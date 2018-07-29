ميونيخ: 32 ألف مسافر ألغيت رحلاتهم بسبب شخص واحد

ألغى مطار ميونيخ 330 رحلة وتأثر أكثر من 32 ألف شخص، بعد تسلل امرأة من دون تفتيش إلى داخل مطار ميونيخ. وما زاد الطين بلة، هو أن يوم السبت هو بداية العطلة الصيفية لتلاميذ المدارس، والكثير من العائلات حزمت حقائبها للسفر.
أعلن مطار ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم الأحد (29 تموز/ يوليو) أن نحو 330 رحلة جوية قد ألغيت على خلفية احتياطات أمنية في المطار في الفترة، بين صباح أمس السبت وحتى ظهر اليوم الأحد، بسبب تسلل امرأة إلى داخل المطار دون المرور بعملة التفتيش المعتادة.
وقال متحدث باسم المطار اليوم إن أكثر من 32 ألف راكب تأثر بهذه الإلغاءات. وأشار إلى أن عملاء شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" كانوا ضمن أكثر المتضررين بصفة خاصة من هذه الإلغاءات، بحسب تقييمه.
ولكن ليس هناك أعداد رسمية صادرة من شركة "لوفتهانزا" حتى الآن. وكانت أجواء من الفوضى سادت مطار ميونخ، ثاني أكبر مطارات ألمانيا، أمس السبت بسبب إخلاء صالتي مغادرة بالمطار بعد أن تسللت امرأة إلى مجال الأمن دون تفتيش لأسباب غير معروفة حتى الآن.
وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية أمس إن إخلاء الصالة رقم 2 وإعادتها للتشغيل استمر عدة ساعات، بعد أن تسللت امرأة إلى الصالة دون أن يتم تفتيشها. وظلت السلطات تبحث عن المرأة لمدة طويلة ما أدى إلى تأخير الركاب المتجهين لقضاء عطلاتهم الصيفية تأخيرا كبيرا. وبسبب بدء العطلات الصيفية في ولاية بافاريا، كانت هناك أعداد كبيرة من الأشخاص في المطار. ولم يعد الوضع في حركة الملاحة الجوية من مدينة ميونخ وإليها إلى حالته الطبيعية إلا على نحو تدريجي اليوم أيضا.
ع.خ/ ف.ي (د ب ا)
وقع اضطراب في حركة السفر بإحدى صالات مطار ميونخ بسبب إنذار على إثر عبور سيدة لبوابة بالصالة دون تفتشيها، حسب ما نقلت وسائل إعلام بافارية. وبعد إغلاق الصالة مؤقتاً أعلنت الشرطة عن إعادة تشغيل الصالة من جديد. (28.07.2018)