 ميون أول صالون أدبي بتعز | DW الأخبار | DW | 12.08.2022

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ميون أول صالون أدبي بتعز

ميّون صالون أدبي ينظمه شباب وشابات في مدينة تعز اليمنية مرة كل شهر، يجمع شعراء وأدباء ومثقفين وموسيقيين في واحة بعيدة عن الحرب

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