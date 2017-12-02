مُولد كهرباء متنقل ـ ابتكار لتوليد الطاقة من رؤوس الرجال الصلع!

أطلقت شركة إسبانية ناشئة، بالتعاون مع جامعة فالنسيا التقنية، مشروع تكنولوجيا غريبة من نوعها يمكن من خلالها توظيف الصلع لدى الرجال من أجل توليد طاقة متجددة باستخدام أشعة الشمس.

التكنولوجيا الجديدة، التي مازالت قيد التجربة والتطوير، تم اختبارها على 42 رجلا وحققت نتائج فاقت التوقعات، وفقا لما ذكره موقع There is news . وأعلنت الشركة الإسبانية أن نظام التشغيل سيكون متاحا لعرضه للبيع في صيف العام الحالي 2019.

وتقوم التكنولوجيا على استخدام الصلع كسطح يلتقط أشعة الشمس ثم يحوله إلى طاقة يتم تخزينها ببطاريات صغيرة يحملها المستخدم معه، بحيث يمكن استخدام تلك الطاقة لاحقا لأغراض متعددة مثل شحن الهاتف المحمول.

إلا أن توليد هذا النوع من الطاقة سيتطلب من الرجل زراعة شريحة صغيرة في الرأس، من خلال إجراء عملية جراحية بسيطة، من أجل التمكن من تحويل أشعة الشمس الساقطة على الرأس إلى طاقة يمكن استخداماها لاحقا.

ووفقا لموقع مجلة Innovators، يمكن للرؤوس الصلعاء أن تعمل بشكل أكثر كفاءة من ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة بشبكات توليد الطاقة، حيث تقوم بعكس أشعة الشمس بقوة وبسرعة.