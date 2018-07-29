ميونيخ: 32 ألف مسافر ألغيت رحلاتهم بسبب شخص واحد

أعلن مطار ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم الأحد (29 تموز/ يوليو) أن نحو 330 رحلة جوية قد ألغيت على خلفية احتياطات أمنية في المطار في الفترة، بين صباح أمس السبت وحتى ظهر اليوم الأحد، بسبب تسلل امرأة إلى داخل المطار دون المرور بعملة التفتيش المعتادة.

وقال متحدث باسم المطار اليوم إن أكثر من 32 ألف راكب تأثر بهذه الإلغاءات. وأشار إلى أن عملاء شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" كانوا ضمن أكثر المتضررين بصفة خاصة من هذه الإلغاءات، بحسب تقييمه.

ولكن ليس هناك أعداد رسمية صادرة من شركة "لوفتهانزا" حتى الآن. وكانت أجواء من الفوضى سادت مطار ميونخ، ثاني أكبر مطارات ألمانيا، أمس السبت بسبب إخلاء صالتي مغادرة بالمطار بعد أن تسللت امرأة إلى مجال الأمن دون تفتيش لأسباب غير معروفة حتى الآن.

نام البعض في أروقة المطار.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية أمس إن إخلاء الصالة رقم 2 وإعادتها للتشغيل استمر عدة ساعات، بعد أن تسللت امرأة إلى الصالة دون أن يتم تفتيشها. وظلت السلطات تبحث عن المرأة لمدة طويلة ما أدى إلى تأخير الركاب المتجهين لقضاء عطلاتهم الصيفية تأخيرا كبيرا. وبسبب بدء العطلات الصيفية في ولاية بافاريا، كانت هناك أعداد كبيرة من الأشخاص في المطار. ولم يعد الوضع في حركة الملاحة الجوية من مدينة ميونخ وإليها إلى حالته الطبيعية إلا على نحو تدريجي اليوم أيضا.

ع.خ/ ف.ي (د ب ا)