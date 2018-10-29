ميونيخ: تحقيقات مع ستة أشخاص للاشتباه باغتصابهم لفتاة قاصر

ذكرت تقارير إعلامية أن النيابة العامة في مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا تجري تحقيقات مع ستة شبان أفغان للاشتباه بقيامهم بالاعتداء جنسيا على فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما. واكتفى متحدث باسم الادعاء العام في ميونيخ بالقول إنه تم توقيف مجموعة من المشتبه بهم على ذمة التحقيق، رافضا الدخول في التفاصيل حفاظا على سلامة التحقيق، حسب قوله.

وحسب هذه التقارير الإعلامية فإن الاعتداء جنسيا على هذه الفتاة القاصر تم في عدة شقق في مدينة ميونيخ من قبل ستة رجال. وتضيف هذه التقارير بأن أحدهم هو صديقها السابق وأنها تعاني من مشاكل نفسية. وذكر تقرير لقناة " Bayerischer Rundfunk" البافارية والمعروفة اختصارا بـ "BR" اليوم الثلاثاء (30 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن هذه الاعتداءات حدثت قبل خمسة أسابيع.

وكانت قناة "BR" في ميونيخ وموقع صحيفة "آبندتسايتونغ" الإلكتروني قد ذكرا استنادا إلى معلومتهما الصحفية الخاصة أن مجموعة من خمسة أشخاص يقبعون في السجن على ذمة التحقيق وذلك بتهمة الإساءة جنسيا لفتاة قاصر بعمر 15 عاما، ما يعني الاعتداء عليها جنسيا. وأضافت القناة "BR" أن المشتبه بهم الخمسة هم لاجئون أفغان حصلوا على حق اللجوء في ألمانيا.

بيد أن موقع "شبيغل أونلاين" الإلكتروني ذكر أن المشتبه بهم في هذه الاعتداءات هم ستة أشخاص، تم اعتقال خمسة منهم، ويجري التحري عن الشخص السادس. وأضاف الموقع نقلا عن مصادر إعلامية بافارية أن أعمار المشتبه بهم تتراوح بين 20 و25 عاما ويواجهون تهمة اغتصاب فتاة قاصر.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)