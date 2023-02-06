ميناء نابولي يستقبل مائة مهاجر على متن سفينة ألمانية

خصصت السلطات الإيطالية ميناء مدينة نابولي لمنظمة "سي آي" الألمانية الإغاثية كميناء استبقال جديد لأكثر من 100 مهاجر تم انقاذهم في عرض البحر المتوسط. وقال المتحدث باسم المنظمة، ماكسميليان جيمس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الأحد إنه من المتوقع أن يصل طاقم سفينة الانقاذ "سي آي4" إلى وجهته الجديدة اليوم الاثنين (السادس من شباط/ فبراير 2023). وحسب بيانات المنظمة، كان قائد السفينة قد احتج في وقت سابق على أن السلطات الإيطالية في البداية خصصت للسفينة ميناء بيسارو الواقع جنوب مدينة ريميني على البحر الأدرياتيكي، قائلا إن السفر إلى هذا الميناء كان سيصبح أطول كثيرا.
وأنقذ متطوعون تابعون للمؤسسة الخيرية الممولة من التبرعات أحدث مجموعة من الأشخاص عبر مهمتين خلال الليل من الخميس إلى الجمعة. وخلال ذلك انتشلوا جثتين من قارب. وفي أعقاب ذلك بوقت قصير، أجلت السلطات المالطية امرأة بسبب حالتها الصحية المتردية. ووفقا لجيمس، كان يتوجب نقل شخص آخر من متن السفينة إلى المستشفى لكنه توفي هناك في وقت لاحق.
وبعد إحصاء خاطئ في البداية، أوضحت "سي آي" أن سفينتها تقل حاليا 105 أشخاص تم إنقاذهم إلى جانب جثتين. وانطلق المهاجرون من شمال إفريقيا، مثلهم في ذلك مثل آلاف عديدة سبقتهم، في عبور يهدد حياتهم إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي. وتسعى الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة الجديدة إلى وقف عمليات العبور والعمل مع سلطات الدول التي تنطلق منها هذه الرحلات لجلب الأشخاص الذين لديهم حق اللجوء إلى أوروبا فقط. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أكدت مؤخرا خلال زيارة للعاصمة الألمانية برلين أن أغلب المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا لا يتمتعون بهذا الحق في الحماية. كما شددت حكومتها القواعد الخاصة بالمنقذين المدنيين في البحر مثل "سي-أي"، الذين يتعين عليهم الآن التوجه إلى الميناء بعد عملية الإنقاذ الأولى بدلا من أخذ أعداد أكبر من الأشخاص من عمليات الإنقاذ المتتالية قبل العودة.
ويصر صانعو السياسة في روما على أن هذا سيساعد الأشخاص الذين يتم إنقاذهم بسرعة أكبر، في حين تعتبر منظمات الإغاثة ان هذه الخطوة تعتبر تقييدا.
ع.خ/ (د ب أ)
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ارتفاع كبير في عدد الغرقى
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ستة غرقى كل يوم
حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو
في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
البحث عن ملاذ آمن
بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
توتر بين فرنسا وإيطاليا
في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"
مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
مصير مجهول!
مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
بارقة أمل
لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو
الكاتب: عارف جابو