 مينيابوليس.. احتجاجات بعد مقتل أمريكي من أصول إفريقية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2021

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مينيابوليس.. احتجاجات بعد مقتل أمريكي من أصول إفريقية

اندلعت احتجاجات ضد الشرطة بولاية مينيسوتا الأمريكية عقب مقتل شاب من أصول إفريقية على بعد نحو 16 كيلومترا فقط من موقع مقتل جورج فلويد، وبعد نحو سنة على مقتل الأخير، والذي اشعل حينها احتجاجات عنيفة وردود فعل عالمية.

احتجاجات عقب مقتل شاب من أصول أفريقية بولاية مينيسوتا الأمريكية

احتجاجات عقب مقتل شاب من أصول أفريقية بولاية مينيسوتا الأمريكية

اندلعت احتجاجات ليل الأحد (11 أبريل/ نيسان 2021) بعدما قتل شاب من أصول إفريقية خلال محاولة توقيفه من قبل الشرطة في أحد أحياء مينيابوليس، حيث تجري محاكمة شرطي حاليا بتهمة قتل جورج فلويد. وتجمّع المئات خارج مركز للشرطة في بروكلين سنتر، شمال غرب مينيابوليس.

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بعد حوالي ثلاثة أشهر على مقتل جورج فلويد وانطلاق حركة "حياة السود مهمة"، قتل شخصان بالرصاص في مدينة كينوشا بولاية ويسكنسن الأمريكية بعد اشتباك مجموعات عدة خلال احتجاجات على إطلاق شرطي النار على رجل أسود.

أكدت منظمة العفو الدولية أن الشرطة الأمريكية ارتكبت "انتهاكات جسيمة" بحق المتظاهرين ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد، داعية إلى محاسبة المسؤولين.

ادعى دفاع الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد أن سبب الوفاة يعود إلى جرعة مخدرات زائدة، غير أن الطبيب الشرعي الذي أجرى التشريح كانت له رواية أخرى في القضية التي هزت العالم.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتّجاه المتظاهرين، وفق ما أفاد مصوّر من خدمة الفيديو التابعة لفرانس برس كان في المكان. وقالت والدة الشاب الذي قتل على أيدي الشرطة ويدعى داونت رايت (20 عاما) أمام حشد ليل الأحد أنه اتصل بها لإبلاغها بأنه تم توقيفه من قبل الشرطة.

وأفادت كاتي رايت أنها سمعت عناصر الأمن يطلبون من نجلها ترك هاتفه المحمول قبل أن ينهي أحدهم المكالمة. بعد وقت قصير، أبلغتها صديقته بأنه قتل بالرصاص. وأكد مكتب التوقيف الجنائي التابع لمينيسوتا لفرانس برس أنه "يحقق بشأن حادثة إطلاق نار مرتبطة بالشرطة" في بروكلين سنتر، لكنه رفض تحديد هوية الضحية.

ووفق بيان لدائرة شرطة بروكلين سنتر، فإن العناصر طلبوا من سائق التوقف بسبب مخالفة مرورية. وعندما اكتشفوا وجود مذكرة بإلقاء القبض عليه أساسا، حاولوا توقيفه، لكنه عاد إلى سيارته وأطلق أحد العناصر النار فأصيب السائق وتوفي فورا.وقد جرى ذلك على بعد نحو 16 كيلومترا فقط من موقع وفاة جورج فلويد.

متظاهرون قرب مركز بروكلين في مينيابوليس

رئيس بلدية مدينة بروكلين مايك إليوت يصف إطلاق النار بأنه "مأساوي" ويطلب من المتظاهرين أن يحافظوا على السلمية.

جاء في البيان أن راكبة كانت معه في السيارة تعرّضت "لإصابات لا تشكّل خطرا على حياتها" ونقلت إلى مستشفى في المكان، دون أن يتم تحديد هويتها. وتجّمع المئات في بروكلين سنتر ليل الأحد، حيث واجهتهم الشرطة بمعدّات مكافحة الشغب.

وأظهرت صور من الموقع رجالا يدوسون على واجهة سيارة شرطة. وأطلقت الشرطة طلقات غير قاتلة في محاولة لتفريق المحتجين، بحسب صحيفة "ستار تربيون". وبعد نحو ساعة، تراجع تواجد الشرطة وأضاء الحشد الشموع وكتبوا رسائل على نحو "العدالة لداونت رايت" بالطباشير في الشارع.

ووصف رئيس بلدية مدينة بروكلين مايك إليوت إطلاق النار بأنه "مأساوي". وقال على تويتر "نطلب من المتظاهرين أن يحافظوا على السلمية. لا يتم التعامل مع الاحتجاجات السلمية بالقوة". لكن اندلعت صدامات جديدة بعد وقت قصير من تجمّع مئات المتظاهرين خارج مقر شرطة بروكلين سنتر حيث استخدم الغاز المسيل والقنابل الصوتية لتفريقهم.

ويأتي حادث إطلاق النار في وقت تتواصل محاكمة الشرطي السابق ديريد شوفين، المتهم بقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في مينيابوليس في أيار/مايو العام الماضي. وأشعل قتل فلويد شهورا من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة وأثار غضبا دوليا.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

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محاكمة الشرطي المتهم بقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد

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