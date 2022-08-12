ميون أول صالون أدبي بتعز

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ميّون صالون أدبي ينظمه شباب وشابات في مدينة تعز اليمنية مرة كل شهر، يجمع شعراء وأدباء ومثقفين وموسيقيين في واحة بعيدة عن الحرب
سيرجي شيركس موسيقي ومصور من ميليتوبول، وهي مدينة اجتاحتها قوات الاحتلال الروسي وبسطت سيطرتها عليها. يحكي الفنان الأوكراني، كيف تغيرت حياته بعد الحرب، وكيف يقضي يومه رفقة والدته وجدته داخل غرفة في نزل بعد نزوحهم.
"سأجد طريق المنزل حتى لو كانت كل الطرق مدمرة"، من كلمات أغنية الفرقة الأوكرانية التي فازن بمسابقة "يوروفيجن"، وسط أجواء مؤثرة. كلمات الأغنية كتبت قبل الحرب التي تغرق فيها أوكرانيا، لكنها ألهبت أجواء المسابقة الأوروبية.
في اليمن وعلى وقع التقاليد وويلات الحرب يكاد الاهتمام بالفن أن يختفي لولا جهد فردي هنا وآخر هناك. بضعة شابات مع مدرسهن الوحيد يحاولون مواجهة الواقع المرير بشيء من بهجة العزف وتعلّم الموسيقى.
بعد رحلة طويلة حافلة للغاية ومليئة بالإبداع والشعر والمطارات والتعذيب والهروب، توفي الشاعر العراقي الكبير مظفر النّواب عن عمر ناهز 88 عاماً بإحدى مستشفيات الإمارات التي استقر بها إلى حين وافته المنية.
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