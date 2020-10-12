 ميونيخ: القضاء يفتح مجدداً ملف فضيحة المنشطات الألمانية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.10.2020

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رياضة

ميونيخ: القضاء يفتح مجدداً ملف فضيحة المنشطات الألمانية

قالت محكمة في مدينة ميونيخ الألمانية إنها ستستأنف جلسات محاكمة أخصائي الطب الرياضي مارك إس في فضيحة المنشطات التي تعد الأكبر في تاريخ ألمانيا الرياضي وكشفت عن إصابات خطيرة.

محاكمة خبير الطب الرياضي مارك إس.

شملت الاتهامات الموجهة لخبير الطب الرياضي مارك إس. تسببه في حالة إصابة خطيرة

أعلنت المحكمة الجزئية في ميونيخ اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) أنه تقرر عقد جلسة إضافية خلال الشهر الجاري في محاكمة أخصائي الطب الرياضي مارك إس وأربعة أشخاص آخرين ضمن  قضية المنشطات  التي تشهدها ألمانيا، بعد أن جرى إلغاء الجلسات في أربعة أيام بسبب حالة عدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

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ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة غداً الأربعاء بعد التأكد من عدم إصابة أي شخص آخر من المعنيين بالمحاكمة، بالعدوى. وتقرر عقد جلسة في الـ29 تشرين أول/أكتوبر الجاري بعد إلغاء جلسات سابقة في وقت سابق من الشهر نفسه.

وكان مقرراً في البداية أن تشهد المحاكمة 26 جلسة تنتهي قبل احتفالات عيد ميلاد المسيح، لكن يبدو أن القضية ستستمر إلى العام المقبل. وكان مارك إس قد خرج عن صمته واعترف، في بيان مكتوب قرأه محاموه، بتورطه في ممارسات غير قانونية تتعلق  بالمنشطات  منذ عام 2012.

ويواجه مارك إس اتهامات بانتهاك قوانين تنظم استخدام الأدوية والمنشطات في نحو 150 حالة، ضمن أكبر قضية منشطات تشهدها ألمانيا حتى اليوم، وشملت الاتهامات أيضاً تسببه في حالة إصابة خطيرة. وجرى القبض على مارك إس في شباط/ فبراير 2019 بعد مداهمات لمنزله في مدينة إيرفورت الألمانية، خلال بطولة العالم للتزلج النوردي (الشمالي) في سيفيلد بالنمسا.

ع.غ/ و.ب (د ب أ)

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