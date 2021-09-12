ميونيخ: مناهضو معرض السيارات يتهمون الشرطة بـ"العنف" و"القمع"

وجه مناهضو معرض السيارات الدولي في مدينة ميونيخ الألمانية في آخر يوم للمعرض اليوم الأحد (12 أيلول/سبتمبر 2021) انتقادات حادة لسلوك الشرطة مع تظاهراتهم.

وتحدث المناهضون للمعرض في تقييمهم لمظاهرات وفعاليات الأسبوع المنصرم عن تعرضهم لـ" العنف" و"القمع" من قبل الشرطة مشيرين إلى وجود العديد من حالات الإصابة بين صفوفهم. واتهم الناشطون الشرطة بـ"التقييد المنهجي للحريات الأساسية".

وكانت مصادمات وقعت بين الشرطة ونشطاء على هامش المظاهرات التي نظمها المناهضون لمعرض ميونيخ الدولي للسيارات يومي أمس السبت وأول أمس الجمعة وشارك فيها الآلاف للمناداة ببذل المزيد من الجهود لحماية المناخ.

من جانبها، بررت الشرطة استخدامها للهراوات ورذاذ الفلفل بأنه جاء نتيجة عوامل من بينها تعرض أفرادها لمضايقات من قبل المتظاهرين.

ورغم ذلك، توعد النشطاء بالتشويش على كل "فعالية للغسل الأخضر" مثل معرض السيارات الدولي في ميونيخ، وقالوا إن الاحتجاجات من أجل العدالة المناخية لم تنته بعد.

ويتهم هؤلاء النشطاء المعرض الدولي وشركات صناعة السيارات بالتقصير في حماية المناخ.

خ.س/أ.ح (د ب أ)