as a bloodied US Navy Seal holding the hand of a man in traditional Afghan dress who's gesturing him to keep quiet.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "الناجي الوحيد" - من إنتاج عام 2013

    الفيلم مأخوذ عن قصة الجندي بالبحرية الأمريكية ماركوس لوتريل ومشاركته في عملية "الأجنحة الحمراء"، التي استهدفت مجموعة من مقاتليي طالبان بمقاطعة كونار الأفغانية عام 2005. وجسد الممثل مارك والبيرغ في الفيلم شخصية لوتريل، والذي كان الناجي الوحيد بعد مقتل جميع زملائه في كمين نُصب لهم.

  • Rambo III (1988), Rambo with a weapon and his friend in a rocky space.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    "رامبو" - إنتاج عام 1988

    تدور أحداث الفيلم الثالث من سلسلة "رامبو"، بطولة النجم سيلفستر ستالون خلال الحرب السوفيتية في أفغانستان، حيث يتوجه رامبو إلى هناك لإنقاذ قائده السابق من يد القوات السوفيتية "عديمة الرحمة". وعادت من جديد هذا الأسبوع روايات سابقة عن أن الفيلم حمل في البداية إهداء إلى "المقاتلين المجاهدين الشجعان" ليتم تعديله بعد هجمات 11 سبتمبر ليكون الإهداء إلى "الشعب الأفغاني ولكن أكد البعض عدم صدق تلك المعلومة.

  • Film still from 'Charlie Wilson's War' - Tom Hanks speaking on an 1980s cell phone at an election celebration, various people smiling in the background.

    كيف عرضت السينما العالمية "مأساة" أفغانستان؟

    فيلم "حرب شارلي ويلسون" - إنتاج عام 2007

    في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق ريغان، دعمت الولايات المتحدة المجاهدين الأفغان في مواجهة الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الفيلم يقوم الممثل الأمريكي توم هانكس بلعب دور عضو الكونغرس الأمريكي شارلي ويلسون، واحد من أهم مؤيدي برنامج التمويل الأمريكي للمجاهدين الذي استمر حتى عام 1991. إليزابيث غرينير - دينا البسنلي


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